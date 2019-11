Životní pojištění má přijít o státní bonus | E15.cz

Kvůli tisícům lidí, kteří napadají investiční životní pojištění, má tento produkt přijít o podporu státu v podobě daňového zvýhodnění. To se pohybuje kolem půl miliardy korun ročně. Prosazuje to šéf sněmovního podvýboru pro ochranu spotřebitele Patrik Nacher (ANO), který by peníze vložil do stavebního spoření nebo penzijního připojištění. Záměr podporuje ministerstvo financí. Výhrady nemá ani Česká národní banka.