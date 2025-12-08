INVESTIČNÍ ONLINE: Slabá Evropa ohrožuje ekonomiku USA i globální stabilitu, varuje šéf JPMorgan
Evropa má skutečný problém, protože její politika v posledních letech odradila firmy, investice i inovace. Slabá Evropa však představuje vážné ekonomické riziko pro Spojené státy i globální stabilitu. Řekl to podle agentury Bloomberg šéf americké banky JPMorgan Chase Jamie Dimon.
Zprávy ze dne 8. prosince 2025
Analytici: Výkonnost českého průmyslu je stále na úrovni roku 2019
Český průmysl v říjnu meziročně rostl mírně nad očekáváním trhu, jeho výkonnost je ale stále na úrovni roku 2019. Vyplývá to z vyjádření analytiků. Celý letošní rok podle nich zřejmě zakončí nepatrným růstem pod jedno procento. Rizikem zůstávají americká cla. Průmyslová výroba v Česku v říjnu zrychlila meziroční růst na 1,1 procenta po zářijovém revidovaném zvýšení o 0,8 procenta.
„Říjnová data významnější překvapení nepřinesla. Český průmyslový sektor pokračuje v přibližné stagnaci, což platí již zhruba od roku 2017,“ uvedl analytik Investiky Vít Hradil. Vzhledem k situaci v německém průmyslu, který po stejně dlouhou dobu klesá, však podle něj jde o relativně solidní výkon. Ani pro nadcházející období neočekává výraznější změnu, když objem nových zakázek i předstihové indikátory svorně naznačují, že průmyslový sektor nečeká ani výraznější odražení ani propad.
Dohoda Netflixu a Warner Bros. Discovery by mohla být problém, řekl Trump
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery provozovatelem streamovací platformy Netflix by mohl být problém kvůli celkovém podílu spojených firem na trhu. Šéf Bílého domu podle médií vyjádřil záměr osobně se zapojit do rozhodování schválení dohody orgány pro kontrolu hospodářské soutěže. Netflix podle dohody oznámené v pátek získá filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max, za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun).
Divize pro hospodářskou soutěž amerického ministerstva spravedlnosti, která dohlíží na velké fúze, by podle stanice BBC mohla vyhodnotit, že transakce porušuje zákon, pokud by spojené firmy tvořily příliš velký podíl na trhu streamování. Dohoda nevyžaduje schválení Federální komise pro spoje (FCC), protože Netflix ani Warner Bros. Discovery nevlastní vysílací stanice, píše web stanice NBC News. Bude však pravděpodobně vyžadovat schválení Evropskou komisí a dalšími vládami po celém světě.
Čínský vývoz v listopadu vzrostl a překonal odhady, dovoz za nimi zaostal
Čínský vývoz v listopadu po překvapivém říjnovém poklesu meziročně přidal 5,9 procenta, čímž překonal odhady. Pomohlo mu uklidnění v celní válce se Spojenými státy. Dovoz do Číny se minulý měsíc zvýšil o 1,9 procenta, uvedl podle agentury Reuters čínský celní úřad.
Analytici odhadovali, že vývoz vzroste o 3,8 procenta a dovoz o 2,8 procenta. Obchodní přebytek dosáhl téměř 111,7 miliardy amerických dolarů (2,3 bilionu korun) po 90,1 miliardy o měsíc dříve.
Šéf JPMorgan varuje: Slabá Evropa ohrožuje ekonomiku USA i globální stabilitu
Evropa má skutečný problém, protože její politika v posledních letech odradila firmy, investice i inovace. Slabá Evropa však představuje vážné ekonomické riziko pro Spojené státy i globální stabilitu. Řekl to podle agentury Bloomberg šéf americké banky JPMorgan Chase Jamie Dimon.
Dimon zdůraznil, že klesající ekonomická síla Evropy oslabuje americké obchodní partnery, a tím i stabilitu světových trhů. Varoval, že pokud se Evropa bude dál drobit a slábnout, dopadne to nakonec nejhůř na USA, které na silném a jednotném spojenci dlouhodobě staví.
Podle Dimona si někteří evropští lídři situaci uvědomují, ale politická realita je podle něj velmi složitá. Šéf největší americké banky dlouhodobě upozorňuje, že roztříštěnost Evropy patří mezi hlavní globální výzvy. Ve svém letošním dopise akcionářům zároveň napsal, že Evropa má vážné problémy, které musí vyřešit.
Zprávy ze dne 5. prosince 2025
Pražská burza znovu dosáhla rekordu, pomohl jí růst akcií bank a ČEZ
Pražská burza dnes posílila, a opět tak vylepšila svoje historické maximum. Index PX stoupl o 0,63 procenta na 2526,73 bodu, což je jeho dosud nejvyšší hodnota. Pomohl mu k tomu hlavně růst akcií bank a energetické firmy ČEZ. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.
Ropa mírně zdražuje v reakci na váznoucí rozhovory o míru na Ukrajině
Ceny ropy v závěru týdne mírně rostou, pomáhají jim váznoucí rozhovory o míru na Ukrajině. Větším ziskům brání očekávání, že na trhu bude převažovat nabídka nad poptávkou.
Severomořská ropa Brent kolem 17:00 SEČ vykazovala nárůst asi o procento na zhruba 63,90 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu přidávala 1,1 procenta na 60,35 USD za barel.
BigBear.ai: Akcie posilují o více než 15 procent
Akcie společnosti BigBear.ai dnes zaznamenaly skokový nárůst o více než 15 % poté, co firma oznámila sérii pozitivních zpráv, včetně zvýšeného zájmu ze strany velkých institucionálních investorů. Švýcarská národní banka navýšila svůj podíl o více než 50 % a další velcí hráči jako Vanguard nebo BlackRock také vstoupili do akciové struktury firmy.
BitMine znovu posiluje. Akcie rostou přes 15 % po nákupu dalšího Etheru
Akcie společnosti BitMine dnes stouply o více než 15 procent. Důvodem je velká akvizice Etherea – firma podle vlastních údajů nakoupila přibližně 96 798 ETH (cca 273 milionů dolarů), čímž výrazně navýšila své portfolio kryptoměn.
Streamingový obchod roku. Netflix převezme HBO Max i práva na Harryho Pottera
Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se domluvil na převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). Společnost to dnes oznámila v tiskové zprávě. Netflix podle dohody získá filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max.
KKCG Real Estate vydala zajištěné dluhopisy za miliardu korun
Společnost KKCG Real Estate Financing uvedla na trh zajištěné dluhopisy v předpokládaném objemu jedné miliardy korun, s možností navýšení až do výše dvou miliard. Dluhopisy jsou určeny drobným soukromým investorům. KKCG to dnes oznámila v tiskové zprávě.
Zprávy ze dne 4. prosince 2025
Andrej Babiš se vzdává holdingu Agrofert
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, že se navždy vzdá holdingu Agrofert. Splnil tím prezidentovu podmínku veřejného prohlášení, jak vyřeší svůj střet zájmů, aby se mohl stát premiérem.
Ceny ropy rostou, trh vyhodnocuje útoky Ukrajiny na ruská ropná zařízení
Ceny ropy dnes mírně rostou. Pomáhá jim očekávání, že americká centrální banka (Fed) příští týden sníží úrokové sazby. Trh také vyhodnocuje útoky Ukrajiny na ruská ropná zařízení.
Koruna oslabila k euru i dolaru
Česká měna po středečním posílení na rekordní úrovně dnes oslabila. K 17:00 si koruna vůči euru pohoršila oproti předchozímu závěru o osm haléřů na 24,20 Kč/EUR a k dolaru o pět haléřů na 20,73 Kč/USD.
Minoritní akcionáři ČEZ žalují stát kvůli windfall tax
Spolek zastupující menšinové vlastníky ČEZ podal žalobu na stát. Tvrdí, že kvůli windfall tax je stát poškodil, když získali na dividendách celkem o 20 miliard méně, než kdyby daň z mimořádných zisků zavedena nebyla.
Evropská komise vyšetřuje Metu kvůli integraci umělé inteligence do WhatsAppu
Evropská komise (EK) zahájila antimonopolní vyšetřování americké společnosti Meta Platforms, a to kvůli zavedení funkcí umělé inteligence (AI) do komunikační aplikace WhatsApp a možnému omezování konkurence. Komise to dnes oznámila v tiskové zprávě, a potvrdila tak informace britského listu Financial Times (FT).
Komise, která na unijním trhu mimo jiné plní funkci společného antimonopolního orgánu, se zajímá o nová pravidla používání AI oznámená v říjnu. Podle nich jiní poskytovatelé služeb AI nebudou od příštího roku moci oslovovat uživatele přes službu WhatsApp Business. Podle EK tak hrozí, že Meta omezí konkurenci pro vlastní službu Meta AI, kterou integrovala jako jednu z funkcí do této aplikace.
Meziroční inflace v ČR v listopadu zvolnila, vyplývá z odhadu ČSÚ
Meziroční inflace v Česku je nejnižší od letošního dubna, v listopadu zpomalila na 2,1 procenta z říjnových 2,5 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně spotřebitelské ceny v listopadu klesly o 0,3 procenta. Konečnou hodnotu listopadové inflace zveřejní ČSÚ 10. prosince, v předchozích měsících její hodnotu pokaždé potvrdil.
Jedinou položkou, která ve srovnání s loňským listopadem zlevnila, byly stejně jako v předchozích měsících energie včetně pohonných hmot. Jejich ceny podle předběžného odhadu meziročně klesly o 3,8 procenta. Bez započítání energií by celková inflace v Česku v listopadu stoupla na 2,9 procenta.
Zprávy ze dne 3. prosince 2025
Ropa zdražuje kvůli absenci pokroku v rozhovorech o míru mezi Ruskem a Ukrajinou
Ceny ropy se dnes zvyšují kvůli absenci pokroku v rozhovorech o ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou. Severomořská ropa Brent krátce po 18:00 SEČ vykazovala nárůst o zhruba 1,2 procenta, dostala se tak nad 63 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si ve stejnou dobu připisovala téměř 1,5 procenta a pohybovala se v těsné blízkosti 59,5 dolaru za barel.
Pražská burza oslabila, PX klesl zpět pod 2500 bodů, ztratila většina titulů
Pražská burza dnes oslabila, index PX klesl z úterního historického maxima o 0,53 procenta na 2496,73 bodu. Ztratily téměř všechny tituly, Moneta Money Bank odepsala téměř 1,7 procenta, zbylé finanční tituly poklesly mírněji a cenné papíry energetické společnosti ČEZ stagnovaly. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.
Dolar devátý den po sobě slábne, euro k němu vystoupalo na pětitýdenní maximum
Americký dolar devátý den po sobě slábne. Dolů ho posílá mimo jiné rostoucí očekávání, že americká centrální banka (Fed) příští týden sníží úrokové sazby. Euro se k dolaru vyšplhalo na pětitýdenní maximum, kolem 16:45 SELČ k němu přidává 0,4 procenta na 1,1667 dolaru.
Nové historické maximum na mědi
Měď pokračuje ve svém růstovém trendu a dosahuje nového historického maxima – nad úrovní 11 400 dolarů za tunu. Na nedávno ukončené konferenci Asia Copper Week analytici jednoznačně upozornili na hrozící nedostatek mědi. Čínské rafinerie snižují produkci a série nehod v dolech v posledních měsících výrazně omezila nabídku této suroviny.
