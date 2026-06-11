První práce po škole? Zjistěte, kolik dostanete v čistém a kdy vám vznikne nárok na vrácení daní
- Rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou tvoří daň z příjmu a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění.
- Odvedenou daň vám sníží základní sleva na poplatníka ve výši 2 570 korun měsíčně, stačí u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani.
- Absolventi budou pracovat pouze část roku 2026, zpravidla jim tak vznikne nárok na roční daňovou vratku.
Během letních měsíců často nastupují do svého prvního zaměstnání na klasickou pracovní smlouvu absolventi vysokých škol i někteří maturanti. Jak se v jejich případě liší hrubá a čistá mzda? S jak vysokým daňovým přeplatkem za rok 2026 mohou absolventi počítat?
Nástup do prvního zaměstnání sám o sobě nepřináší žádnou speciální daňovou úlevu. Sazby přímých daní jsou stejné jako u ostatních zaměstnanců. Naprostá většina absolventů má svoji hrubou mzdu do trojnásobku průměrné mzdy, takže pro ně platí 15procentní sazba daně z příjmu. Na sociálním pojištění se odvádí 7,1 procenta a na zdravotním pojištění 4,5 procenta z hrubé mzdy.
Jak se počítá čistá mzda?
Tabulka níže zobrazuje výpočet čisté mzdy v případě, že je hrubá mzda 45 tisíc korun. Při výpočtu počítáme, že je u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Při práci pro více zaměstnavatelů současně je možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho z nich. Většina absolventů při výpočtu čisté mzdy uplatňuje pouze slevu na poplatníka.
|Částka (v Kč)
|Hrubá mzda
|45 tisíc
|Sociální pojištění
|3 195
|Zdravotní pojištění
|2 025
|Daň z příjmu
|6 750
|Sleva na poplatníka
|2 570
|Záloha na dani z příjmu
|4 180
|Čistá mzda na účet
|35 600
Slibovaný plat je vždy v hrubém
Při vyjednávání o platu pamatujte, že zaměstnavatelé uvádějí téměř vždy hrubou mzdu. To, kolik vám skutečně přijde na účet (čistá mzda), se u každého liší podle uplatňovaných daňových slev. S rostoucím příjmem navíc stoupá i procentuální zdanění.
Jak ukazuje tabulka níže (výpočet se základní slevou na poplatníka), u mzdy 25 tisíc korun činí zdanění 16,3 procenta, zatímco u 140 tisíc korun vyskočí až na 24,8 procenta.
|Hrubá mzda
(v Kč)
|Čistá mzda
(v Kč)
|Zdanění v procentech
(na straně zaměstnance, v %)
|25 tisíc
|20 920
|16,3
|35 tisíc
|28 260
|19,3
|45 tisíc
|35 600
|20,9
|50 tisíc
|39 270
|21,5
|55 tisíc
|42 940
|21,9
|65 tisíc
|50 280
|22,6
|75 tisíc
|57 620
|23,2
|85 tisíc
|64 960
|23,6
|100 tisíc
|75 970
|24,0
|120 tisíc
|90 650
|24,5
|140 tisíc
|105 330
|24,8
Kdy a proč vám stát vrátí daně za rok 2026?
Během roku odvádějí zaměstnanci zálohovou daň z příjmu. Teprve za celý kalendářní rok se vypočítá roční daň z příjmu, od které se odečtou zaplacené zálohy během roku. Pokud jsou zaplacené zálohy vyšší než roční daň z příjmu, obdrží poplatník daňový přeplatek (daňovou vratku) právě ve výši rozdílu mezi zaplacenými daňovými zálohami a vypočtenou daní z příjmu.
Absolventi, kteří nastoupí do zaměstnání v průběhu roku 2026, neodpracují celých dvanáct měsíců, a proto v první části roku nevyčerpají měsíční slevy na poplatníka. Právě z tohoto důvodu jim pak vzniká nárok na daňový přeplatek. V ročním zúčtování nebo daňovém přiznání za rok 2026 se totiž základní sleva na poplatníka ve výši 30 840 korun uplatňuje vždy v plné výši, a to bez ohledu na to, kolik měsíců skutečně odpracovali.
V praxi to znamená, že za každý neodpracovaný měsíc vzniká nárok na vratku ve výši 2 570 korun. Tato částka může být ještě vyšší, pokud si poplatník uplatní i další položky, například daňové odpočty. Je však důležité pamatovat na to, že pokud absolvent neuplatňuje slevy na děti, nemůže být výsledný daňový přeplatek nikdy vyšší než celková suma záloh na daň, které zaměstnavatel během roku z jeho mzdy skutečně odvedl.
Příklad: První zaměstnání od července
Absolvent VŠ nastoupí od července do svého prvního zaměstnání. V měsících lednu až červnu neměl žádný vlastní příjem. Hrubou mzdu má 50 tisíc korun, měsíční daňová záloha je tak 4 930 korun. Za šest měsíců (červenec až prosinec) zaplatí na daňových zálohách 29 580 korun, pro zjednodušení počítáme, že mzda je pořád stejně vysoká. Za rok 2026 vznikne nárok na daňový přeplatek ve výši 15 420 korun (2 570 korun × 6 měsíců).
Na sociálním a zdravotním pojištění přeplatek nevzniká
Pouze při výpočtu daně z příjmu se při splnění podmínek uplatňují daňové slevy a daňové odpočty, u sociálního a zdravotního pojištění nikoliv. Měsíční odvody na zdravotním a sociálním pojištění jsou pro zaměstnance konečné a za celý rok nemůže zaměstnanec obdržet přeplatek na povinném pojistném.