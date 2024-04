„Vyjednali jsme výrazný nárůst především pro třetí a čtvrtý stupeň s důrazem na lidi, kteří jsou v domácí péči. Cílíme na ty, kdo nejsou schopni každodenní život bez podpory sociálních služeb zvládnout,“ řekl šéf rezortu práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

U žadatelů o dávku se posuzuje deset kritérií. Je to například mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání, tělesná hygiena či osobní aktivity. Při nezvládání tří činností se přiznává nejnižší příspěvek, při čtyřech až pěti druhý stupeň, při šesti až sedmi třetí stupeň a při osmi až devíti ukazatelích vzniká nárok na nejvyšší, čtvrtý stupeň dávky.

V závislosti na pomoci okolí činí v současnosti měsíční příspěvek u dospělých 880, 4400, 12 800 a 19 200 korun, u dětí 3300, 6600, 13 900 a 19 200 korun.

Novela zákona o sociálních službách, kterou ještě musí schválit Senát a podepsat prezident, částky s výjimkou prvního stupně od července zvedá. Dospělí budou ve druhém stupni pobírat 4900, ve třetím 14 800 a ve čtvrtém třiadvacet tisíc korun; lidé s nejvyšší dávkou v domácím prostředí pak sedmadvacet tisíc. Dětem začne stát vyplácet ve druhém stupni 7400 a ve třetím 16 100 korun. Čtvrtý stupeň a příspěvek na domácí péči bude stejný jako u dospělých.

Organizace na pomoc postiženým si však dlouhodobě stěžují na to, že hodnocení neodráží situaci řady lidí se zdravotním handicapem a jejich potřeby. Mnohé věci například zvládají jen zčásti a bez pomoci se neobejdou. Na podporu od státu přitom nedosáhnou.

„Připravuji změnu způsobu posuzování zdravotního stavu a závislosti na pomoci kvůli přiznání příspěvku na péči. Dnešní systém je zastaralý, není objektivní, nemá v položkách detailnější hodnocení,“ slibuje ministr práce.

Posuzování hodlá zlepšit další úpravou zákona o sociálních službách, která má od ledna stanovit i pátý stupeň příspěvku pro ty, kteří potřebují větší rozsah osobní asistence. Jurečka nevylučuje jednání také o navýšení nejnižšího, prvního stupně dávky, který se od pololetí nemění.

Úřady práce aktuálně vyplácejí téměř 370 tisíc příspěvků na péči. Příjemců z důvodu stárnutí české populace podle statistik postupně přibývá. Tento trend má v dalších desetiletích ještě zesílit.

To je hlavní důvod, proč vláda zároveň připravuje od začátku příštího roku zlepšení zdravotní péče pro klienty domovů se zvláštním režimem, týdenních stacionářů nebo denních center. Na zavedení nové sociálně-zdravotní péče se podílí ministerstvo zdravotnictví.

„Populace v České republice stárne. Víme, že dvacet let staré predikce Světové zdravotnické organizace byly nepřesné a stárnutí populace v Evropě bude daleko rychlejší. Musíme pro to připravit podmínky,“ uvedl šéf rezortu zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Vláda podle něj nasměruje do této oblasti více peněz, podobně jako to už udělala u hospicové péče.