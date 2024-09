Zatopený Krnov bude potřebovat miliardy, řekl starosta. Setká se se Stanjurou

Povodně v Krnově podle starosty Tomáše Hradila (Krnovští patrioti) způsobily na městském i soukromém majetku škodu za několik miliard korun. Dopisem požádal stát, aby co nejrychleji finančně pomohl. Pojišťovny podle něj zaplatí jen zlomek škod. Někteří živnostníci, kterým voda vzala podnikání i domov, už pravděpodobně neotevřou. Hradil to řekl v pátek a dodal, že v pondělí by se měl v Krnově setkat s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS).