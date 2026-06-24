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Změňte si trvalý příkaz. Od července se mění zálohy pro OSVČ. Víme, koho se to týká

OSVČ, ilustrační foto

OSVČ, ilustrační foto Zdroj: Freepik

Petr Gola
Petr Gola , onk
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  • Od července klesá minimální měsíční záloha na sociální pojištění z 5 720 korun na 5 005 korun. 
  • Snížení minimálního vyměřovacího základu platí zpětně od začátku roku 2026. Těm, kteří platili minimum, tak vznikne nárok na přeplatek. 
  • OSVČ s vyššími zisky, které platí více než minimální zálohu, budou odvádět stejnou částku jako doposud. 

Již od července letošního roku čeká část živnostníků a podnikatelů příjemná změna – snížení plateb na sociální pojištění. Jak vysoká bude tato úspora, proč se netýká všech a co se stane s přeplatkem za první polovinu roku? 

Výkon hlavní činnosti a nová minimální záloha

Pokud jako OSVČ vykonáváte hlavní samostatnou výdělečnou činnost (a nejste v paušálním režimu), musíte měsíčně hradit zálohy na sociální pojištění na účet příslušné OSSZ. Výše zálohy závisí na zisku z předchozího roku, musí však dosahovat alespoň zákonného minima. 

  • Původní stav: Minimální vyměřovací základ pro rok 2026 byl nastaven na 40 procent průměrné mzdy. 

    Nový stav (od 1. 7.): Díky legislativní změně klesá tento základ na 35 procent průměrné mzdy (úroveň roku 2025). 

Porovnání výpočtu minimální zálohy

 Původní výpočetAktuální výpočet (od 1. 7.)
Rozhodná průměrná mzda48 967 Kč48 967 Kč
Minimální vyměřovací základ19 587 Kč (40 %)17 139 Kč (35 %)
Sazba sociálního pojištění29,2 %29,2 %
Minimální měsíční záloha5 720 Kč5 005 Kč

Kdy poprvé zaplatit nižší částku?

Zálohy na sociální pojištění jsou splatné do konce měsíce, za který se platí. Již v červenci by si proto měly OSVČ platící minimální měsíční zálohu upravit svůj trvalý příkaz na částku 5 005 korun. OSVČ, které platí na základě zisku vyšší částky, se tato změna netýká. 

Praktické příklady:

  1. Podnikatelka dosud platila minimum 5 720 korun. Od července mění trvalý příkaz na 5 005 korun. 
  2. Živnostník platí měsíční zálohy 7 950 korun. Snížení minima se ho netýká, v červenci zaplatí opět 7 950 korun. 

Jak získat zpět přeplatek za první pololetí?

Snížení minimálního vyměřovacího základu platí zpětně od 1. ledna 2026. Kdo platil v první polovině roku zálohu 5 720 korun, má nárok na vrácení rozdílu. Možnosti jsou následující: 

  • Vyplacení na účet: O přeplatek lze požádat příslušnou OSSZ, která má na vrácení dvouměsíční lhůtu. 
  • Zápočet na další platby: Je možné požádat o použití přeplatku na úhradu budoucích měsíčních záloh. 
  • Vyrovnání v Přehledu: Přeplatek lze ponechat a vyrovnat jej až v rámci Přehledu za rok 2026 (v roce 2027). Pro některé OSVČ to může být výhodné z hlediska cash flow, pokud očekávají za rok 2026 celkově vyšší zisk. 

Méně zaplatí i OSVČ v prvním paušálním režimu

Snížení měsíční minimální zálohy na sociálním pojištění ovlivňuje i částku paušální daně v prvním pásmu, kde sociální pojištění tvoří významnou složku. Ve druhém a třetím pásmu zůstává měsíční platba stejná. 

  • V prvním pásmu činí od července měsíční paušální daň 9 162 korun (v první polovině roku to bylo 9 984 korun). Měsíční úspora tak činí 822 korun. 
  • Přeplatek: Za období leden–červen vzniká nárok na přeplatek ve výši 4 932 korun (822 korun × 6 měsíců). 
  • Příklad: Podnikatel v 1. pásmu může o tento přeplatek ponížit červencovou platbu a zaplatit pouze 4 230 korun. Od srpna do konce roku pak bude platit standardních 9 162 korun. 

Žádné změny u zdravotního pojištění

Snížení minimálního vyměřovacího základu se týká výhradně sociálního pojištění. U zdravotního pojištění nedochází k žádné změně. Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění tak pro celý rok 2026 zůstává ve výši 3 306 Kč. 

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