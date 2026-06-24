Změňte si trvalý příkaz. Od července se mění zálohy pro OSVČ. Víme, koho se to týká
- Od července klesá minimální měsíční záloha na sociální pojištění z 5 720 korun na 5 005 korun.
- Snížení minimálního vyměřovacího základu platí zpětně od začátku roku 2026. Těm, kteří platili minimum, tak vznikne nárok na přeplatek.
- OSVČ s vyššími zisky, které platí více než minimální zálohu, budou odvádět stejnou částku jako doposud.
Již od července letošního roku čeká část živnostníků a podnikatelů příjemná změna – snížení plateb na sociální pojištění. Jak vysoká bude tato úspora, proč se netýká všech a co se stane s přeplatkem za první polovinu roku?
Výkon hlavní činnosti a nová minimální záloha
Pokud jako OSVČ vykonáváte hlavní samostatnou výdělečnou činnost (a nejste v paušálním režimu), musíte měsíčně hradit zálohy na sociální pojištění na účet příslušné OSSZ. Výše zálohy závisí na zisku z předchozího roku, musí však dosahovat alespoň zákonného minima.
Původní stav: Minimální vyměřovací základ pro rok 2026 byl nastaven na 40 procent průměrné mzdy.
Nový stav (od 1. 7.): Díky legislativní změně klesá tento základ na 35 procent průměrné mzdy (úroveň roku 2025).
Porovnání výpočtu minimální zálohy
|Původní výpočet
|Aktuální výpočet (od 1. 7.)
|Rozhodná průměrná mzda
|48 967 Kč
|48 967 Kč
|Minimální vyměřovací základ
|19 587 Kč (40 %)
|17 139 Kč (35 %)
|Sazba sociálního pojištění
|29,2 %
|29,2 %
|Minimální měsíční záloha
|5 720 Kč
|5 005 Kč
Kdy poprvé zaplatit nižší částku?
Zálohy na sociální pojištění jsou splatné do konce měsíce, za který se platí. Již v červenci by si proto měly OSVČ platící minimální měsíční zálohu upravit svůj trvalý příkaz na částku 5 005 korun. OSVČ, které platí na základě zisku vyšší částky, se tato změna netýká.
Praktické příklady:
- Podnikatelka dosud platila minimum 5 720 korun. Od července mění trvalý příkaz na 5 005 korun.
- Živnostník platí měsíční zálohy 7 950 korun. Snížení minima se ho netýká, v červenci zaplatí opět 7 950 korun.
Jak získat zpět přeplatek za první pololetí?
Snížení minimálního vyměřovacího základu platí zpětně od 1. ledna 2026. Kdo platil v první polovině roku zálohu 5 720 korun, má nárok na vrácení rozdílu. Možnosti jsou následující:
- Vyplacení na účet: O přeplatek lze požádat příslušnou OSSZ, která má na vrácení dvouměsíční lhůtu.
- Zápočet na další platby: Je možné požádat o použití přeplatku na úhradu budoucích měsíčních záloh.
- Vyrovnání v Přehledu: Přeplatek lze ponechat a vyrovnat jej až v rámci Přehledu za rok 2026 (v roce 2027). Pro některé OSVČ to může být výhodné z hlediska cash flow, pokud očekávají za rok 2026 celkově vyšší zisk.
Méně zaplatí i OSVČ v prvním paušálním režimu
Snížení měsíční minimální zálohy na sociálním pojištění ovlivňuje i částku paušální daně v prvním pásmu, kde sociální pojištění tvoří významnou složku. Ve druhém a třetím pásmu zůstává měsíční platba stejná.
- V prvním pásmu činí od července měsíční paušální daň 9 162 korun (v první polovině roku to bylo 9 984 korun). Měsíční úspora tak činí 822 korun.
- Přeplatek: Za období leden–červen vzniká nárok na přeplatek ve výši 4 932 korun (822 korun × 6 měsíců).
- Příklad: Podnikatel v 1. pásmu může o tento přeplatek ponížit červencovou platbu a zaplatit pouze 4 230 korun. Od srpna do konce roku pak bude platit standardních 9 162 korun.
Žádné změny u zdravotního pojištění
Snížení minimálního vyměřovacího základu se týká výhradně sociálního pojištění. U zdravotního pojištění nedochází k žádné změně. Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění tak pro celý rok 2026 zůstává ve výši 3 306 Kč.