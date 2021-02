Zeman propaguje ruskou vakcínu Sputnik. Do Česka má dorazit v nejbližší době | E15.cz

Ruská vakcína Sputnik V, o níž český prezident Miloš Zeman požádal ruského prezidenta Vladimira Putina, by mohla do Česka dorazit v nejbližší době. Zeman to s odvoláním na informace z ruského velvyslanectví řekl televizi CNN Prima News. Televize již v sobotu informovala, že Zeman o vakcínu požádal ruskou stranu po dohodě s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Zeman připustil, že neví, kolik dávek vakcíny by mělo dorazit. „Ale vzhledem k ruským rozměrům to bude asi poněkud více, než třeba nám dodal Izrael, kde jsem rovněž žádal prezidenta (Reuvena) Rivlina, aby nám pomohl s vakcinací české populace,“ řekl Zeman.

Premiér Babiš sdělil serveru iDNES.cz, že se Česká republika pokusí získat pro české občany ruskou vakcínu Sputnik V, pokud se ukáže, že vakcína je účinná a bezpečná. „Pokud se ukáže, že je tato vakcína účinná a bezpečná pro naše občany, tak samozřejmě, že se ji pokusíme získat a nabídnout lidem, aby se s ní mohli dobrovolně očkovat,“ cituje server premiéra Babiše.

Zeman také uvedl, že by se nechal Sputnikem naočkovat, protože má stejně jako vakcína Pfizer/BioNTech 92procentní účinnost. Zeman se však již naočkovat nechal. Obdržel dvě dávky právě Pfizer/BioNTech.

V případě vakcíny Sputnik by mu pro její používání stačila certifikace tuzemského Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ústav by podle Zemanových slov neměl být líný a certifikaci provést. I Babišovi by stačila v případě ruské vakcíny Sputnik V certifikace SÚKL, není podle něho nutné čekat na doporučení Evropské lékové agentury. Ostatní vakcíny, které se používají, ale byly agenturou schváleny.

Zeman řekl, že se s Babišem dohodli na tomto postupu. „Já mám poměrně dobré vztahy s prezidentem Putinem a koneckonců i s čínským prezidentem. A i když mě zase nějaký blbeček bude obviňovat z toho, že jsem ruský nebo čínský agent, myslím si, že tím pomůžu své zemi,“ řekl Zeman.

„Budou-li nás různí Koudelkové varovat před ruskou nebo čínskou vakcínou, tak je dobré jim říci, že vakcína nemá žádnou ideologii,“ řekl Zeman v narážce na šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku. Zeman práci BIS dlouhodobě kritizuje. Koudelku již několikrát odmítl povýšit na generála, i když mu to vláda navrhovala.

Zeman: pozoruji na Blatném syndrom vyhoření

Zeman se rovněž vyjádřil k ministru zdravotnictví Janu Blatném. „Já vzhledem k některým jeho tiskovým konferencím na něm pozoruji syndrom vyhoření,“ uvedl. Kdyby si podle něj ministr odpočinul, možná by to bylo k dobrému.

„Ale znova opakuji, nebyl to špatný ministr. Udělal kus práce. A teď mně připadá, že už je velmi, velmi unavený,“ odpověděl prezident na dotaz, zda by měl Blatný skončit.

Dodal však, že změna ve vládě je v kompetenci premiéra Andreje Babiše (ANO). Řekl, že pokud mu premiér nějaký návrh změn ve vládě předloží, pak mu bez váhání rád vyhoví. „Mně je ho (Blatného) líto. Já už jsem mu to říkal, říkal jsem při jeho jmenování, že přichází z parku do džungle a ta džungle ho sežrala,“ vyjádřil se Zeman na adresu Blatného.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ovšem zopakoval, že výměna Blatného (za ANO) aktuálně není na stole. V pořadu Partie na CNN Prima News poznamenal, že ministr možná nemá v okolí dost dobrých úředníků a že se mu snaží pomáhat.

Babiš již v pátek na tiskové konferenci po jednání vlády vyloučil možnost, že by do konce března měli skončit Blatný a ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) a že by si tyto resorty vyměnily ANO a ČSSD. Reagoval tak na informace televize CNN Prima News, která uvedla, že by by oba ministři měli odejít.