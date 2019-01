Vláda chystá zákon pro případ tvrdého brexitu. Na jeho rychlé přijetí tlačí i část opozice | E15.cz

Nejistota na britských ostrovech přinutila českou vládu narychlo sestavit tzv. lex brexit, který má dočasně zajistit Britům stejná práva jako občanům Evropské unie v případě, že Velká Británie odejde z unie bez výstupové dohody. Podle návrhu zákona by směli Britové pro přechodné období do roku 2020 v České republice nadále pobývat, pracovat či dosáhnout na dávky. Garance se mají dotknout osmi tisíc Britů v Česku a recipročně čtyřiceti tisíc Čechů v Británii.

Britská premiérka Theresa Mayová příští týden předloží v parlamentu výstupovou dohodu s EU. Výsledek je ale velmi nejistý. Britové by v případě nedohody mohli v Česku spadnout do kategorie cizinců ze třetích zemí, což by například mohlo znamenat zneplatnění pracovních smluv ze dne na den. Podle návrhu zákona by měly smlouvy nadále platit. Mezitím by Britové získali dost času na vyřízení potřebných pracovních povolení.

„Zákon bude třeba přijmout v případě, pokud britský parlament dohodu nepotvrdí,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), podle kterého by to čeští zákonodárci měli do konce března, kdy brexit nastane, stihnout. Zákon o brexitu přeskočil klasické rezortní připomínkové řízení a po měsíci příprav ho kabinet projedná už v pondělí. Sněmovně může být předložen už na konci měsíce.

Bude však třeba zkrátit klasické několikaměsíční projednávání v obou komorách parlamentu. „Teoreticky to jistě lze stihnout, máme v jednacích řádech ustanovení umožňující zrychlená jednání pro stav legislativní nouze,“ míní opoziční poslanec a předseda sněmovního ústavně právního výboru Marek Benda (ODS). „Jenom by muselo být přesvědčivě prokázáno, že se jedná o zásadní otázky pro naše občany i naše hospodářství,“ dodal.

Zákon by se například mohl ve sněmovně přijmout již v prvním čtení. Stačilo by však, aby proti byly dva poslanecké kluby nebo padesát poslanců a zákon by musel jít klasicky do výborů a do druhého a třetího čtení.

Opozice nicméně nehodlá vládě za každou cenu házet klacky pod nohy. „Uděláme všechno pro to, aby byl tento zákon přijat co nejrychleji a byl účinný v okamžiku brexitu. Je to v zájmu českých občanů v Británii, aby měli po určitou dobu stejná práva jako dosud. Předpokládám, že tento návrh budeme podporovat,“ uvedl europoslanec a šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.

„V praxi jsem lehce skeptický, zda by vláda vůbec dokázala dát zákon dohromady a předložit. A to bez chyb a dalších kliček, které si tam vždy úředníci ukryjí. Ale přijmout by to při široké dohodě o obsahu asi možné bylo,“ uvedl opatrněji Benda.

Je také možné, že Británie požádá o odklad březnového termínu brexitu. Evropská unie by jí v takovém případě pravděpodobně vyhověla.