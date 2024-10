„Co jsme během posledních tří týdnů zjistili, je fakt, že stav digitálních stavebních systémů je ještě horší, než ukázala prvotní analýza,“ řekl Kupka, který dostal po odvolání ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) v září na starost koordinaci řešení digitalizace stavebního řízení, které vykazuje problémy. „Nejvážnější problém spočívá v tom, že na samém začátku zadání nebylo přesně konstatováno, co má být na konci. Jako kdybyste se pustili do stavby rodinného domu bez představy, jak bude vypadat. To se ukázalo jako jeden z nejvážnějších limitů dalšího rozvoje stávajícího systému.“

Vláda hodnotila například i právní rozměr Bartošovy veřejné zakázky na výrobu stavebních systémů, která opakovaně narazila na antimonopolní úřad a soudy. Podle Kupky by bylo rizikové dále rozvíjet systém na základě veřejné zakázky, kterou by mohly soudy na jaře definitivně zrušit. „Nejsou tam jenom technologické limity, které nebyly prodiskutovány, ale je tam také dvacet pět nesouladů s novým stavebním zákonem,“ doplnil Bartošův nástupce ve funkci ministra pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN).

Vláda proto rozhodla, že připraví veřejnou zakázku na zcela nový digitální stavební systém. Mělo by to být na základě podrobné analýzy, která určí, co všechno mají nové portály umět. Bartošův systém se nebude do té doby vypínat, kabinet jej nechá dál běžet, ale nebude ho už vyvíjet. Úředníci by měli dostat možnost souběžně využít starší systémy, na které jsou zvyklí. Zaručit to má legislativní balíček, který chce kabinet ve zrychleném režimu prohnat oběma parlamentními komorami. „Nevracíme se do doby papírové, ale uvolňujeme úředníkům ruce, aby dokázali vyřídit všechny žádosti, které se zatím nahromadily,“ řekl Kupka.

Kupka s Kulhánkem přiznali, že zadání nové veřejné zakázky, její naplnění a otestování bude trvat mezi 32 a 38 měsíci. Řešení digitalizace se tak protáhne do dalšího volebního období. Tím se ale Česko dostane do konfliktu s termíny Národního plánu obnovy, odkud na digitalizaci čerpá peníze. Vláda si tak bude muset v Bruselu vyjednat výjimku.

Podle Kulhánka to ale neznamená, že veškerá Bartošova práce přijde vniveč. Vítěz nového tendru dostane možnost využít ty komponenty současného digitálního stavebního řízení, které jsou funkční, a dále na nich stavět.