Výrobci a dovozci ve velkém hromadí zásoby kovu, protože se připravují na dlouhodobé problémy s dostupností a očekávaný nárůst poptávky – ta je tažena výstavbou datových center a energetické infrastruktury. Měď se tak nachází v silném a dlouhodobém růstovém trendu.
Intel má šanci vrátit se k Apple – akcie rostou po zprávě o možné výrobě čipů
Akcie Intelu vyskočily až o 8 procent poté, co se objevily zprávy, že by Apple mohl využít jeho továrny pro výrobu vlastních čipů řady M určených pro levnější MacBooky Air a iPady. Spolupráce by mohla odstartovat v roce 2027, přičemž by Apple nadále navrhoval čipy sám, zatímco Intel by fungoval pouze jako smluvní výrobce.
Trump zúžil seznam kandidátů na nového šéfa Fedu na jediné jméno
Americký prezident Donald Trump už má jasno, kdo povede Fed v příštím období. Seznam deseti kandidátů proškrtal na jediné jméno, oznámit jej chce v novém roce.
Trhy v USA mají za sebou silnou výsledkovou sezonu s příslibem dalšího dobrého vývoje
83 procent firem v indexu S&P 500 překonalo očekávání v zisku. Kombinovaný zisk S&P 500 vzrostl meziročně o více než 13 procent. Růst zisků táhne širší okruh firem, dvouciferné tempo se čeká i v dalších letech.
Anthropic plánuje příští rok nabídku akcií, mohla by patřit mezi největší
Start-up zabývající se umělou inteligencí (AI) Anthropic najal právnickou firmu Wilson Sonsini, aby pro něj připravila primární nabídku akcií (IPO). Ta by se mohla uskutečnit v příštím roce. S odvoláním na své zdroje to dnes napsal britský list Financial Times (FT). Nabídka akcií firmy provozující chatovacího robot Claude využívajícího AI by mohla patřit mezi největší, jaké se kdy uskutečnily.
Dovoz ruského plynu do Evropy skončí
Rada EU se dohodla s Evropským parlamentem na ukončení veškerého dovozu ruského plynu do Unie do podzimu 2027. Nařízení zavádí postupný a právně závazný zákaz dovozu jak zkapalněného zemního plynu (LNG), tak dovozu potrubního plynu z Ruska. Plný zákaz dovozu LNG začne platit od 1. ledna a zákaz dovozu plynovody nejpozději od 1. listopadu 2027.
Zprávy ze dne 2. prosince 2025
Švédská Axis Group koupila českou firmu FF Group na rozpoznávání SPZ
Švédská společnost Axis Group, která nabízí síťové kamerové systémy, koupila českou firmu FF Group dodávající řešení pro rozpoznávání registračních značek. V české společnosti se zhruba 100 pracovníky získala 100 procent. Uvedla to v tiskové zprávě.
„Trh aplikací pro dopravu roste. Akvizice FF Group posílí naši konkurenceschopnost, znalosti a schopnosti v oblasti rozpoznávání registračních značek a dále upevní naše vedoucí postavení v oboru,“ uvedl generální ředitel Axisu Ray Mauritsson.
Wall Street dnes vykazuje známky stabilizace po včerejším výprodeji. Futures na hlavní indexy jsou mírně v plusu, což naznačuje, že se trh snaží částečně korigovat ztráty.
Pozornost se nadále soustředí na rozhodnutí Federálního rezervního systému (Fed). Trhy spekulují, zda Fed změní svůj tón ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb, což by mělo významný dopad na ocenění růstových akcií, zejména v technologickém sektoru. Technologické společnosti a firmy zabývající se umělou inteligencí, které v posledních měsících výrazně přispívaly k růstu trhů, jsou nyní nejcitlivější na výkyvy tržního sentimentu a na měnící se očekávání ohledně měnové politiky.
Kreml: Pokles dovozu ruské ropy do Indie je zřejmě jen přechodný
Pokles dovozu ruské ropy do Indie je možná jen přechodný, Moskva se totiž chystá dodávky zvýšit a obejít západní sankce. Řekl to dnes mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Západní státy na dovoz ropy z Ruska uvalily sankce, aby tak Moskvě omezily zdroj příjmů k financování války na Ukrajině. Rusko ale ropu i zemní plyn dál vyváží, zejména do Číny a do Indie.
Ruský prezident Vladimir Putin se chystá na dvoudenní návštěvu Indie, do země by měl přijet ve čtvrtek a jednat bude mimo jiné s indickým premiérem Naréndrou Módím. Jedním z témat budou obchodní vztahy, včetně vývozu ruských energií do Indie, uvedla agentura Reuters. Indie je třetím největším dovozcem i spotřebitelem ropy na světě.
Hlavní americký akciový index S&P 500 do listopadu zpevnil o 17 procent
Hlavní americký akciový index S&P 500 od začátku roku do konce listopadu zpevnil téměř o 17 procent. Index trhu Nasdaq, v němž jsou hlavně akcie firem z technologického sektoru, vzrostl o více než 21 procent. Výrazné zisky si připisují také evropské, japonské a čínské akcie, ukázaly burzovní statistiky. Z hlediska sektorů letos vedou akcie těžařů drahých kovů, hlavně zlata, a dále zbrojařské firmy, evropské banky a podniky zaměřené na využívání vesmíru.
Miliardový tah FTMO: Koupě Oandy má vytvořit tradingový powerhouse
Společnost FTMO završila jeden z největších obchodů v historii českého fintechu: získala globální brokerskou platformu Oanda a míří tak k vybudování silného mezinárodního hráče ve světě tradingu. V první prosincový den vyvrcholil několikaměsíční proces schvalování napříč regulátory.
