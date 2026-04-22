Blíží se termín pro zaplacení daně z nemovitosti. Kde nejrychleji zjistíte platební údaje?
- Daň z nemovitosti nebo její první splátku je nutné uhradit nejpozději do 1. června 2026.
- Informace k platbě dostanete prioritně do datové schránky nebo e-mailem, papírové složenky dorazí poštou nejpozději do 25. května.
- Nejsnazší cestou k úhradě je využití QR kódu, který najdete v doručených údajích, nebo přihlášení do portálu MOJE daně.
Finanční správa zahájila postupné rozesílání informací k úhradě daně z nemovitých věcí pro letošní rok. Většina poplatníků letos obdrží platební údaje elektronickou cestou, přičemž více než milion zpráv míří do datových schránek a další milion lidí dostane informace e-mailem.
Ti, kteří nevyužívají tyto digitální služby ani SIPO, obdrží klasickou papírovou složenku poštou nejpozději do 25. května. Veškeré platební údaje jsou také kdykoliv k dispozici po přihlášení do Daňové informační schránky (DIS+) na portálu MOJE daně.
Daň z nemovistoti: Dokdy zaplatit?
Hlavní termín pro zaplacení daně nebo její první části je stanoven na:
- 1. června 2026. Pokud celková výše daně nepřesáhne hranici 5 000 korun, je splatná najednou v tomto červnovém termínu.
- V případě, že je vyměřená daň vyšší než 5 000 korun, mohou ji poplatníci uhradit ve dvou stejných splátkách, z nichž první musí být zaplacena do 1. června a druhá do 30. listopadu.
Daň se stanovuje souhrnně za všechny nemovitosti v rámci jednoho kraje, takže majitelé objektů ve více krajích mohou v jedné obálce obdržet i několik složenek najednou.
Nejpohodlnějším způsobem úhrady je bezhotovostní převod prostřednictvím internetového bankovnictví. Součástí zasílaných informací na složence i v elektronických zprávách je QR kód, který po načtení chytrým telefonem automaticky vyplní veškeré platební náležitosti.
Při ručním vyplňování příkazu k úhradě daně z nemovitosti je nutné uvést správný variabilní symbol, kterým je u fyzických osob rodné číslo a u právnických osob IČO. Pro bankovní převod se používá konstantní symbol 1148, zatímco pro platbu v hotovosti na poště slouží symbol 1149.
Pozor na podvodníky
V souvislosti s aktuálním obdobím placení daní Finanční správa důrazně varuje před zvýšenou aktivitou kybernetických podvodníků. Často se objevují falešné SMS zprávy nebo e-maily, které se snaží napodobit oficiální komunikaci úřadů a vylákat z lidí citlivé bankovní údaje.
Finanční úřady ale nikdy nevyžadují přihlašovací údaje k bankovnictví prostřednictvím zpráv a oficiální e-maily pro placení daní jsou vždy opatřeny platným elektronickým podpisem. V případě jakýchkoliv pochybností je nejbezpečnější ověřit si platební údaje přímo v oficiálním daňovém portálu.