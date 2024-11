Piecha, jehož hlavním úkolem bylo řízení Národního plánu obnovy a operačních programů pro podnikatele, na ministerstvu působí od roku 2014. Tehdy měl na starosti podporu malých a středních podniků. O čtyři roky později se stal náměstkem pro fondy EU a na této pozici zůstal až do roku 2022, kdy se ze všech odborných náměstků stali ředitelé svých sekcí. V poslední době byl spojován nejčastěji s rychle vyčerpanými firemními dotacemi pro elektromobily. Méně úspěšné už jsou dotace pro firemní fotovoltaiku, které se nedaří rozjet.

Ministerstvo Piechův konec odůvodňuje jen velmi obecně a frázovitě. Mluví o potřebné restrukturalizaci a snaze optimalizovat řízení evropských fondů, zejména v souvislosti s Národním plánem obnovy (NPO).

„Právě v NPO, kde má ministerstvo průmyslu a obchodu klíčovou roli, je potřeba, abychom se zaměřili na úspěšnou realizaci strategických projektů pro modernizaci Česka. Proto by agenda tohoto programu měla přejít přímo pod pana ministra,“ napsal mluvčí rezortu Marek Vošahlík s tím, že druhotným cílem reorganizace je postupné odstraňování podobných a duplicitních agend na různých pracovištích ministerstva.

Piecha rozhodnutí Vlčka pro e15 potvrdil, okomentoval jej ale jen stroze. „Je logické, že každý nový ministr si chce postavit tým, který mu nejvíce vyhovuje, a proti tomu nemohu nic dělat,“ říká Piecha s tím, že s Vlčkem se dohodli na ukončení spolupráce v dobrém a na ministerstvu ho do konce roku ještě čeká řada úkolů.

O dalších kariérních krocích zatím Piecha hovořit nechce. „Do konce března budu odpočívat a pak se rozhodnu. Zvažuji i variantu, že půjdu učit na vysokou školu,“ dodal Piecha. Déle než on na ministerstvu slouží jen jeden vedoucí pracovník, a to Eduard Muřický, který má na starosti hospodářství.

Národní plány obnovy jsou seznamy reforem a investic, jejichž vznik iniciovala EU ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru a znovunastartování ekonomik za využití evropských peněz. Český dokument byl ale od začátku kritizován kvůli nedostatečné připravenosti a nekoncepčnosti a Česko ho muselo několikrát přepracovat. Nutno říci, že u jeho zrodu nebyl Piecha, ale bývalá náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková.

Nově se NPO zmiňuje v souvislosti se zrušením digitalizace stavebního řízení, na které Česko čerpalo peníze právě jeho prostřednictvím. Spuštění digitalizace se ale nakonec protáhne až do dalšího volebního období, čímž se Česko dostane do konfliktu s nastavenými termíny, a bude si tak muset v Bruselu vyjednat výjimku. Pokud se to české straně nepodaří, hrozí, že část dotací bude muset vrátit. V tomto kontextu se vyrojily spekulace, že problém s digitalizací stavebního řízení mezi Vlčkem a Piechou zažehl spory, jak nastalou situaci řešit. To však Vošahlík odmítá s tím, že žádné neshody neexistovaly ani neexistují.

Loni v září Evropská komise schválila revidovanou podobu NPO a současně s tím i zvýšení objemu peněz určených pro Česko o 2,2 miliardy eur na 9,2 miliardy eur, v přepočtu na zhruba 233 miliard korun. Minulý pátek Brusel předběžně schválil dalších 1,9 miliardy eur a v souhrnu tak Česku přiklepl zhruba 38 procent z celkem pro Česko připravených prostředků. O úspěchu lze ale hovořit jen stěží. Například Slovensko už si zajistilo takřka 50 procent slíbeného rozpočtu.