Výrobce čipů Marvell jedná o koupi start-upu Celestial AI
Americký výrobce čipů Marvell Technology je v pokročilé fázi jednání o akvizici technologického start-upu Celestial AI, který vyvíjí novou generaci čipových technologií pro umělou inteligenci (AI) a datová centra. Transakce v řádu několika miliard dolarů by mohla být oznámena už brzy a uskuteční se v hotovosti a v akciích. S odvoláním na zdroje obeznámené s transakcí to napsal server The Information.
Zprávy ze dne 1. prosince 2025
Ceny ropy po zasedání OPEC a útocích ukrajinských dronů na ruskou stínovou flotilu rostou.
Barel Brentu přidává 1,3 pct. a je lehce nad 63,20 dolaru.
Koruna zůstala na začátku týdne k euru téměř beze změny, posílila k dolaru
Kurz koruny zůstal na začátku týdne vůči euru téměř beze změny, oproti pátečnímu závěru posílila česká měna o haléř na 24,16 Kč/EUR. K dolaru si koruna polepšila o sedm haléřů na 20,77 Kč/USD.
Bitcoin se vrátil pod 90 000 USD, klesá i cena kryptoměny ether
Cena bitcoinu se v pondělí vrátila k poklesu a je zpět pod 90 000 USD (1,87 milionu Kč). Za den je slabší asi o pět procent. Spolu s bitcoinem klesá i cena kryptoměny ether, která odpoledne odepisovala kolem sedmi procent pod 2830 USD. Na trhu podle analytiků sílí averze k riziku, protože ceny kryptoměn v listopadu klesly nejvíce od poloviny roku 2021.
Rozpočet míří k hraně plánu. Deficit je nižší než loni, ale stále extrémně vysoký
Schodek státního rozpočtu ke konci listopadu vzrostl na 232,4 miliardy korun, což je méně než loni, ale stále jeden z nejhlubších deficitů v historii. Příjmy rostou díky vyššímu výběru daní a pojistného, výdaje táhnou hlavně sociální dávky a výrazně dražší obsluha státního dluhu. Odborníci varují, že bez změny struktury rozpočtu nelze dlouhodobé deficity řešit, a upozorňují na omezený prostor pro investice.
Hospodářská komora čeká vyšší růst ekonomiky, než predikovala před létem
Česká ekonomika letos podle prognózy Hospodářské komory vzroste o 2,4 procenta, tedy o 0,4 procentního bodu více, než očekávala v červnové predikci. V roce 2026 podle prognózy tempo růstu mírně zpomalí na 2,3 procenta, v roce 2027 ale očekává zrychlení až na 2,7 procenta. To by znamenalo nejvyšší tempo růstu od roku 2022.
Cena stříbra zdolala rekord
Cena stříbra k okamžitému dodání překonala další rekord. V pondělí dopoledne se vyšplhala na 57,86 dolaru za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), uvedla agentura Reuters. Od ledna je stříbro podle Reuters výše o více než 90 procent. Analytici zároveň upozorňují, že letošní výnosy z držení stříbra překonávají i jiné drahé kovy včetně zlata.
„Stříbro letos od začátku roku zažívá historický růst a potvrzuje svou pozici nejdynamičtějšího drahého kovu,“ sdělil analytik Purple Trading Petr Lajsek. Připomněl, že stříbro se stále víc uplatňuje v technologiích – například při výrobě elektromobilů, solárních panelů nebo komponentů pro umělou inteligenci (AI). Průmyslová poptávka podle něj roste rychleji než produkce.
Vím, kdo bude předsedou Fed, řekl Trump
Prezident Donald Trump v neděli oznámil, že se rozhodl, koho vybere jako příštího předsedu Federálního rezervního systému, poté co dal jasně najevo, že od svého kandidáta očekává snížení úrokových sazeb.
„Vím, koho vyberu,“ řekl Trump novinářům v letadle Air Force One na cestě zpět do Washingtonu, aniž by jmenoval svého kandidáta. „Oznámíme to,“ dodal.
Trump často kritizoval současného šéfa Fedu Jeromea Powella za to, že nedokázal rychle snížit úrokové sazby, a dal najevo, že chce předsedu, který bude prosazovat snížení sazeb důrazněji. Lidé obeznámení s touto záležitostí minulý týden sdělili agentuře Bloomberg News, že za pravděpodobného nástupce Powella je považován ředitel Národní ekonomické rady Bílého domu Kevin Hassett, hlavní ekonomický poradce Trumpa.
Nedávné oživení na Wall Street se na začátku prosince zpomaluje, což je sezónně příznivé období pro akciový trh díky takzvanému „Santa Claus Rally“. Nejvýraznější ztráty zaznamenávají kontrakty na Nasdaq 100 (US100: -0,9 %) a malé společnosti Russell 2000 (US2000: -0,8 %), mírnější poklesy zaznamenávají US500 (-0,7 %) a US30 (-0,5 %). EU50 klesl o 0,4 %, podobně jako DE40, který smazal zisky z posledních dvou seancí.
Oboustranný obraz Josefa Čapka Nevěstka se vydražil za rekordních 30,6 milionu
Oboustranný obraz Nevěstka od Josefa Čapka se dnes v aukci pořádané Galerií Kodl vydražil za 30,6 milionu korun včetně aukční přirážky. Dosavadní autorský rekord Josefa Čapka byl 18 milionů korun za obraz Chlapec ulice, který byl vydražen v roce 2022. Vyvolávací cena obrazu Nevěstka byla osm milionů korun. ČTK o tom informovala Terezie Kaslová z Galerie Kodl.
Na aukci byl dnes také dorovnán autorský rekord Emila Filly, jeho obraz Čtenářka se vydražil za 32,4 milionu korun včetně aukční přirážky. V roce 2021 se za stejnou sumu vydražilo Fillovo dílo Hlava starého muže.
