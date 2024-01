„Je dohoda, že samotná částka 500 korun se už valorizovat nebude. Všem lidem, kterým bylo výchovné přiznáno a ještě přiznáno bude, ale zůstane až do konce jejich životů,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Kabinet plošně zastaví navyšování bonusu od začátku příštího roku u nových důchodů a od ledna 2027 také u všech vyplácených penzí. Zásluhová procentní výměra důchodů se tedy bude valorizovat bez výchovného.

V podkladech k novele zákona se píše, že změna musí začít platit co nejdříve. „Ideálně tak, aby se výchovné nemuselo zvyšovat u důchodů přiznaných v roce 2025,“ uvedlo ministerstvo práce. Podmínkou ale podle úřadu je, aby legislativní proces v obou komorách parlamentu skončil do začátku září.

Za tři roky začne stát osekávat i samotnou pětistovku, a to ve třech krocích. V prvním roce přechodného období klesne nově přiznané výchovné na 300 korun za jedno dítě. Další rok má činit 200 korun a od roku 2029 to bude už jen stokoruna. Teprve se začátkem nového desetiletí příspěvek zcela skončí s výjimkou žen se třemi a více dětmi. Těm zůstane nárok na 500 korun zachován.

Počínaje rokem 2027 vstoupí zároveň v platnost rodinný vyměřovací základ. Za dobu, kdy je žena nebo muž na mateřské a rodičovské dovolené, jim bude do penze započítávána průměrná mzda v daném období. Případně to bude více, pokud měli nadprůměrný výdělek.

Konec výchovného, jemuž bude předcházet postupný tříletý pokles, odůvodňuje rezort práce daty o vyrovnání rozdílu mezi důchody mužů a žen. Platí to u seniorek, které mají jednoho nebo dva potomky. U žen se třemi a více dětmi ale disproporce trvá.

Pětistovka na dítě se vyplácí od začátku loňského ledna. Příspěvek automaticky dostalo 1,4 milionu žen za tři miliony vychovaných dětí. Opatření k dorovnání nižších ženských penzí prosadila krátce před minulými parlamentními volbami tehdejší vláda, ale bez zajištění peněz na výplatu ve státním rozpočtu. Loni výdaje činily necelých dvacet miliard korun, každý rok porostou.

Národní ekonomická rada vlády (NERV) navrhovala bonus jako nesystémový zrušit. Na ukončení výchovného trvá ministerstvo financí, důvodem je rostoucí schodek důchodového systému.

Proti zrušení navyšování bonusu i jeho nahrazení rodinným vyměřovacím základem jsou odbory. Výhrady má také opoziční hnutí ANO, které je skeptické k rodinnému vyměřovacímu základu. „Víceméně je to změna parametrická, kosmetická. Důležité je vyřešit to systémově tak, aby se Česká správa sociálního zabezpečení nemusela zabývat různými spory, kdo, v jakém období a jak dítě vychovával a pečoval o něj,“ míní místopředseda poslaneckého klubu ANO Aleš Juchelka. SPD by výchovné zachovala. Argumentuje hlavně tím, že příplatek vyplácí stát teprve od minulého ledna.

Růst výdajů na důchody (v miliardách korun)

2013 372,3 2014 376,4 2015 386,5 2016 394,5 2017 404,5 2018 434,1 2019 471,8 2020 519,8 2021 530,7 2022 590,5 2023 671,7 2024 689,7

Pramen: MF