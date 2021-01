Založit firmu půjde i přes videokonferenci. Návrh mají na stole poslanci | E15.cz

Založení společnosti s ručením omezeným trvá podle loňského průzkumu Světové banky v Česku 24 a půl dne. Podnikatel během nich musí ohlásit živnost, složit základní kapitál v bance, zapsat se do obchodního rejstříku a případně se registrovat k DPH. Zrychlit proces má návrh novely notářského řádu, kterou předložili poslanci za hnutí ANO. Kvůli založení firmy by lidé už nemuseli chodit osobně k notáři, stačilo by prokázat totožnost na dálku. Návrh, který leží téměř rok netknutý ve sněmovně, by měli v nejbližší době projednat poslanci. Už dříve ho podpořila vláda.

Založení takzvaného eseróčka se v Česku neobejde bez notáře, který za několik tisíc korun sepisuje společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny a zapisuje novou firmu do příslušných rejstříků. Nově by to mělo jít přes videokonferenci, zájemce se prokáže občanským průkazem s čipem a elektronickým podpisem.

„Klient se přihlásí do portálu Notářské komory, kde v zabezpečeném rozhraní prokáže svou totožnost elektronickým občanským průkazem, který se načítá NFC čtečkou, jež je běžnou součástí chytrých telefonů,“ přibližuje proces prezident Notářské komory Radim Neubauer.

„Notář tak kromě osobních údajů získá i přístup k fotografii klienta uložené v základních registrech. Tu bude moci díky videopřenosu porovnat s podobou účastníka jednání,“ uvádí notář s tím, že firma pak může být založena za hodinu, pokud má podnikatel připravené dokumenty. Základní kapitál lze od ledna vložit do notářské úschovy, není tedy třeba otevírat v bance zvláštní účet.

Digitalizace zakládání firem vychází z evropské směrnice, která má za cíl modernizaci pravidel v oblasti obchodních společností. Členské státy mají umožnit založení obchodní společnosti bez nutnosti fyzické přítomnosti zakladatele u notáře nejpozději od letošního srpna. „Chceme pro evropské podniky více on-line řešení, která současně povedou ke snížení nákladů a časovým úsporám,“ uvedla při přijetí směrnice eurokomisařka Věra Jourová.

Zároveň podle poslaneckého návrhu vzniknou dva nové elektronické rejstříky - sbírka notářských dokumentů a evidence ověřených podpisů. Nově by mělo jít oveřit, zda daný dokument opravdu notář podepsal a půjde ověřit také pravost podpisů. „Zejména v oblasti převodů nemovitých věcí nebo k převodu podílů v s. r. o. hraje ověření podpisů významnou roli,“ píší poslanci v návrhu. Technické řešení má zaplatit Notářská komora, která ovšem nechtěla přesnou částku sdělit.

Na dálku naopak nepůjdou řešit rodinné a dědické záležitosti. „U této agendy považujeme osobní kontakt s klienty za velmi důležitý. Pozůstalostní řízení jsou mnohdy emočně vypjatá a notář při nich působí i jako rodinný mediátor,“ říká Neubauer. „Stejně tak u sepisu manželských smluv hrají hlavní roli mezilidské vztahy,“ dodal notář.

Zrychlení zakládání firem prosazovali v minulém roce i pirátští poslanci, podle kterých by kompletní založení společnosti přes internet nemělo trvat více než den a mělo by se obejít bez notáře. Kvůli identifikaci by však museli podnikatelé na úřad. Piráti argumentovali tím, že by podle jejich návrhu založení firmy mohlo stát mnohem méně, místo pěti až deseti tisíc korun by poplatek činil jen 500 korun. Současný návrh novely notářského řádu počítá se stejnými odměnami notářům jako dosud.

Přestože byli pod pirátským návrhem podepsáni zákonodárci napříč sněmovnou, nakonec jej odmítli vládní poslanci za ANO, ČSSD a KSČM, kteří předpis poslali k přepracování, a tím ho v praxi „shodili ze stolu“. Ministerstvo spravedlnosti hovořilo o vlastní verzi zákona, který bude směrnici implementovat, ale zatím žádnou nepředstavilo.