Zprávy ze dne 28. listopadu 2025
Americký dolar směřuje k největšímu týdennímu poklesu od července
Americký dolar směřuje k největšímu týdennímu poklesu od konce července. Obchodníci podle agentury Reuters zvyšují sázky na snížení úrokových sazeb na příštím zasedání americké centrální banky (Fed). Kvůli výpadku způsobenému problémem s chlazením v datových centrech CyrusOne nebylo několik hodin možné obchodovat na platformě společnosti CME Group.
Americké akcie dnes při zkráceném obchodování po Dni díkůvzdání posílily. Širší index S&P 500 přidal 0,54 procenta na 6849,09 bodu.
Akcie na pražské burze letos rostou, PX do konce listopadu stoupl o 42 procent
Akcie na pražské burze za 11 měsíců letošního roku výrazně vzrostly a index PX si od počátku ledna do konce listopadu připsal 41,6 procenta na 2493,1 bodu. Během listopadu se dostal na dosavadní maximum. Nejvíce posílily akcie Doosan Škoda Power, které se obchodují na hlavním trhu burzy od 6. února. Naopak nejvíce ztratily akcie Photon Energy, řekl makléř Wood & Company Tomáš Hazucha. Za celý loňský rok pražská burza vzrostla o 24,5 procenta.
„Burza letos navázala na růst z konce minulého roku. Letošní obchodování začala na 1760,17 bodu. Poté ale rychle rostla a 18. února se poprvé ve své historii dostala přes 2000 bodů, následně 14. srpna přes hranici 2300 bodů. Poté klesla pod tuto hranici, ale s koncem září vystoupala na nové rekordní hodnoty. Hranici 2400 bodů burza překonala 3. listopadu a na dosud nejvyšší závěrečnou hodnotu 2502,88 bodu se dostala 12. listopadu. Následně ve druhé půlce listopadu zaznamenal pražský trh korekci, ovšem poslední listopadový týden opět začal růst,“ popsal vývoj makléř Wood & Company Tomáš Hazucha.
Blížíme se k poslednímu měsíci obchodování na mezinárodních finančních trzích v roce 2025. V nadcházejícím týdnu se investoři zaměří především na klíčová data z USA před zasedáním Fedu, další jednání o mírovém plánu mezi Ukrajinou a Ruskem a komentáře Uedy z japonské centrální banky, které naznačí, zda v prosinci dojde ke zvýšení sazeb v Japonsku. Z těchto důvodů se vyplatí sledovat US2000, OIL.WTI a USDJPY.
Asociace: Posílením kurzu koruny exportéři do října ztratili asi 70 miliard Kč
Letošním posílením kurzu koruny vůči euru exportní firmy za první tři čtvrtletí ztratily ve výnosech a zisku asi 70 miliard korun. Na dnešním Exportním fóru v Mladých Bukách na Trutnovsku to řekl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Průměrné posílení koruny vůči euru podle něj letos bylo zhruba 50 haléřů.
„Pokud by byl letos kurz koruny vůči euru na úrovni roku 2024, měli by exportéři za prvních devět měsíců letošního roku výnosy a zisk vyšší asi o 70 miliard korun,“ uvedl Daněk.
Cena amerického zemního plynu prudce vzrostla poté, co se obnovilo obchodování na burze CME a předpovědi počasí ukázaly výrazné ochlazení v klíčových regionech. Lednové futures na zemní plyn (Nymex) posílily o 13 centů, tedy o +2,9 %, na hodnotu 4,688 USD za milion britských termálních jednotek (MMBtu), a to v reakci na očekávaný příchod silné zimy.
Kurz koruny zůstal v závěru týdne téměř beze změny
Kurz koruny zůstal v závěru týdne téměř beze změny. Vůči euru dnes česká měna ve srovnání se čtvrtečním závěrem oslabila nepatrně o haléř na 24,17 Kč/EUR. K dolaru pak stagnovala, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 20,84 Kč/USD.
„Aktivita na trzích vzhledem k včerejší (čtvrteční) oslavě Dne díkuvzdání v USA je stále nízká,“ podotkl analytik Purple Trading Jaroslav Tupý.
Zprávy ze dne 27. listopadu 2025
ČNB upravila doporučení pro financování investičních bytů
Pořídit si investiční byt na hypotéku nebude od příštího roku tak snadné jako doposud. ČNB vydala doporučení, podle kterého by banky měly při financování zájemcům poskytnout nejvýše 70 procent hodnoty nemovitosti, dosud bylo možné jít až na 80 procent.
Více čtěte zde.
Alibaba vstupuje na trh s chytrými AI brýlemi
Alibaba vstupuje do trhu chytrých brýlí s ambicí propojit vlastní AI ekosystém přímo s každodenním životem uživatelů. Nové modely Quark S1 a Quark G1 stojí na platformě Qwen AI a mají ukázat, že Alibaba nechce zůstat jen u softwaru, ale míří i do spotřebního hardwaru.
Více čtěte zde.
Díkůvzdání v USA. Trhy čekají na zápis z jednání ECB
Ve čtvrtek, v den Dne díkůvzdání v USA, zůstanou americké trhy zavřené, což znamená, že nebudou zveřejněny žádné významné údaje z USA a likvidita na světových finančních trzích bude omezená. V tomto prostředí budou investoři pozorně sledovat dění v Evropě a Kanadě, kde jsou naplánovány klíčové ukazatele spotřebitelského a ekonomického sentimentu. Hlavní pozornost se zaměří na zveřejnění zápisu ze zasedání ECB, který by mohl formovat očekávání trhu ohledně budoucích rozhodnutí o úrokových sazbách v eurozóně a následně ovlivnit náladu globálních investorů.
