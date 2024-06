Státní svátky v USA 2024, otevírací doba burzy

Hlavní burzy v USA - NYSE a NASDAQ

Americký kapitálový trh je ve světovém měřítku považován za jeden z nejvýznamnějších. Není proto divu, že spousta dalších burz je jeho děním značně ovlivněná. Tím, že se zde obchodují akcie nejvýznamnějších světových společností a působí zde nejvíce investorů na světě, je zde také největší likvidita.

Mezi hlavní tamní burzovní hráče patří:

New York Stock Exchange (NYSE)

National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ)

Jak u první jmenované název napovídá, burza se nachází v New Yorku na známé Wall Street a je to největší burza pro obchodování s akciemi na světě. Historie burzy sahá už do roku 1972, kdy započaly plány na vybudování newyorské burzy podpisem dohody o obchodu s cennými papíry (tzv. Buttonwoodská dohoda).

NASDAQ je druhou největší burzou ve Spojených státech amerických a zároveň na světě. Je to čistě elektronický burzovní trh s více než 5000 kótovanými společnostmi z 40 zemí celého světa. Obchodovat můžete vedle akcií také s opcemi a futures kontrakty.

Státní svátky v USA 2024: Kdy má burza zavřeno?

Při obchodování na burze si vždy hlídejte také dny, kdy má burza zavřeno. Běžně jsou aktivní od pondělí do pátku. Zavřené jsou tedy o víkendech a pak také o státních svátcích. Američané jich mají celkem 10. Pokud státní svátek připadne na víkend, burza je zavřená následující pondělí. Kompletní seznam státních svátků v USA si prohlédněte v tabulce níže.

Svátky a uzavření burz v roce 2024 Den Svátek Burza 1. ledna 2024 Nový rok NYSE, Nasdaq 15. ledna 2024 Den Martina Luthera Kinga NYSE, Nasdaq 19. února 2024 Den prezidentů NYSE, Nasdaq 29. března 2024 Velký pátek NYSE, Nasdaq 27. května 2024 Memorial Day NYSE, Nasdaq 19. června 2024 Den nezávislosti černochů (Juneteenth) NYSE, Nasdaq 4. července 2024 Den nezávislosti NYSE, Nasdaq 2. září 2024 Svátek práce NYSE, Nasdaq 28. listopadu 2024 Den díkůvzdání NYSE, Nasdaq 25. prosince 2024 Svátek vánoční NYSE, Nasdaq

Zdroj: NYSE a NASDAQ

Bankovní prázdniny v USA 2024

Bankovní svátky v podstatě kopírují státní svátky a tabulka by byla stejná, jako ta výše. Berte ale na vědomí, že u třech svátků burzy využívají ještě půldenního volna. Konkrétně to letos vychází na:

Den nezávislosti - 3. července

Burzovní trh NASDAQ i NYSE se zavírá již 2. července ve 13 hodin a otevírá se až v pátek 5. července 2024.

Den díkuvzdání - 28. listopadu

Burzovní trh NASDAQ i NYSE se zavírá již 27. listopadu ve 13 hodin a otevírá se až v pondělí 2. prosince 2024.

Vánoční svátky - 25. prosince

Burzovní trh NASDAQ i NYSE se zavírá již v úterý 24. prosince ve 13 hodin a otevírá se až ve čtvrtek 26. prosince 2024.

Otevírací doba burzy NYSE

Burza NYSE je největší a nejstarší burzou na světě. Burzu reprezentuje index NYSE Composite pro všechny obchodované tituly a Dow Jones Industrial Average (DJIA) pro 30 největších akciových společností USA. Tržní hodnota akcií je v současnosti kolem 38 748 miliard amerických dolarů.

Obchodní hodiny jsou od 9:30 do 16:00 místního času, což je naprosto ideální čas i pro české obchodníky. Když se podíváme na časový posun, tak to vychází, že v našem čase burza otevírá v 15:30 a zavírá ve 22 hodin.

Otevírací doba burzy NASDAQ



NASDAQ je druhou největí burzou na světě a největší technologickou burzou. Specializuje se totiž hlavně na obchodování s akciemi IT firem, biotechnologických firem a také největších papírenských společností. Najdete na ni giganty jako jsou Apple, Microsoft nebo Facebook. Hlavním indexem Nasdaq je Nasdaq Composite.Tržní hodnota akcií je v současnosti kolem 18 666 miliard amerických dolarů.

Pravidelné obchodní hodiny Nasdaq jsou od 9:30 do 16:00 místního času EDT. Opět tedy velmi příjemný čas i pro české obchodníky - 15:30 do 22 hodin tuzemského času.

Další burzy v USA

Vedle výše zmíněných burzovních obrů působí na americkém trhu ještě mnoho dalších zajímavých burz. Za zmínku stojí:

Chicago Board of Trade (CBOT) a Chicago Mercantile Exchange (CME), které jsou součástí skupiny CME group a jsou i zařazené do indexu S&P 500. Obchoduje se na nich s termínovými transakcemi jako jsou futures, opce nebo úrokové deriváty.

Poměrně novější burzou je Long-Term Stock Exchange (LTSE), která vznikla v roce 2019 a jelikož vznikla za podpory vlivných lidí ze Silicon Valley, její hlavní specializací jsou start-upy z technologického sektoru.

Jako další burzy můžeme zmínit Bats BYX, ICE Futures U.S. (NYBOT), IEX nebo OTC Markets Pink (PINK).

Jak obchodovat na americké burze z Česka?

Obchodovat na burze můžete prostřednictvím některého z brokerů. Základem je tedy vybrat vhodnou platformu. Vybírejte pečlivě a hlavně aby byl broker spolehlivý. Mnoho kvalitní brokerů nabízí vyzkoušet si obchodování na bezplatném demo účtu, čímž si lépe ověříte vlastnosti platformy, ale také také si zkusíte různé tradingové strategie. Počítejte také s tím, že broker si vždy bere procento provize za realizované obchody.

Samotný nákup akcií je přitom na většině obchodních platforem dost podobný. Ve zkratce, uživatel si ve vyhledávači najde společnost, do které chce investovat, zadá příkaz „koupit“ a zvolí, kolik akcií zrovna chce.

Výběr z obchodních platforem je opravdu široký a každý broker nabízí zcela jiné podmínky. Mezi nejznámější platformy patří:

XTB

Portu

Degiro

Fio e-Broker

eToro

Trading 212

Fondee

VIDEO: Z(a)tracená čísla: Wall Street a investoři (1. díl)