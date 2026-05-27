Poslanci schválili snížení sociálních odvodů živnostníků na loňskou úroveň
- Poslanecká sněmovna přehlasovala senátní veto a schválila nižší sociální odvody pro osoby samostatně výdělečně činné.
- Měsíční vyměřovací základ se zpětně vrací na loňských pětatřicet procent průměrné mzdy.
- Živnostníci díky této úpravě ušetří na zálohách stovky korun měsíčně.
Odvody na sociální pojištění pro živnostníky se s největší pravděpodobností vrátí na úroveň minulého roku. Poslanecká sněmovna dnes tento návrh poslanců vládní koalice s konečnou platností schválila, když se jí podařilo zlomit odpor Senátu. Nyní chybí už jen podpis prezidenta republiky. Senátoři předlohu předtím zamítli zejména z obavy z výpadku ve státním rozpočtu a kvůli riziku nižších budoucích penzí pro samotné podnikatele.
Pro prosazení zákona se vyslovilo celkem 118 zákonodárců, přičemž vládní koalici podpořilo i šestnáct zástupců ODS. K přehlasování horní komory parlamentu přitom bylo potřeba minimálně 101 hlasů. Schválená novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu na 40 procent průměrné hrubé mzdy a vrací ho zpět na loňských 35 procent. Každý měsíc tak OSVČ mohou uspořit 715 korun. Minimální záloha navíc klesne z 5 720 korun na nezbytných 5 005 korun. Případné přeplatky na sociálním pojistném za letošní rok stát živnostníkům vrátí při vyúčtování v příštím roce, pokud si o ně do konce roku neponíží své odvody.
Spor o stabilitu důchodů
Zvýšení odvodů původně přinesl konsolidační balíček někdejšího kabinetu Petra Fialy (ODS) z roku 2023. Kritici aktuálního snížení upozorňují, že státní kasa může přijít ročně až o 3,5 miliardy korun, které budou chybět v důchodovém systému. Podle nich by to také mohlo vést k tomu, že živnostníci budou v budoucnu pobírat starobní penzi od státu nižší o 1 500 korun měsíčně.
Před poslanci dnes vystoupil senátor Ondřej Lochman (STAN), podle kterého Senát svým předchozím zamítnutím nešel proti živnostníkům, ale naopak hájil dlouhodobou odpovědnost a stabilitu. Zmínil i obavy z třímiliardového výpadku a dodal, že zákon je podle senátorů vůči samotným OSVČ dlouhodobě neodpovědný a prohlubuje nespravedlnost ve srovnání se zaměstnanci. Svá varování připojil i bývalý ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Upozornil na hrozbu dalších příjmových výpadků a na to, že měsíční důchod živnostníků bude zhruba o 1 650 korun nižší. Samotný krok pak nepovažuje za nutný.
Naopak ministryně financí Alena Schillerová (ANO) apelovala na přijetí zákona a vyzvala opozici k nápravě toho, co vůči živnostníkům v době své vlády učinila. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) zdůraznil, že osoby samostatně výdělečně činné díky této změně uspoří více než 8 000 korun ročně. Podle místopředsedy dolní komory Jana Skopečka (ODS) je v současnosti vhodné takový krok udělat. Zopakoval, že předchozí zvyšování odvodů bylo kompromisem s tehdejšími partnery, kteří preferovali příjmovou stranu rozpočtu, a ODS z něj nebyla nadšená.
Historicky činil nejnižší vyměřovací základ čtvrtinu průměrné mzdy. Zmíněný konsolidační balíček počítal s jeho postupným růstem v letech 2024 až 2026 nejprve na 30 procent a následně až na letošních 40 procent průměrné mzdy. Tuto hodnotu nyní koalice vrací na loňskou úroveň. U osob, které mají podnikání pouze jako vedlejší činnost, vzrostl základ o jeden procentní bod na 11 procent. Tuto hodnotu nynější úprava nijak nemění a ponechává ji v platnosti.