Pražská burza posílila, nahoru jí pomohl růst ceny akcií Erste a Monety
Burza si ve středu polepšila navzdory tomu, že většina hlavních emisí oslabovala, či stagnovala. Posílení burzy podpořily zejména akcie Erste a Monety, které patřily k nejobchodovanějším. Cenné papíry Erste zdražily o 0,68 procenta na 2235 korun a akcie Monety o 0,96 procenta na 190 korun. Největšího růstu dosáhly akcie pojišťovací skupiny VIG, a to o 1,02 procenta na 1184 korun.
Akcie v USA díky naději na snížení úroků vzrostly, dolar klesl
Akcie ve Spojených státech ve středu posílily. Oživení technologického sektoru a zvýšení pravděpodobnosti, že centrální banka USA (Fed) na svém příštím zasedání sníží úrokové sazby, přiměly investory před svátkem v USA k nákupům.
Index Dow Jones vzrostl o 314,67 bodu, tedy 0,67 procenta, na 47.427,12 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 se zvýšil o 46,73 bodu, neboli 0,69 procenta, na 6812,61 bodu. Index technologického trhu Nasdaq posílil o 189,10 bodu, čili 0,82 procenta, na 23.214,69 bodu.
Zprávy ze dne 26. listopadu 2025
Koruna mírně oslabila vůči euru, k dolaru kurz téměř nezměnila
Koruna dnes k euru mírně oslabila a oproti předchozímu závěru ztratila čtyři haléře na 24,16 Kč/EUR. Vůči dolaru se kurz téměř nezměnil a v 17:00 se tuzemská měna obchodovala v kurzu 20,85 Kč/USD. Vyplývá to z informací na serveru Patria Online.
„Zatímco česká koruna a maďarský forint zůstaly poblíž otevíracích úrovní, polský zlotý vůči euru oslabil o 0,2 procenta,“ uvedl analytik Komerční banky Kevin Tran Nguyen.
Dolar kvůli očekávání poklesu úroků mírně oslabuje ke koši měn
Kurz dolaru dnes oslabuje ke koši měn. Může za to očekávání, že centrální banka USA (Fed) na svém příštím zasedání sníží úrokové sazby. Dolar ale roste k japonskému jenu, a to navzdory rostoucímu očekávání, že by japonská centrální banka mohla příští měsíc zvýšit úrokové sazby.
Kolem 18:20 SEČ dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, klesal o 0,1 procenta na 99,58 bodu. Euro vůči dolaru posilovalo o 0,2 procenta na 1,1588 dolaru. Dolar k jenu rostl o 0,3 procenta na 156,41 JPY. Euro k jenu stouplo o 0,4 procenta na 181,24 JPY.
Zásoby zemního plynu v USA klesají mírně rychleji, než se očekávalo, ale dnešní údaj nemění fundamentální pozadí trhu, který je – navzdory probíhající topné sezóně – stále v přebytku vůči pětiletému průměru.
Ceny ropy dnes po úterním výrazném poklesu mírně rostou
Ceny ropy dnes na světových trzích rostou poté, co v úterý klesly na nejnižší hodnoty za poslední měsíc. Výrazný pokles byl důsledkem nadějí na možné ukončení ruské války na Ukrajině.
Severomořská ropa Brent po 18:00 SEČ vykazovala nárůst ceny o 0,37 procenta na 62,73 USD za barel. Barel americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu zdražoval o 0,6 procenta na 58,30 USD.
Zásoby ropy v USA se minulý týden zvýšily o 2,8 milionu barelů na 426,9 milionu barelů, protože dovoz prudce vzrostl, uvedl dnes americký Úřad pro energetické informace (EIA). Analytici přitom očekávali nárůst o 55.000 barelů, dodala agentura Reuters.
Analytici: Uzavření tří uhelných elektráren dodávky ani ceny energií neohrozí
Uzavření tří uhelných elektráren skupiny Sev.en dodávky energií v Česku neohrozí. Rozhodnutí o odstavení zdrojů není pro energetický trh překvapením, výrazněji by se tak nemělo projevit ani v cenách elektřiny.
Tykač zavírá elektrárny a teplárnu
Energetická skupina Sev.en podnikatele Pavla Tykače se rozhodla uzavřít své elektrárny Chvaletice a Počerady a teplárnu s elektrárnou v Kladně. Důvodem je vývoj cen elektřiny a emisních povolenek.
Více čtěte zde.
Zprávy ze dne 25. listopadu 2025
Americké indexy rostou, zatímco dolar slábne před svátkem Díkůvzdání
Sentiment na Wall Street dál ukazuje silnou chuť po růstu, a to navzdory tomu, že akcie Nvidia zpočátku propadly téměř o 7 procent. Pokles NVDA se však zmírnil na přibližně 3 procenta a technologický sektor se zotavuje. Zpomalily také ztráty u Taiwan Semiconductor, AMD a Oracle. Meta Platforms a Eli Lilly obchodují výše, zatímco Alphabet dosáhl nových historických maxim. Téměř všechny akciové sektory jsou v zelených číslech.
Pražská burza se druhým růstem za sebou vrátila na úrovně z poloviny listopadu
Pražskou burzu vzhůru táhly akcie bank. Index PX dnes přidal 1,66 procenta na 2480,86 bodu. O víc než 2,5 procenta vzrostly cenné papíry Erste Bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna dnes zpevnila k euru i dolaru.
Akcie Abercrombie & Fitch prudce rostou
Americký oděvní řetězec Abercrombie & Fitch zvýšil svůj celoroční výhled zisku díky silné poptávce po značce Hollister, zejména v kategorii bund a šatů, které jsou mezi mladými zákazníky v letošní sváteční sezóně mimořádně populární. Akcie společnosti reagovaly skokovým růstem o více než 18 procent v premarketu, což odráží pozitivní sentiment investorů.
