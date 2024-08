Zastupitelé Chomutova odvolali obviněného primátora Hrabáče

Primátora nyní zastupuje jeho náměstek Milan Märc (Nový Sever), jenž už dříve médiím sdělil, že nemá ambice stát se primátorem. Druhý náměstek Milan Petrilák (ANO) tuto možnost nevyloučil. Kdo Hrabáče nahradí, zatím není jasné. „Předpokládám, že na řádném zastupitelstvu, které je naplánováno na 16. září, zvolíme primátora,“ prohlásil Märc. Zopakoval, že kauzu vnímá jako selhání pouze Hrabáče. Koalice složená z hnutí ANO a Nový Sever by tak měla město reprezentovat i nadále, míní náměstek.

Fryčovou rada odvolala bez odůvodnění, avšak v souvislosti s jejím obviněním. „Zní to paradoxně, ale je to doporučení právníků,“ řekl Märc. Pokud by soud prokázal její nevinu, znovu by se stala ředitelkou. Märc dodal, že Fryčová je v zooparku dál zaměstnaná, vedením organizace je pověřen někdo jiný.

Hrabáč byl z hnutí ANO vyloučen, vedení ho také vyškrtlo z čela kandidátky do krajských voleb. Zřejmě skončí jako krajský radní pro dopravu, rozhodovat o tom bude v září krajské zastupitelstvo.

Krajská rada už odvolala ředitele krajské správy a údržby silnic Libora Tačnera, který je v kauze také obviněný. Policie stíhá i ředitele chomutovských městských strážníků Tomáše Doudu, jehož mohou odvolat zastupitelé. Nikdo to nenavrhl.

V případu ovlivňování zadávání veřejných zakázek kriminalisté dosud obvinili 14 lidí a pět společností. Podezřelí nebo firmy podle žalobce v úmyslu zvýhodnit konkrétní stavební společnosti vytvořili systém, v němž si poskytovali majetkové a jiné výhody. Stíháni jsou kvůli přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a poplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a kvůli podplácení. Všichni stíhaní nejsou obviněni ze všech trestných činů. Nejvyšší trest hrozí za úplatkářství, a to až 12 let.