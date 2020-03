Vláda prodloužila omezení pohybu do 1. dubna | E15.cz

Omezení volného pohybu osob v celé České republice, které má zabránit šíření nového typu koronaviru, prodloužila vláda do středy 1. dubna. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) novinářům po zasedání kabinetu řekl, že do stejného data ministři prodloužili všechna dříve přijatá opatření. Původní zákaz platil od pondělí 16. března do úterý 24. března do šesti hodin ráno.