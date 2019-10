Bitcoin se potýká s dalším prudkým propadem | E15.cz

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg podstupuje slyšení před bankovní komisí americké Sněmovny reprezentantů. V něm se má vypořádat s kritickými připomínkami legislativců kvůli projektu digitální měny libra. Současně se prudce propadla cena bitcoinu a dalších virtuálních mincí, přičemž část analytiků dává pokles do souvislosti právě s kritickým přístupem Washingtonu vůči facebookové libře.

Kongresmani a kongresmanky kritickými výpady nešetří. Demokratka Nydia Velázquezová obvinila Zuckerberga ze lži, když prý slíbil oddělení uživatelských dat v aplikacích Facebook a WhatsApp, přičemž skutečnost prý byla jiná. „Proč bychom teď měli věřit vašim slovům o ochraně soukromí v případě libry?“ uvedla Velázquezová.

„Na budování důvěry rozhodně musíme pracovat průběžně," přiznal Zuckerberg. „Ve skutečnosti si navíc nejsem jistý, jestli libra uspěje a bude fungovat, ale měli bychom zkoušet nové věci,“ prohlásil dále šéf Facebooku.

Následně ubezpečil, že jeho firma svou libru nikde na světě nespustí před tím, než společnost získá svolení amerických regulátorů. Kritiku si vysloužil i samotný koncept nové digitální měny. „Proč prostě neokopírujete fungování služby Alipay?" ptal se republikán Patrick McHenry. Alipay narozdíl od libry nepotřebuje ke svému fungování zavést nové platidlo, které by podle kritiků mohlo přispět k podkopání postavení americké měny a částečné ztrátě pravomocí finančních regulátorů.

Podle Zuckerberga ale facebooková kryptoměna představuje šanci, jak konkurovat čínským technologickým korporacím a pokusit se vzdorovat jejich nástupu nejen v oblasti fintechu.

Začátek washingtonského slyšení doprovodil náhlý prudký propad hodnoty kryptoměny. Během desítek minut cena dominantního bitcoinu spadla o zhruba 500 dolarů, podobně jsou na tom i ostatní digitální mince. Celková hodnota „kryptotrhu“ dosahuje podle ukazatele Coin Market Cap 206 miliard dolarů, ještě během středečního odpoledne byl o deset miliard vyšší.

Desítku nejrozšířenějších kryptoměn zasáhl pokles podobnou měrou, všechny odepisují v mezidenním srovnání necelých deset procent. Bitcoin sestoupil na nejnižší hodnoty od června letošního roku.

Agentura Bloomberg dává aktuální cenový pohyb do souvislosti s kritickým přístupem americké administrativy vůči kryptoměnovému projektu společnosti Facebook.

„Přístup Washingtonu v podstatě znamená nižší pravděpodobnost toho, že by se bitcoin mohl rychle stát součástí mainstreamu. Alespoň tedy tak rychle, jak by si někteří jeho zastánci přáli,“ dává analytik finanční společnosti Miller Tabak + Matt Maley do souvislosti aktuální dění.

Sledujte aktuální cenu bitcoinu: BTCUSD Chart by TradingView

Facebook představil plán vlastní digitální měny libra letos v červnu. Společně s řadou partnerů vytvořil pro správu projektu Asociaci Libra sídlící ve Švýcarsku. Nedávno se z asociace stáhly společnosti PayPal, Visa, Mastercard či eBay.

Plány Facebooku na novou digitální měnu vyvolaly znepokojení mezi politiky, regulátory a centrálními bankéři v USA i v Evropě. Německo a Francie minulý měsíc slíbily, že zablokují zprovoznění libry v Evropě.