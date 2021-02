Epidemie vlivem očkování skončí v září, očekává prezident Miloš Zeman | E15.cz

Prezident Miloš Zeman očekává, že epidemie nemoci COVID-19 skončí letos v září. Zdůvodňuje to tím, že podle jeho odhadu bude nejpozději tou dobou proočkována velká většina populace, tedy všichni, kteří to chtějí. "A já věřím, že ta lehce dementní skupina, která to nechce, změní svůj názor. A v tomto okamžiku pandemie skončí," řekl dnes Zeman televizi CNN Prima News.

Zeman v souvislosti s obavami lidí z vakcíny vyzval k důvěře odborníkům. "Málo vyzkoušená vakcína je vakcína, která neprošla certifikací. A vakcíny, jimiž se nyní očkuje, vesměs byly schváleny Evropskou lékovou agenturou," řekl.

Zeman také poukázal na to, že nejde o první případ očkování. Připomněl například tuberkulózu, černý kašel nebo neštovice. Na tyto nemoci očkování zabralo, a to je podle něj důvod očekávat, že zabere i nyní.

K přísnějším opatřením, která v pátek přijala vláda, například k omezení pohybu lidí, Zeman podotkl, že se celou dobu zastával zpřísnění těchto opatření, i když ví, že se tím nestane populárním. Chápe podnikatele, kteří nelibě nesou, že jsou jejich podniky uzavřeny.

Zeman dnes řekl, že si přeje, aby vojáci byli přísní. Nedomnívá se však, že by omezení možnosti volného pohybu lidi naštvalo. "Když, to už říkám popáté, máte časovou lhůtu, kdy to zavření bude, tak si myslím, že to lidi zase tak moc nenaštve. A na druhé straně je to kontrola korunou, jak se kdysi říkávalo ještě za komunistů. To znamená: když vám někdo vysolí pořádnou pokutu, tak si to podruhé rozmyslíte," prohlásil.

Podle prezidenta je však nutné si uvědomit, že je před námi horizont maximálně šesti měsíců. "Pokud samozřejmě bude dostatek vakcín. A těch šest měsíců se dá přežít," dodal. Například uzavření škol třeba na několik měsíců pokládá za rozumné i když nepříjemné opatření.

Zeman dále řekl, že uzávěra průmyslu by byla riskantní. Nebránil by se jí, ale zatím je podle něj důležité, aby zaměstnanci nosili roušky a byli testováni. "Možná právě proto, že jsem původní profesí ekonom, jsem tady zaujatý a já tu zaujatost přiznávám. Samozřejmě, že v nejhorším případě můžeme sáhnout i k tomu lockdownu (průmyslu), ale snažme se především aplikovat ta jiná opatření, která vláda přijala. No a když nebudou stačit, sáhněme i k tomuto," řekl prezident.

Se zavřením průmyslu nesouhlasí ani ekonomové. "Firmy zajišťují podstatnou část ekonomického výkonu naší země. Kdyby nefungovaly, poroste míra nezaměstnanosti, zpřetrhají se vztahy těchto firem se zahraničními dodavateli či odběrateli," upozorňuje ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda s tím, že v jiných zemích takto přísný lockdown není.

Zavření firem by tak podle něj způsobilo, že by české dodavatele nahradila zahraniční konkurence. " A takto zpřetrhané vazby by se už nemuselo nikdy podařit obnovit," varuje Kovanda.

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček v sobotu ovšem uvedl, že předsednictvo sociálních demokratů pověřilo svoje ministry, aby ve vládě navrhli uzavření průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu. Uzavřeny by měly být nejméně do zavedení povinných testů pro zaměstnance s plnou kompenzací výdělků a nákladů.