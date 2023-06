Vláda poskytne garance vlastníkům bytů, kteří je pronajmou seniorům | e15.cz

Senioři, samoživitelé nebo třeba vícečetné rodiny ohrožené bytovou nouzí by měli snadněji dosáhnout na bydlení.

Není tajemstvím, že samoživitelky, senioři, zdravotně postižení lidé, čerstvě propuštění vězni nebo třeba lidé v insolvenci nejsou pro mnoho majitelů bytů atraktivními kandidáty na nové nájemce. Vláda chce nyní uzákonit systém garancí a příspěvků, kterými by poskytovatelé bydlení pro ohrožené skupiny zajistili soukromým vlastníkům bytů bezproblémový pronájem.

Poskytovatelé by garantovali majiteli například pravidelné placení nájemného, úhradu škod či třeba řešení sousedských sporů. Příspěvky a garance by měly získat i obce na své byty. Nájemné by oproti tomu nemělo překročit cenu v místě obvyklou, kterou má určit chystaná cenová mapa nájemného od ministerstva financí.

Bytová krize v Česku:

Vytvoření sítě poradenských míst, systému garancí pro vlastníky bytů a obce a zavedení asistence v bydlení, díky čemuž se budou moci sociální pracovníci zaměřit na prevenci ztráty bydlení, vyjde státní rozpočet na téměř 1,5 miliardy korun. Zákon by měl platit od roku 2025.

„Předcházení problémům spojeným se ztrátou bydlení je pro veřejné rozpočty výrazně levnější než jejich následné řešení,“ uvedla mluvčí rezortu místního rozvoje Veronika Hešíková. Podle dopadové studie stojí řešení bytové nouze v Česku průměrně 4,1 miliardy korun ročně. „Prevence problémů spjatých s řešením bytové nouze navíc veřejným rozpočtům ušetří další těžko vyčíslitelné náklady například v oblastech kriminality, nezaměstnanosti, nedokončeného vzdělání nebo závislostí,“ dodala Hešíková.

Ministerstvo v důvodové zprávě tvrdí, že může dojít ke snížení nabídky nájemních bytů na trhu, protože řada vlastníků bytů vstoupí po přijetí zákona do systému pronájmu s garancí.

Asociace nájemního bydlení vítá podle svých slov jakoukoli legislativní snahu, která řeší oblast bydlení. „Nejsme si jistí, že zvolená cesta sítě kontaktních center při relativně vysokých nákladech na její provoz bude fungovat, ale dopředu tuto cestu zavrhovat nechceme a dáme jí šanci,“ uvedl mluvčí asociace Tomáš Carba, podle kterého je ovšem třeba zejména zrychlit stavební povolování, aby mohlo vzniknout více bytů.

„Určitě také potřebujeme ve vztahu k bydlení další prvky do skládačky, jako je například finanční definice dostupného bydlení, zprovoznění cenových map nebo zjednodušení a zrychlení ukončení nájemního vztahu,“ vyjmenoval Carba.