Stávka učitelů 2023: Mapa škol. Kdy, kde a proč se stávkuje? | e15.cz

Kdy se uskuteční stávka učitelů?

V pondělí 27. listopadu 2023 proběhne celodenní výstražná stávka učitelů.

Proč se uskuteční stávka ve školách?

Odboráři usilují o více peněz pro školství, nedostatek prostředků by podle odborů způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce a omezení možnosti škol dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější. Zároveň by se zvyšoval počet žáků ve třídách, školy by omezovaly volitelné předměty nebo by se ohrozila existence malotřídek. Stávkou chtějí odbory také zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců, jako jsou vychovatelé, asistenti pedagoga nebo školní psychologové.

Mapa: Kde budou školy stávkovat?

Stávka se má konat na základních, středních i mateřských školách. V různé míře se do ní podle odborářů zapojí více než polovina základních a středních škol v Česku. Instituce zapojené do stávky najdete na naší mapě.

Mají rodiče dětí nárok na ošetřovné?

Stávka není považována za nepředvídanou událost, neboť byla vyhlášena s předstihem dvou týdnů. Ošetřovné z důvodu péče o dítě mladší 10 let tedy požadovat nelze.

Jaké stávky ve školství proběhly v minulosti?

1. září 2003 - Do jednodenní výstražné stávky, která byla do té doby největší událostí svého druhu ve školství, se podle ministerstva školství zapojilo 2609 škol, předškolních a školských zařízení. Podle školských odborů stávkovalo 3020 zařízení. Celkem se do akce zapojilo okolo 72 000 učitelů a dalších zaměstnanců škol.

Protest, při kterém pedagogové mimo jiné žádali zachování poloviny 13. a 14. platů a ke kterému se na hodinu přidali i další státní zaměstnanci (pracovníci finančních a katastrálních úřadů a České správy sociálního zabezpečení), se obešel bez větších problémů. Jen občas neměli rodiče, děti či učitelé o stávce dostatek informací a vážili do školy zbytečnou cestu. Soukromé ani církevní školy až na výjimky nestávkovaly.

4. prosince 2007 - Do stávky se zapojilo přes 128 000 lidí, více než polovina zaměstnanců regionálního školství. Stávkovalo asi 5850 škol, dalších asi 1500 škol pak odborářům vyjádřilo podporu. Několik stovek stávkujících učitelů navíc demonstrovalo v centru Prahy u ministerstva školství a před Poslaneckou sněmovnou.

Soukromé školy, kterých bylo několik set, stávku podpořily. Až na výjimky se jí však neúčastnily, nezapojily se ani církevní školy. Některé školy zůstaly uzavřené, jiné fungovaly jen částečně - o žáky se postaraly, ale nevyučovaly. Školské odbory stávku vyhlásily poté, co neuspěly v jednání o navýšení rozpočtu pro školství pro rok 2008 o tři miliardy korun.

9. června 2008 - Do stávky, jejíž organizátoři protestovali proti platové situaci ve vzdělávání, se zapojila více než polovina mateřských, základních a středních škol. Podle školských odborů protest podpořilo kolem 130 000 pracovníků ve zhruba 6000 školách.

Některá zařízení zůstala uzavřena úplně, jiná měla omezený provoz. Mnoho stávkujících se vydalo do Prahy, aby vyjádřilo protest přímo před sídlem vlády, kde v té době jednali ministři. Podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka se na shromáždění dostavilo až 4500 lidí.

6. listopadu 2019 - Kvůli stávce zůstalo podle odborářů zavřeno 1221 škol, více než 2700 jich omezilo provoz. Zhruba tři tisícovky dalších škol sice nestávkovalo, stávku ale nějak podpořily. Podle místopředsedkyně školských odborů Markéty Seidlové se tak do protestu zapojila víc než polovina škol v Česku.

Podle údajů ministerstva školství se v různých regionech připojila desetina až čtvrtina škol. Odbory se pro vyhlášení stávky rozhodly poté, co se ministr školství Robert Plaga s premiérem Andrejem Babišem (oba ANO) dohodli na navýšení tarifů učitelů o osm procent, další zhruba dvě procenta měla jít na odměny. Odboráři požadovali růst tarifů o deset procent. Ministr Plaga označil čísla odborářů a stávkujících za nadsazená a stávku za debakl odborů.