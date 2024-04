Češi šetří a povážlivě krotí útraty. Prodejci nových aut tento trend pociťují zvlášť silně, objednávky zákazníků přibývají výrazně pomaleji než dřív. Odbyt čistě elektrických aut dokonce od ledna do března meziročně poklesl. Prodejci se tak snaží podbízet masivními slevami, aby doprodali elektromobily naskladněné ještě v loňském roce. Využívají i spuštěných státních dotací, které snížení ceny ještě zvýrazní. Zákazník tak může pořídit nový vůz i o více než osm set tisíc korun levněji oproti původní ceně.

Ve dvou vlnách stoupne pomoc důchodcům a handicapovaným lidem, o něž se musejí starat příbuzní nebo sociální zařízení. V řádu stokorun až tisícikorun stát od července zvýší měsíční příspěvek na péči, který vyplácí ve čtyřech stupních. Za dalšího půl roku má pak podle plánu ministerstva práce a sociálních věcí začít nově platit pátý stupeň pro ty, kteří potřebují čtyřiadvacetihodinovou péči po celý týden. Změny si ročně vyžádají přes sedm miliard korun.

Polsko patří mezi členské země Evropské unie s nejvyšším nominálním růstem průměrné mzdy i minimální mzdy. K citelnému zvýšení minimální mzdy došlo již od ledna. K dalšímu zvýšení minimální mzdy má dojít na základě vládního rozhodnutí z loňskeho podzimu od července 2024. Jak vysoké jsou mzdy v Polsku?

Rozhovor s Danielem Pražákem pro pořad Flow • e15

Bydlení v Praze se už zase stává obtížně dosažitelnou vzácností. Nabídka bytů v metropoli se na počátku tohoto jara propadla na dvouleté minimum a přiblížila se na dohled dramatickému nájezdu kupců na pražské nemovitosti během pandemického roku 2021. Do značné míry za to mohou „lovci slev“, kteří skoupili pražské byty během uplynulých dvou let, a to často za hotové. Bytové menu v metropoli se tak i díky nim trendově smršťuje už od podzimu roku 2022, kdy vrcholila snaha Pražanů zbavit se bytů ještě za staré, vyšší,„pandemické“ ceny. Dnešní prodávající ale už začali chápat, že pražská bytová tenze vstupuje do druhého dějství, a březnové ceny tak povyrostly nejvíce za uplynulý půlrok.

Investice Tchaj-wanu do polovodičových center v Česku nakonec budou větší, než se původně čekalo. Tchajwanský polovodičový výzkumný institut (TSRI) provozovaný tamní vládou v Praze letos v září otevře své první mezinárodní tréninkové centrum na návrh čipů. To doplní již oznámené centrum pro výzkum čipových dodavatelských řetězců a připravované centrum návrhu čipů v Brně.

Čínskému internetovému obchodu Temu, který patří skupině PDD Group, hrozí, že se na něj budou vztahovat přísnější pravidla Evropské unie pro internetový obsah, protože jeho průměrný počet měsíčních uživatelů v Evropě vzrostl nad stanovenou hranici. Tato pravidla se nyní vztahují na firmy jako Meta Platforms, Google, X či TikTok, uvedla agentura Reuters.

Vládní konsolidační balíček a novela zákoníku práce od ledna výrazně zvedly náklady firem na zaměstnance pracující na dohodu. Řádově jde o tisícikoruny na jednoho dohodáře. A v případě, že pracuje o svátcích, je nárůst ještě citelnější. Od července mají navíc začít platit přísnější podmínky pro povinné pojištění brigádníků. Kabinet je hodlá narychlo změnit a částečně odložit jejich platnost, aby napjatou situaci o něco zmírnil.

Právníci stvoření umělou inteligencí útočí už i na české redakce a hrozí jim žalobami kvůli domnělému používání kradených fotografií. Jedná se však o podvod a snahu fiktivní právní kanceláře dostat na servery odkazy na své klienty. Tím by vylepšili jejich pozice ve vyhledávačích.