K návrhu zákona svolává koalice podle poslankyně ODS Evy Decroix schůzku s opozicí. Projednat ho chce ještě předtím, než návrh předkladatelé podají.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je hlavní páteří návrhu zefektivnění řízení o vyhoštění nelegálně pobývajících cizinců. Pokud bude například cizinec vyhoštěn, nebude už moci žádat o azyl, čímž by se mělo zamezit podávání účelových žádostí o mezinárodní ochranu. Do jednoho by také měla být spojena řízení o neudělení mezinárodní ochrany a o rozhodnutí o návratu cizince do země původu. Žadatelům o azyl budou moci úřady podle ministerstva vnitra také úředně určit místo pobytu nebo nařídit povinnost pobývat v azylových zařízeních.

Soudy také budou mít povinnost zvážit, zda v případě, kdy bude cizinec odsouzen za trestnou činnost, je na místě uložit trest vyhoštění. Žadatelé budou také prověřováni v bezpečnostních databázích, migranti budou nově procházet i novým epidemiologickým screeningem. Policie a úřady budou moci u migrantů použít informace z jejich mobilních telefonů. „Je tady někdo, jehož totožnost neznáme, a policie a dané úřady budou mít možnost prověřit data z jeho mobilního telefonu, abychom zjistili, kdo ten člověk je,“ vysvětlil Rakušan.

Rozhodování odboru azylové a migrační politiky bude podle Rakušana také podléhat přísnějším lhůtám, stejně jako délka soudních řízení. Návrh také zavádí možnost detencí na mezinárodních letištích. Člověk v detenci podle něj bude považován za člověka, který nevstoupil na území Evropské unie.