Akcie Nvidia klesají o 4 procenta
Akcie Nvidia ztrácejí v americkém pre-marketu téměř 4 procenta kvůli zprávám, že Meta Platforms může od roku 2027 přesunout část své strategie AI čipů na Google a zvažuje využití TPU čipů Googlu ve svých datových centrech, což by mohlo dlouhodobě negativně ovlivnit poptávku po čipech Nvidia. Situace přilévá olej do ohně širší debaty o nadhodnocení technologických titulů a možné „AI bublině,“ přičemž Nvidia je jejím hlavním symbolem.
Google vyzývá Nvidii na souboj v čipech pro AI
Společnost Alphabet nedávno oznámila, že vyvíjí vlastní procesory TPU pro trénování modelů umělé inteligence, a nyní se objevují zprávy, že společnost Meta vážně zvažuje použití těchto čipů ve svých datových centrech. Tento vývoj by mohl mít významný dopad na trh s hardwarem pro umělou inteligenci a přímo ovlivnit pozici společnosti Nvidia, která dosud prakticky monopolizovala segment GPU v infrastruktuře datových center.
Akcie společnosti Nvidia poklesly na základě zprávy, že Meta Platforms jedná o investici miliard dolarů do čipů AI společnosti Google, což naznačuje, že lídr v oblasti internetového vyhledávání dělá pokroky ve snaze konkurovat nejprodávanějšímu akcelerátoru AI v oboru.
Meta jedná o použití čipů Google – známých jako tensor processing units (TPU) – v datových centrech v roce 2027, uvedla agentura The Information s odvoláním na neidentifikovanou osobu obeznámenou s jednáními. Meta také může příští rok pronajmout čipy od cloudové divize Google, uvedla zpravodajská agentura.
Zprávy ze dne 24. listopadu 2025
AI boom žene cenu akcií Alphabetu ke čtyřem bilionům dolarů
Hodnota akcií internetové společnosti Alphabet se díky boomu umělé inteligence (AI) blíží čtyřem bilionům dolarů (zhruba 84 bilionů Kč). Firma by byla teprve čtvrtou v historii, které by se tuto hranici podařilo překonat, připomíná agentura Reuters.
Akcie společnosti v pondělí mají k dobru více než pět procent a dosáhly rekordní hodnoty 315,9 USD, což Alphabetu vytváří tržní kapitalizaci 3,82 bilionu USD. Akcie letos zatím vzrostly o téměř 70 procent, čímž daleko předčily své konkurenty v oblasti AI, jako je Microsoft a Amazon.
Tržní hodnotu čtyř bilionů dolarů už dříve přesáhly společnosti Nvidia, Microsoft a Apple. Aktuálně jsou nad touto hranicí pouze Nvidia a Apple.
Telefónica plánuje propustit pětinu zaměstnanců
Španělský mobilní operátor Telefónica, původní vlastník nyní českého O2, plánuje ve své domovské zemi propustit každého pátého zaměstnance. Konkrétně ruší 5040 míst, přitom už loni propustila přes 3000 lidí.
Akcie Telefóniky se po oznámení škrtů ve výhledu a dividendě propadly asi o 13 procent a za poslední tři měsíce ztratily kolem 21 procent, čímž patří k nejslabším titulům evropského telekomunikačního indexu.
Ceny ropy se po tříprocentním poklesu z minulého týdne stabilizovaly
Ceny ropy se zhruba po tříprocentním poklesu z minulého týdne v pondělním obchodování stabilizovaly. Investoři vyhodnocují, nakolik je pravděpodobný další pokles úrokových sazeb ve Spojených státech, a zvažují vyhlídky na mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou, která by mohla vést k uvolnění sankcí a k většímu přílivu ruské ropy na trh.
Severomořská ropa Brent byla kolem 17:00 SEČ téměř beze změny nad 62,50 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu také stagnovala a pohybovala se těsně nad 58 dolary za barel.
Pražská burza v úvodu týdne posílila, dařilo se bankovním titulům
Pražská burza v úvodu týdne posílila, index PX stoupl o 0,4 procenta na 2440,32 bodu. Nahoru ho táhly především bankovní tituly, naopak energetická společnost ČEZ a pojišťovna VIG oslabily. Z menších emisí se dařilo například akciím metalurgické firmy Gevorkyan či tabákové Philip Morris. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.
Vyhrál Alphabet závod v oblasti AI?
Nová verze umělé inteligence od Googlu Gemini 3 sklízí chválu. Podařilo se firmě narazit na opravdovou zlatou žílu? Gemini 3 je vysoce škálovatelný a přímo se integruje se službami Googlu, včetně Vyhledávání, a může potenciálně oslovit stovky milionů uživatelů měsíčně. Takto široká distribuce poskytuje Alphabetu skutečnou výhodu v oblasti sběru dat a optimalizace AI modelů.
Ozempic prohrál s Alzheimerem a stahuje Novo Nordisk
Známý lék na cukrovku a také hubnutí Ozempic neuspěl v klinických testech svého účinku proti Alzheimerově chorobě. Akcie firmy klesly až o 12,4 %, nejníže od července 2021. Studie byly vysoce rizikové, ale v případě úspěchu mohly vygenerovat až 5 miliard USD ročně.
Kryptoměny se pokoušejí zahájit nový týden mírnými, stabilizujícími zisky po velmi slabém období, během kterého BTC klesl o více než 30 % ze svých nedávných maxim. Americké kryptoměnové ETF zůstávají klíčovým nástrojem pro sledování trhu. Za poslední čtyři týdny zaznamenaly fondy založené na BTC rekordní odliv 4,35 miliardy dolarů. Jen IBIT společnosti BlackRock zaznamenal minulý týden čistý odliv přes 1,2 miliardy dolarů, zatímco celkový objem obchodování všech fondů přesáhl 40 miliard dolarů, což naznačuje významné institucionální přeskupení. Hlavním hnacím motorem rizikových aktiv je dnes prudký nárůst očekávání prosincového snížení sazeb – trh nyní přisuzuje 70% pravděpodobnost, ve srovnání s přibližně 20 % před pouhým týdnem.
