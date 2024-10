Žena zůstala společně s dalšími dvěma muži ve vozidle, které 14. září strhla rozbouřená řeka Staříč v obci Lipová-lázně. Oba pohřešované muže se dosud nalézt nepodařilo.

Informaci o výsledcích odborného zkoumání DNA obdrželi policisté od polských kolegů. Tělo pohřešované ženy bylo nalezeno v Polsku u obce Glucholazy, zhruba 30 kilometrů od místa, kde vůz strhla rozbouřená řeka. „Analýzou bylo potvrzeno, že se jedná o sedmadvacetiletou ženu z Jesenicka, kterou jsme pohřešovali od 14. září,“ uvedla policejní mluvčí.

Z vozu v dravém proudu se podařilo v osudnou chvíli dostat jednomu člověku na břeh, další tři zůstali uvnitř. Po posádce začali okamžitě pátrat přivolaní vodní záchranáři Českého červeného kříže, terénním autem se tehdy dostali i přes kritickou situaci do míst, kam policie ani hasiči už nemohli. „Na místě byl obrovský proud. Vůz jsme hledali přes hodinu, a to jsme jeli hodně daleko po proudu. Vzdali jsme to, když nám voda šla už přes kapotu. Na záchranu by už bylo pozdě,“ řekl jeden ze zasahujících záchranářů David Smékal. Popsal, že řekou v té chvíli pluly celé obrovské stromy.

Zničené auto našla policie o dva dny později zhruba půl kilometru daleko, bylo však prázdné. Po pohřešovaných policisté začali pátrat okamžitě po povodních, terén procházeli i s psovody. Staříč vtéká v Jeseníku do řeky Bělé. Právě tato řeka během povodní zpustošila nejen Jeseník, ale i další obce, jako je Česká Ves, Písečná a Mikulovice, poté protéká Polskem a vlévá se do Kladské Nisy.

V Olomouckém kraji jde o druhou potvrzenou oběť letošních záplav, v Kobylé nad Vidnavkou na Jesenicku je nepřežila také sedmdesátiletá žena. Jde o seniorku, kterou dobrovolní hasiči v sobotu 14. září včas evakuovali do bezpečí, v neděli ráno však z evakuačního centra v protějším kulturním domě odešla a vrátila se domů, vzápětí část jejího domu strhla Vidnávka. Tělo seniorky bylo nalezeno o tři dny později nedaleko jejího bydliště.

Zářijové povodně měly dosud v celém Česku pět potvrzených obětí. První obětí byla žena, která utonula v říčce Krasovka na Bruntálsku. Další dvě oběti byly z Krnova, jedna z nich byla nalezena v úplně zaplaveném bytě, další v potoce. Poté byla nalezena seniorka z Kobylé nad Vidnavkou. K páté oběti dosud nejsou známé podrobnosti.