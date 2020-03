Notářské služby zdraží. Připlatí si dědici i budoucí manželé | E15.cz

Odměny notářů dávno neodrážejí růst inflace, mezd a dalších nákladů, argumentuje ministerstvo spravedlnosti. „Návrh zvyšuje odměny s tím cílem, aby nadále nezaostávaly za vývojem ekonomiky,“ uvádí rezort v důvodové zprávě.

Zvýší se například minimální odměna notáře, který řeší pozůstalostní řízení. Dědici mu musejí vyplatit nejméně 2000 korun místo dosavadních 600 korun, konečný poplatek se odvíjí od hodnoty celého dědictví. Notáři také dostanou od soudů více peněz za to, že vedou dědické řízení, které bylo kvůli nepatrné hodnotě majetku zastaveno, což se děje ve třetině případů. Odměna se v tomto případě zvyšuje ze 400 korun na 1000 korun.

Připlatí si také snoubenci uzavírající předmanželskou smlouvu. Pokud nechtějí nebo nemohou vyčíslit hodnotu majetku, místo 3000 korun zaplatí notáři nově 5000 korun. Pokud je majetek vyčíslen, vezme si notář odměnu vypočítanou na základě jeho hodnoty.

Počet notářů v Česku: 441 Počet předmanželských smluv uzavřených loni u notáře: 10 891 Počet závětí sepsaných loni u notáře: 23 714

Podle ostatních ministerstev, která návrh připomínkovala, ale ne každé z navrhovaných zvýšení odměn dává smysl. Ověření pravosti podpisu u notáře má například místo třiceti korun nově stát sedmdesát korun. Cena ověření podpisu na kontaktních místech veřejné správy CzechPoint však zůstává na 30 korunách. „Navrhovaných 70 korun nebude konkurenceschopných s nabídkou CzechPoint,“ upozornilo v připomínce ministerstvo zemědělství.

Notářská komora, která sdružuje všechny notáře v Česku, úpravu odměn vítá, byť by si představovala zvýšení poplatků i v dalších oblastech. „Nicméně úprava tarifu už je opravdu nutná a případné rozpory by mohly vést k prodloužení celého legislativního procesu,“ uvedla zástupkyně tajemníka komory Berenika Wünschová, podle které je kvůli nízkým odměnám především v chudších regionech již nyní nedostatek notářů. „V celé České republice má působit celkem 450 notářů. Realita je ale taková, že je jich aktuálně jen 441,“ řekla.

V sociálně znevýhodněných regionech se nevyplatí notářům pracovat především proto, že se zde věnují hlavně agendě spojené s pozůstalostmi, které jsou navíc často zatížené dluhy. Naopak například k zakládání obchodních společností, které je spojené s vysokými odměnami, se tito notáři téměř nedostanou.

„Bohužel pouze odměna za úkony v rámci pozůstalostního řízení často nezaplatí chod kanceláře či mzdu koncipienta, a tak z ekonomického hlediska nedává provoz takového úřadu smysl,“ řekla Wünschová. Ministerstvo uvedlo, že jeden z důvodů pro změnu je právě rozšíření sítě notářů do chudších oblastí. Odměny notářůAutor:

Notáři také usilují o to, aby dostali širší agendu. V poslední době se například hovoří o tom, že by notáři mohli rozvádět manžele, kteří se dohodli na vypořádání majetkových otázek i péči o děti. Komora podle svých slov cítí podporu ministryně spravedlnosti Marie Benešové (ANO) a doufá, že se nápad zrealizuje. „Možnost rozvodů u notáře zejména s přihlédnutím k vývoji v jiných evropských zemích v současnosti analyzujeme,“ uvedla za rezort mluvčí Andrea Šlechtová.

Zastáncem rozvodů manželů u notáře je i premiér Andrej Babiš (ANO). „Selský rozum třeba říká, že když se dva lidi rozvádějí a nemají mezi sebou žádný spor, tak by to mělo být rychlé a bezbolestné. Jenže není, je to byrokratické peklo,“ uvedl před časem premiér. Podle politiků a odborníků je však třeba zvážit, zda by měli notáři rozvádět i páry s dětmi a zda by vůbec mělo manželství stejně jako obchodní korporace skončit „u poštovní přepážky“.

Své tarifní odměny mají i exekutoři a advokáti, vyhlášky z posledních let však část jejich odměn spíše snížily. Exekutoři, kterým se snížila například minimální odměna, se dokonce neúspěšně bránili u Ústavního soudu. Vláda navíc nedávno rozhodla o tom, že část jejich agendy převede na celníky.