Zprávy ze dne 21. listopadu 2025
Pražská burza po čtyřech týdnech růstu oslabila, index PX klesl o dvě procenta
Pražská burza po čtyřech týdnech růstu oslabila, index PX během týdne klesl o dvě procenta na 2430,6 bodu. Šlo o nejvyšší mezitýdenní pokles od počátku dubna. Nejvíce rostly cenné papíry pojišťovací skupiny VIG, největší pokles naopak postihl akcie společnosti Photon Energy. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Minulý týden si pražská burza připsala 2,2 procenta.
„Pražské burze se v uplynulém týdnu nedařilo a ukončila tak předchozí čtyřtýdenní růst. Zpočátku zkráceného obchodního týdne burza kopírovala vývoj na globálních i západoevropských trzích, následně se ale vydala vlastním směrem. Trend přitom určovaly především bankovní tituly. Ze čtyř obchodních dnů si připsala zisky jen ve středu,“ popsal vývoj na trhu makléř Wood & Company Hoang Long Le.
Americký dolar posiluje ke koši měn, zisky si připisuje i japonský jen
Americký dolar dnes posiluje ke koši měn a směřuje k nejvyššímu týdennímu růstu za posledních šest týdnů. Posiluje také japonský jen, což je podle analytiků reakce na to, že japonští představitelé zintenzivnili verbální intervenci s cílem zastavit pokles kurzu měny.
Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, kolem 17:45 SEČ vykazoval růst o 0,2 procenta na 100,35 bodu. Euro vůči dolaru pak 0,3 procenta odepisovalo a pohybovalo se kolem 1,1494 dolaru. Dolar k jenu ztrácel 0,5 procenta a prodával se za 156,60 JPY, euro vůči jenu oslabovalo o 0,8 procenta na 180,03 JPY.
Trh si stále není jist, zda americká centrální banka (Fed) na svém prosincovém zasedání opět sníží úrokové sazby. Opožděné zveřejnění zprávy o vývoji zaměstnanosti v USA vykreslilo smíšený obraz trhu práce a nijak neovlivnilo očekávání ohledně snížení úroků, napsala agentura Reuters. Ekonomická situace je i po ukončení přechodného ochromení amerických federálních úřadů stále nejistá.
Akciové indexy po celém světě směřují k nejhoršímu týdnu od dubna. MSCI All Country World Index odepisuje přes tři procenta, Wall Street se propadla na nejslabší úroveň od září a výprodej zasáhl také Evropu a Asii. Investoři začali zpochybňovat, zda gigantické výdaje firem na umělou inteligenci skutečně přinesou odpovídající zisky. Akcie technologických lídrů, včetně Nvidie, se dostaly pod tlak a bitcoin se propadl pod 84 tisíc dolarů – více než 30 procent pod historickým maximem.
Náladu na trzích dále zhoršují signály amerického Fedu, že snižování sazeb může být pomalejší, než trh očekával. Prudce roste volatilita, což podtrhuje i VIX na nejvyšší úrovni od dubna. Do toho vstupují nejistoty z Japonska, kde vláda oznámila rekordní balík výdajů a varovala před propadem jenu, a také dění na komoditních trzích: ropa klesá kvůli blížícím se sankcím na ruské firmy a debatám o ukrajinském mírovém plánu. Celkově trhy působí, jako by se přelily do režimu „prodávat při růstu“.
Zprávy ze dne 20. listopadu 2025
Americké akcie ve čtvrtek navzdory počátečnímu silnému růstu výrazně oslabily. Na trhu totiž během dne vyprchal optimismus, který přinesly výsledky výrobce čipů Nvidia zveřejněné po skončení středečního obchodování. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků, dnes ztratil 0,84 procenta a uzavřel na 45.752,26 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 1,56 procenta na 6538,76 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se propadl dokonce o 2,15 procenta na 22.078,05 bodu.
Americká farmaceutická společnost Abbott koupí zhruba za 21 miliard dolarů (441 miliard Kč) výrobce testů na rakovinu Exact Sciences. Firma, která podniká i v České republice, to dnes uvedla v tiskové zprávě. Dodala, že si tak posílí diagnostické aktivity v oblasti zdravotnických zařízení. Je to letos jedna z největších akvizic v oblasti zdravotnictví, informuje agentura Bloomberg.
Pražská burza ve čtvrtek oslabila, index PX odepsal 0,73 procenta na 2458,91 bodu. Ztrácely především akcie Monety, Komerční banky či energetické společnosti ČEZ, po zveřejnění hospodářských výsledků zlevnily i emise zbrojovky Colt. Naopak hodnota cenných papírů pojišťovny VIG, plzeňských strojíren Doosan Power i metalurgické firmy Gevorkyan stoupla. Vyplývá to z informací na burzovním webu. Koruna dnes oslabila k euru i dolaru.
Zprávy ze dne 14. listopadu 2025
Které akcie budou těžit z Black Friday 2025?
Černý pátek není jen jeden den slevových akcí — je to symbolický začátek nejvýnosnějšího období pro globální maloobchodníky, a zejména pro e-commerce platformy. I když ne každá značka zaznamená stejný nárůst tržeb (vše závisí na sortimentu produktů a vkusu spotřebitelů), jedna věc je jistá — online výdaje nadále rostou a e-commerce podnikání se stále daří, bez ohledu na to, jak se mění chování spotřebitelů. Proto v tomto období roku často dochází k výraznému nárůstu dynamiky akcií společností jako Amazon, Shopify, Zalando nebo Allegro.
