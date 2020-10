Vyznamení dostal Gott, primáš cimbálovky i hvězda filmu Limonádový Joe | E15.cz

Karel Gott, zpěvák

Řád Bílého lva I. třídy, in memoriam

Zpěvák a příležitostný malíř získal za svou kariéru 42 ocenění Zlatý slavík. Díky hitu Karla Svobody Včelka Mája ze stejnojmenného kresleného seriálu se stal Gott nesmrtelným i v Německu. V Česku a zahraničí se prodalo více než padesát milionů hudebních nosičů s jeho písněmi.

Karel Brückner, fotbalový trenér

Medaile Za zásluhy I. stupně

Jako trenér dovedl český národní tým na všechny šampionáty, o které hrál kvalifikaci. V roce 2004 získalo reprezentační mužstvo pod jeho vedením bronzové medaile na Mistrovství Evropy. Před tím trénoval reprezentaci do 21 let s níž získal v roce 2000 stříbrné medaile na Mistrovství Evropy. Jako fotbalista hrál za Sigmu Olomouc. V lednu 2014 přijal místo konzultanta českého národního týmu.

Josef Černý, folklórní zpěvák

Medaile Za zásluhy I. stupně

Jeden z nejznámějších zpěváků moravských folklorních písní je známý více jako Jožka Černý. Celý život propaguje moravské lidové písně a prodal více než milion nosičů. Nahrál 1200 písní, z nichž nejznámější je Když sem šel z Hradiště. První úspěch zaznamenal ve čtyřech letech, když v Hodoníně zpíval prezidentu Edvardu Benešovi.

Petr Čornej, historik a pedagog

Medaile Za zásluhy I. stupně

Historik se specializuje na dějiny pozdního středověku, zejména na husitství. Jeho poslední diskutovanou knihou je velká biografie Jana Žižky. Přednáší na Katedře dějin a didaktiky dějepisu na Pedagogické fakultě a je zapojen i do výzkumného projektu České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. K jeho dílům patří i řada populárně naučných publikací či učebnic dějepisu.

Josef Dvořák, herec

Medaile Za zásluhy I. stupně

Český divadelník proslul v divadle Semafor i televizních serálech a večerníčcích. Od roku 1990 působí ve vlastní Divadelní společnosti Josefa Dvořáka. Předtím hrál s Jitkou Molavcovou a Jiřím Suchým, Pavlem Zedníčkem či Štěpánkou Haničincovou. V televizi ztvárnil role v seriálech Nemocnice na kraji města, Rozpaky kuchaře Svatopluka, Byli jednou dva písaři, Arabela, Návštěvníci či Hospoda. Z animovaných večerníčků, které daboval, jsou nejznámější Maxipes Fík nebe Bob a Bobek.

Eva Erbenová, izraelská spisovatelka

Medaile Za zásluhy I. stupně

Děčínská rodačka byla roku 1941 v jedenácti letech deportována do Terezína a roku 1944 do koncentračního tábora v Osvětimi. V dubnu 1945 se jí podařilo utéct z pochodu smrti. V srpnu 1948 odjela s manželem Petrem do Paříže. Dnes žije s rodinou v Izraeli, kde propaguje českou kulturu. O svém osudu napsala několik knih a promluvila na nespočtu přednášek.

Jaroslav Falta, motokrosový závodník

Medaile Za zásluhy I. stupně

Závodník, který byl zvolen českým motokrosařem století, startoval deset sezon ve dvanáctidílném seriálu mistrovství světa v kubatuře do 250 cm. Osmkrát byl v šampionátu mezi desítkou nejlepších. Jeho největším úspěchem bylo druhé místo v roce 1974. O prvenství ho tehdy připravilo sporné politické rozhodnutí, která rozhodlo o penalizaci ve prospěch sovětského závodníka Mojsejeva.

