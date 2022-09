Všichni by měli chtít, abych dál vedl územní rozvoj, říká lídr Starostů v Praze Hlaváček | E15.cz

Se sedmi procenty, které STAN pravděpodobně v Praze získá, je jeho pražský lídr, první náměstek primátora Petr Hlaváček, spokojen. I nadále by chtěl řídit územní rozvoj hlavního města. Hlaváček byl v minulých volbách zvolen za TOP 09, v těch letošních ovšem do volebního klání vedl konkurenční Starosty a nezávislé (STAN). Ve struktuře STAN se bude pravděpodobně v budoucnu více angažovat. „ANO doznívá a zbyde po něm velký politický prostor,“ míní Hlaváček.

Avizoval jste, že chcete deset procent, nebránil jste se vyšším ziskům. Nakonec máte sedm procent. Jste spokojení?

Nebránil jsem se dvaatřiceti procentům. Sedm procent je dobrých, voliči jsou hodní.

Takže i když jste říkal deset procent, čekal jste méně?

Máme na víc, na mnohem víc. S tím vším, co se dělo, tak to vnímám jako zodpovědnost a budu se věnovat tomu, aby se ve STANu cítili všichni dobře a nikdo nedělal nic špatného.

Budete se angažovat i ve STANu jako ve straně?

To je k zvážení, uvidíme, jak se osvědčíme v koaličních jednáních. Myslím, že stojí za to se starat o STAN.

Vidíte v pražské organizaci potenciál navzdory kauze Dozimetr, který ji značně zasáhl?

Politika se proměňuje a myslím, že ANO doznívá a zbyde po něm velký politický prostor.

Budete trvat na tom, aby STANu připadla gesce územního rozvoje, který jste poslední čtyři roky řídil?

Tak to umím nejlépe, myslím, že by na tom měli trvat i všichni ostatní. Všichni by měli chtít, abych to dělal. To bych viděl jak rozumné.

Jak pravděpodobné podle vás je, že zasednete v koaliční radě?

Musím začít telefonovat. Vypadá to na pokus o velkou koalici bez ANO a SPD.

Vy jste doufal, že se SPD nedostane, to se nakonec nevyplnilo. Co na to říkáte?

Jak někdo psal na Twitteru: Velký špatný.

Je to důsledek posledních měsíců? Tedy energetické krize a vysoké inflace?

Je to důsledek nervozity ve společnosti a je na místě se na to dívat z druhé strany, že to je jen tolik. K ANO mám spoustu výhrad, jejich osm let vlády nás přivedlo na současné situace, když projevovali nezájem o udržitelnou a komunitní energetiku, ale nejsou to extrémisti. Lavírujou ve spoustě témat. SPD je sofistikovaný podnikatelský záměr.

Vaši předvolební kampaň poznamenala kauza Dozimetr, po níž jste překopali celou kandidátku. Budete trvat na tom, aby se Jiří Pospíšil, který je s kauzou spjat a který se opět dostal do zastupitelstva za koalici SPOLU, nepodílel na koaličním vyjednávání?

To v tuto chvíli vůbec neumím říct, je tam spousta faktorů.

Ptali se vás voliči na kauzu Dozimetr? Vaše dvojka, Kateřina Arnotová, mi říkala, že se na to nikdo neptal.

Ptali se na to. Já byl vepředu, tak se na to lidi ptali. Komunální volby se tváří jako přímá volba primátora, ale výsledek takový není. Je to týmová práce, ale ve volbách je vidět hlavně lídr.