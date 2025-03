Tisíce lidí odvedou státu vyšší daň z příjmů. Dopady pocítí hlavně rodiny s dětmi

Pokud lidé vyplňují daňové přiznání k dani z příjmů v papírové podobě, musejí ho odevzdat Finanční správě do 1. dubna. Elektronicky lze přiznání poslat o měsíc později, a to až do 2. května. To se týká zejména podnikatelů, kteří mají datové schránky. Ostatní mohou využít portál Moje daně. Ti, za něž přiznání zpracovává daňový poradce nebo advokát, podávají přiznání do 1. července. A ve stejných lhůtách je nutné daň i uhradit.

Příjmy nad 50 tisíc korun

Daňové přiznání podávají všichni, jejichž příjmy v roce 2024 podléhající zdanění přesáhly 50 tisíc korun. Patří mezi ně výdělky ze samostatné činnosti, ze závislé činnosti neboli ze zaměstnání a další příjmy například z pronájmu nebo kapitálového majetku. Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců využívá možnost ročního zúčtování zálohy prostřednictvím zaměstnavatele, čeká splnění této povinnosti převážně živnostníky a další OSVČ.

„Podnikatelé, kteří využívají režimu paušální daně a během roku neporušili jeho podmínky, daňové přiznání podávat nemusejí. Zároveň ale nemohou uplatňovat ani daňové odpočty a slevy,“ upozorňuje Monika Lodrová z poradenské společnosti BDO.

Finanční správa (FS) nabízí rozšířenou pomoc pro snazší vyplnění a odevzdání listinných nebo elektronických formulářů. A zdůrazňuje, že od ledna 2024 je účinná řada změn, které se vztahují jak na zaměstnance, tak podnikatele a další poplatníky. Mezi klíčové novinky patří úpravy slev na dani, změny v osvobození výher z hazardních her či snížení hranice pro vyšší daňovou sazbu.

„Naším cílem je co nejvíce usnadnit poplatníkům splnění jejich povinností. Chceme, aby měli všechny potřebné informace a možnost využít osobní i telefonickou pomoc,“ říká šéfka FS Simona Hornochová.

Správa připomíná, že opozdilcům hrozí sankce, byť pětidenní prodlevu v podání daňového přiznání berní úředníci ještě tolerují. Pak už ale vyměřují pokuty, a to do výše 0,05 procenta stanovené daně za každý den prodlení. Postih se následně může vyšplhat až na pět procent.

Dopady úsporného balíčku

Teprve letos pocítí fyzické osoby v plné míře nárůst daňového břemene, který přinesl vládní balíček na konsolidaci veřejných rozpočtů. Mimo jiné zaniká sleva na studenta a za umístění dítěte v mateřské škole. Zpřísňují se také podmínky pro slevu na manžela či manželku. Poslední dva jmenované benefity byly hlavní daňové úlevy, které se uplatňovaly na roční bázi a často znamenaly přeplatek na dani. „Zároveň došlo k významnému snížení hranice pro progresivní sazbu daně 23 procent z přibližně 1,94 milionu na 1,58 milionu korun. Tato změna nejvíce dopadá kvůli nemožnosti uplatnění výdajů na zaměstnance,“ dodává Lodrová.

Právě zmíněné školkovné až dosud umožňovalo snížit vypočtenou daň z příjmů o 17 300 korun za každé dítě. A přestože sleva na manžela či manželku zůstala zachována, zúžil se okruh lidí, kteří si ji mohou započítat. „Na tuto slevu tentokrát dosáhne výrazně méně rodin. Půjde uplatnit pouze při péči o dítě do tří let věku. Výše daňové slevy 24 840 korun nicméně zůstává zachována,“ upřesňuje Lodrová. Využít úlevu lze v případě, kdy manžel či manželka žijí ve společně hospodařící domácnosti a druhý z manželů nemá vlastní příjem přesahující 68 tisíc korun za rok.

Další možné snížení daně

Poplatníci mají ještě další možnosti, jak si odlehčit. „Mohou využít odpočty od základu daně ve formě zaplacených úroků z úvěru na bydlení do 150 tisíc korun ročně nebo 300 tisíc korun ročně u starších úvěrů. Dále lze započítat dary dobročinným organizacím do 30 procent základu daně či zaplacené pojistné na daňově podporované produkty spoření na stáří v souhrnné výši do 48 tisíc korun za rok.

Uplatnit jako daňový odpočet ale už nelze členské příspěvky odborové organizaci nebo platby za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.