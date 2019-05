Vyšší rodičovská se bude týkat více rodin | E15.cz

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku od příštího roku všem rodičům dětí do čtyř let, kteří ještě celou dávku nevyčerpali. Oproti předchozímu návrhu tak na vyšší příspěvek zřejmě dosáhnou nejen rodiče dětí narozených v příštím roce, ale i rodiče starších dětí. „Částka se bude odvíjet od předchozího příjmu a věku dítěte, tedy od počtu měsíců, které zbývají do čtvrtých narozenin,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Návrh musí ještě schválit parlament.

Pro navýšení rodičovské bude potřeba 8,6 miliardy korun a celkové výdaje by měly činit 32,9 miliardy korun. Rodiče by tak od státu mohli místo 220 tisíc získat až 300 tisíc korun. Peníze by měly přijít například ze zavedení digitální daně nebo další vlny EET, tvrdí ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Kromě toho vláda také uvolnila pravidla pro docházku dětí do dvou let do kolektivních zařízení, jako jsou jesle. Doposud je tam směli rodiče umístit na 46 hodin měsíčně, nyní by to mělo být 92 hodin. „Spoustu pracujícím rodičům toto velmi pomůže,“ řekla Maláčová.

O způsobu navýšení rodičovské vedla spor ČSSD s koaliční ANO více než půl roku. Maláčová chtěla vyšší dávku pro všechny rodiče dětí do čtyř let, bez ohledu na to, zda již ukončili rodičovskou dovolenou. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na jaře začala tlačit na úspory a prosazovala variantu, že by na vyšší dávku měly dosáhnout jen rodiče dětí narozených po 1. lednu 2020.

Sociální demokraté a zástupci hnutí ANO se přetahují o to, kdo s návrhem na zvýšení rodičovské vlastně přišel. „V podstatě jsme strávili strašně moc času a ve finále je návrh paní ministryně Maláčové identický jako původní návrh paní ministryně Schillerové z podzimu. Škoda, že jsme se na tom nedohodli hned a ČSSD několikrát změnila stanovisko,“ řekl Babiš. „Je to věc, na kterou jsme si zvykli. Pan premiér potřebuje dojít k závěru, že to celé vymyslel a zařídil on. Pokud toto je cena za to, že pomůžeme maminkám, tak my jsme s tou cenou spokojeni,“ řekl předseda ČSSD Jan Hamáček.

Předloha nyní míří do sněmovny, kde má všeobecnou podporu, byť mají strany výhrady. „Vláda si načasovala finální dohodu těsně před evropské volby, aby se rodičům zalíbila,“ uvedla poslankyně Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), podle které by příspěvek měli mít možnost čerpat i prarodiče, doba čerpání rodičovské by se měla snížit ze čtyř na tři roky a docházka do kolektivních zařízení by neměla být podle ní sledována. Piráti zase požadují automatické zvyšování rodičovské. „Příspěvek by se mohl pevně svázat například s desetinásobkem průměrné mzdy,“ navrhuje poslankyně Olga Richterová (Piráti).