Zastupitelé chtějí vládnout pět let | E15.cz

Starostové by měli mít možnost zůstat ve svých úřadech o rok déle. Chce to prosadit Svaz měst a obcí, který požaduje změnu volebního zákona a ústavy tak, aby se prodloužil mandát obecním a městským zastupitelům ze čtyř na pět let. Návrh má podporu i dalších zástupců krajů a samospráv, nebrání se tomu ani někteří členové vlády. Pro změnu by se však musela najít ústavní většina ve sněmovně a Senátu.

Zastupitelé by v prodlouženém mandátu mohli podle předsedy svazu Františka Lukla dokončit více svých záměrů. „Pět let je odpovídající doba s ohledem na periodu, kdy je možné připravit projekty, projít stavebním řízením a dalšími úkony, a ještě projekt zrealizovat,“ řekl Lukl.

Návrh podporuje také předseda Starostů a bývalý starosta Kolína Vít Rakušan. „Mandát na pět let má logiku, ze zahraničí jsou i příklady, kdy má starosta šestiletý či sedmiletý mandát. To je optimální doba, kdy se dá skutečně ověřit, zda je vize starosty životaschopná," řekl Rakušan.

Prodloužený mandát obecních zastupitelů se zamlouvá i krajským hejtmanům a zastupitelům. „S návrhem kolegů souhlasím,“ řekla poslankyně a předsedkyně Asociace krajů Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Europoslanec a předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák (STAN) by si dokonce dokázal představit i šestiletý mandát, který dříve navrhoval. „Pětiletý je k diskuzi. Ale pokud se už bude měnit ústava, tak bych doporučoval šest let,“ řekl.

Návrh svazu podporují také ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) nebo financí Alena Schillerová (ANO). „Je potřeba si ale uvědomit, že je na to potřeba ústavní většina, kterou v tuto chvíli nikdo nemá,“ upozornila Schillerová.

Pro změnu ústavního zákona by musely hlasovat tři pětiny všech poslanců a zároveň dvě třetiny přítomných senátorů. „Pokud by se mandát prodloužil, usnadnilo by to prosazení větších a dlouhodobějších projektů. Změny by ale měly být prováděny koncepčně a v širším rámci,“ dodala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Politolog Petr Jüptner z Univerzity Karlovy však upozorňuje, že prodloužení mandátu na lichý počet roků může ovlivnit plánování voleb v Česku. „Mělo by to vliv na spojování se senátními či krajskými volbami. Organizačně by to mohlo být náročnější,“ řekl Jüptner.

Stát navíc při spojování voleb obvykle ušetří nemalé částky. „Navíc argument, že čtyři roky nejsou dostatečné na realizaci projektu, je platný. Řada projektů je ale na deset a více let. To je potřeba řešit strategickým řízením. Prodloužení mandátu nestačí,“ dodal Jüptner.