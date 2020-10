Vládu štěpí téma daně, Babišův návrh torpéduje ČSSD i opozice | E15.cz

Přitom ještě minulý týden ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ujišťovala, že Babišův navrh, který by měl mít omezenou platnost na příští dva roky, je v koalici dohodnutý. Shoda je však pouze na sazbě 23 procent pro lidi, kteří si vydělají zhruba přes 140 tisíc korun měsíčně.

„Dnes potřebujeme peníze na školství, zdravotnictví, bezpečnost, sociální systém. Pokud bychom se zadlužili tak, že dáme více peněz především lidem s vyššími příjmy, oslabili bychom funkčnost státu,“ zdůvodnil postoj sociální demokracie její předseda Jan Hamáček.

Dodal, že návrh premiéra na zavedení daně z příjmu ve výši 15 procent by připravil stát, kraje a obce o 70 až 90 miliard korun ročně. Hamáček připomněl, že šéfka státní pokladny Schillerová navíc dosud nenabídla řešení, jak tento výpadek nahradit. Devatenáctiprocentní sazba by měla dopad 15 až 20 miliard.

Předlohu Babiše doplněnou návrhem na další rozvolnění rozpočtových pravidel kritizuje i Národní rozpočtová rada. Míní, že jde o závažné porušení procesu přípravy rozpočtu. Proti je také Českomoravská konfederace odborových svazů. Podle jejích propočtů by se příjmy státu a samospráv příští rok propadly o 94 miliard korun a další rok o 110 miliard.

Úskalí návrhu ČSSD a Pirátů je však v tom, že devatenáctiprocentní sazba by znamenala růst daní pro podnikatele. „Zvyšovat nějaké skupině daně a nenabídnout jim kompenzaci, to si neumím představit,“ řekla Schillerová, která patnáctiprocentní sazbu považuje za nejčistší řešení.

Nicméně už před několika dny nevyloučila, že pokud pro razantnější snížení daně z příjmu nebude v Poslanecké sněmovně dostatečná podpora, sazba klesne ze stávajících 20,1 procenta na 19 procent.

„Rozklad vlády v přímém přenosu: Odborně ani politicky není schopna předložit koncepční daňovou politiku. Předsedové vládních stran předkládají dílčí a vzájemně si odporující pozměňovací návrhy. Raději to rozpusťte, už jenom škodíte,“ komentoval na Twitteru rozpory v kabinetu šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Kvůli citelné díře ve veřejných financích odmítají návrh lídra ANO i komunisté. „Výrazně by si pomohli jen lidé s nadprůměrnými výdělky,“ uvedl člen sněmovního rozpočtového výboru za KSČM Jiří Dolejš.

Jeho strana navrhla tři pásma zdanění, podobně jako premiér předpokládá dvouletou platnost. Nejnižší sazbou by podle komunistů bylo 15 procent pro příjmy do 70 tisíc korun měsíčně. Od této hranice do 140 tisíc korun měsíčně by byla sazba 23 procent a část příjmů nad 140 tisíc korun by podléhala sazbě 32 procent.

Zrušení superhrubé mzdy je součástí vládního daňového balíčku, k němuž zákonodárci v pátek vznesli na šest desítek pozměňovacích návrhů. Soubor změn obsahuje například zpětné uplatnění daňové ztráty neboli loss carryback, zrušení daně z převodu nemovitosti, stravenkový paušál nebo paušál pro živnostníky. O balíčku rozhodne sněmovna v závěrečném třetím kole příští měsíc.