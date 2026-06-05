Tajný trumf pracujících důchodců. Z práce na dohodu vytěží díky slevě maximum
- Stejná práce, stejná hrubá odměna, ale úplně jiná částka na účtu. Pravidla pro zdanění dohody o provedení práce mnohé překvapí.
- Zatímco zaměstnanci nebo studenti mohou z výplaty ztratit tisíce, starobní důchodci mají důležitou výhodu.
- Jak funguje speciální sleva na pojistném, na co si dát pozor a jaké limity platí pro předčasné penzisty?
Přivýdělek na dohodu o provedení práce v letních měsících je oblíbený mezi studenty, penzisty i zaměstnanci. Zdanění dohody o provedení práce ale není pro všechny stejné. Jaká daňová pravidla platí a na co si dát pozor?
Limit pro neplacení pojistného z DPP v roce 2026
Pokud máte hrubou odměnu z dohody o provedení práce 11 999 korun a méně, neplatí se z ní sociální ani zdravotní pojištění. Pojistné v takovém případě neplatí zaměstnavatel ani zaměstnanec.
Práce na DPP s odměnou do tohoto limitu je tedy ideální zejména pro:
- státní pojištěnce (např. studenty či důchodce),
- zaměstnance, kteří již mají klasickou pracovní smlouvu u jiného zaměstnavatele,
- OSVČ, které si již platí povinné pojistné ze svého podnikání.
Pracovat pouze na DPP s odměnou do limitu a nebýt zároveň státním pojištěncem, OSVČ či zaměstnancem je ale riskantní. Takový příjem totiž neřeší vaše zdravotní pojištění. V takovém případě se stáváte osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP) a musíte si sami hradit zdravotní pojištění v měsíční výši 3 024 korun (což odpovídá 13,5 procenta z minimální mzdy 22 400 korun).
Tento typ pracovního vztahu s odměnou do 11 999 korun je naopak mimořádně atraktivní pro předčasné důchodce. Ti totiž mohou mít až do dosažení řádného důchodového věku pouze takové příjmy, které nezakládají povinnost platit sociální pojištění, což tato hranice přesně splňuje.
Kdy lze podepsat prohlášení k dani?
Podpisem tzv. „růžového prohlášení“ uplatňujete daňové slevy, na které máte nárok, čímž si přímo zvyšujete čistou odměnu. Prohlášení lze podepsat i u DPP, ale v jednom měsíci jej můžete mít aktivní pouze u jednoho zaměstnavatele.
Díky podepsanému prohlášení získáte:
- slevu na poplatníka: 2 570 korun měsíčně,
- daňové zvýhodnění na děti: 1 267 korun na první dítě, 1 860 korun na druhé a 2 320 korun na třetí a každé další dítě.
Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, náleží vám toto zvýhodnění v dvojnásobné výši.
Řádní starobní důchodci a sleva na sociálním pojištění
Lidé v řádném starobním důchodu mohou vydělávat neomezeně a zároveň pobírat důchod v plné výši. Navíc mají nárok na slevu na sociálním pojištění ve výši 6,5 procenta z hrubé mzdy. Aby byla sleva uplatněna i u práce na DPP, musí zaměstnanec splnit oznamovací povinnost a doložit zaměstnavateli potřebné doklady o pobírání důchodu.
Pozor na doplatek u zdravotního pojištění
Zaměstnanci pracující pouze na DPP, kteří nejsou státními pojištěnci, musí počítat s vyšším odvodem na zdravotní pojištění, pokud je jejich hrubá odměna nižší než minimální mzda (22 400 korun), ale zároveň vyšší než limit pro odvody.
Zatímco zaměstnavatel platí standardních 9 procent, případný dopočet do minimálního pojistného (celkem 3 024 korun) jde plně k tíži zaměstnance a strhává se mu z čisté odměny.
Hrubá odměna 20 tisíc korun a různé zdanění DPP
Následující modelové příklady ukazují, jak se u hrubé odměny 20 tisíc korun liší výsledná čistá částka na účet podle životní situace pracovníka:
- Vedlejší přivýdělek: Zaměstnanec má hlavní práci jinde, prohlášení k dani má podepsané u hlavního zaměstnavatele.
- Řádný starobní důchodce: Pracuje pouze na DPP, má podepsané prohlášení a uplatňuje slevu 6,5 procenta na sociálním pojištění.
- Pouze DPP (bez statusu státního pojištěnce): Pracovník má podepsané prohlášení, ale musí doplatit zdravotní pojištění do povinného minima.
- Student: Pracuje pouze na DPP a má u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani.
Ačkoliv je hrubá odměna u všech stejná, čistý příjem se výrazně liší a pohybuje se v rozmezí od 14 680 korun do 18 550 korun. Finančně nejvýhodněji vychází zdanění pro řádného starobního důchodce.
|v Kč
|Zaměstnanec (brigáda k HPP)
|Starobní důchodce (brigáda)
|Zaměstnanec (hlavní příjem)
|Student (brigáda)
|Hrubá odměna
|20 000
|20 000
|20 000
|20 000
|Sociální pojištění
|1 420
|120
|1 420
|1 420
|Zdravotní pojištění
|900
|900
|1 224
|900
|Daň z příjmu
|3 000
|3 000
|3 000
|3 000
|Sleva na poplatníka
|x
|2 570
|2 570
|2 570
|Daň po slevě
|3 000
|430
|430
|430
|Čistá odměna na účet
|14 680
|18 550
|16 926
|17 250