Václav Fanta, umělecký fotograf

Medaile Za zásluhy I. stupně

Fotograf, který se ve dvaceti letech dozvěděl o svém onemocnění očí, přes postupně se zhoršující zrak vystudoval FAMU, obor umělecká fotografie. Fotografoval osobnosti a v roce 1963 byl přizván k fotografování sovětských kosmonautů Jurije Gagarina při jeho návštěvě Prahy. Zrak se mu postupně zhoršoval, a po šedesátce o něj přišel úplně. Aktivně se poté zapojil do pomoci zrakově postižených.

Karel Fiala, herec a zpěvák

Medaile Za zásluhy I. stupně, in memoriam

Od poloviny padesátých let začal hrát v malých filmových rolích. Proslavil se až roku 1964, když získal svou nejznámější filmovou roli v komedii Limonádový Joe aneb Koňská opera, kde ztvárnil hlavního kladného hrdinu. Od roku 1956 Několik desetiletí zpíval jako sólista v hudebního divadle v Karlíně.

Václav Nedomanský, hokejový útočník a trenér

Medaile za zásluhy I. stupně

Do světa velkého hokeje vstoupil v osmnácti letech ve Slovanu Bratislava. Čtyřikrát se stal nejlepším střelcem ligy a třikrát nejproduktivnějším hráčem. Ve třiceti letech dostal možnost zahraničního angažmá. Zájem projevily dva kluby z Ameriky. Československý hokejový svaz však nabídky odmítl. Situaci hokejista vyřešil emigrací. Podepsal smlouvu s Torontem, kde strávil ještě šest sezón.

Petr Nováček, historik, novinář a komentátor

Medaile Za zásluhy I. stupně

Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Počátkem 90. let 20. století pracoval v deníku Mladá fronta DNES. Rozhovory s hosty vedl ve dvojici s kolegou Jiřím Leschtinou. Pracuje jako vnitropolitický komentátor veřejnoprávního Českého rozhlasu. Jeho politické komentáře a analýzy vysílají stanice Radiožurnál a Plus. Komentáře pravidelně publikuje i v týdeníku Rozhlas.

Josef Šmukař, zpěvák lidových písní

Medaile Za zásluhy I. stupně

Hudebně spolupracoval především s cimbálovou muzikou a orchestry. Vystupoval i v kapele Moravanka Jana Slabáka a v brněnské Moravě. Pro televizi natočil i cyklus vyhrávala kapela a Česká muzika na Žofíně.

Eduard Stehlík, ředitel Památníku Lidice

Medaile Za zásluhy I. stupně

Jako historik, spisovatel a bývalý voják se zaměřuje na československé vojenské dějiny, zejména na období 1914-1956. V roce 1992 se stal vojákem z povolání. Od března 2014 řídil na ministerstvu obrany odbor pro válečné veterány. V únoru 2020 se stal ředitelem Památníku Lidice.

Pavel Trávníček, herec a moderátor

Medaile Za zásluhy I. stupně

Od roku 1982 je členem Městských divadel pražských. Prosadil se zejména díky rolím prince v pohádkách Tři oříšky pro Popelku nebo Třetí princ. V dabingu propůjčil hlas Alainu Delonovi, Johnu Travoltovi, Melu Gibsonovi či Alan Aldovi.

Radim Uzel, stomatolog, sexuolog

Medaile Za zásluhy I. stupně

Popularizátor sexuologie a čestný předseda Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu publikoval řadu článků. Je také autorem publicistických relací v rozhlase a televizi. Každoročně se účastní desítek přednášek a besed v oblasti sexuální výchovy.

Alena Štěpánková Veselá, varhanice a pedagožka

Medaile Za zásluhy I. stupně

Od roku 1952 působila téměř padesát let na brněnské JAMU, v letech 1990-1997 byla její rektorka. Pomohla oživit činnost brněnského Spolku přátel hudby a účinkovala téměř ve všech zemích Evropy, hrála i v nejvýznamnějších světových varhanních centrech.