Jurečka chystá zásah do penzijka. Malina dluží Bohemians Praha | e15.cz

Změny důchodového systému představené vládou zatím míjejí třetí neboli spořicí penzijní pilíř, sadu opatření předloží v červnu ministerstvo financí. Spolupracuje s rezortem práce a sociálních věcí, jehož šéf Marian Jurečka (KDU-ČSL) už nastínil první možné kroky. Protože se dohoda pěti koaličních stran týká právě jen prvního, státního pilíře založeného na mezigenerační solidaritě, hovoří někteří odborníci o polovičaté důchodové reformě. Penzijní společnosti vyčkávají na přesné obrysy úprav a žádají o stejná pravidla pro celý trh.

Padlý dodavatel střešní fotovoltaiky Energetický Holding Malina už dluží i za hranicemi. Německý deník Bild informoval, že tamní pobočka české solární skupiny dluží druholigovému fotbalovému klubu FC Norimberk stovky tisíc eur, tedy nejméně jednotky milionů korun.

Prodeje polského Allegra včetně Mall Group v úvodním letošním čtvrtletí vzrostly o 21 procent, český internetový obchod ovšem i nadále hlásí propad tržeb. Polský gigant v posledních týdnech spustil online tržiště Allegro.cz, přes které českým zákazníkům prodává zboží 20 tisíc obchodníků.

Video se připravuje ... Česko má za sebou tajnou realitní krizi. Milionové slevy vtáhly investory, ceny už rostou • VIDEO E15

Už od svého vzniku je pražské letiště, od roku 2012 Letiště Václava Havla Praha (LVHP), nejvýnosnějším stanovištěm taxíků v Česku. Nyní se boj poskytovatelů nájemných vozů nezvykle vyostřil. Důvodem je sporný tendr vypsaný státním podnikem LVHP, v němž dosavadní taxislužbu na letišti, firmu Tick Tack působící pod značkou Svez.se, porazila nadnárodní digitální společnost Uber. Ve hře jsou stamilionové tržby z nejvýnosnějších „štaflů“ na prvním pruhu před letištním terminálem.

Investiční skupina PPF Renaty Kellnerové vstupuje do jedné z největších europských logistických společností v e-commerce InPost. Hodnotu transakce ani ze společnosti nezveřejnila. Pro PPF se jedná o druhou výraznou transakci v oblasti e-commerce během jednoho týdne, jelikož před pár dny odkoupila ve spolupráci s EC Investments dvacetiprocentní podíl ve srovnávači cen Heureka a ve skupině FAST ČR.

Vláda otevřela cestu k zestátnění energetického kolosu ČEZ. Ve středu schválila návrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, kde mimo jiné navrhla upravit postup v případě rozdělení takzvané akciové společnosti strategického zájmu, konkrétně návrh na snížení kvóra pro schválení rozdělení odštěpením s ukončením účasti jednoho nebo více společníků v rozdělované společnosti. Tato forma přeměny společnosti v sobě přitom zahrnuje takzvané vytěsnění neboli squeeze out minoritních akcionářů z části firmy.

Tuzemské zásobníky se blíží naplněnosti 60 procent, a pokud současná trajektorie vtláčení plynu vydrží, bude mít Česko dost plynu i na zimu. Za poslední měsíc se podařilo zvýšit naplněnost zásobníků o 11 procentních bodů. Veškeré evropské zásobníky jsou v průměru naplněné dokonce takřka ze dvou třetin, což vede k dalšímu poklesu ceny suroviny. Spadla na úroveň z podzimu 2021.

Zápas o kvalifikované pracovníky v Česku v dobách nejnižší nezaměstnanosti probíhá na plné obrátky a podniky se často předhánějí v tom, kdo je pro uchazeče atraktivnější. Některé firmy, podle personalistů zejména v IT a výrobě, jdou ale jinou cestou a domlouvají se s konkurencí, že si vzájemně nebudou přebírat zaměstnance, a mzdy zafixují na stejné hladině. To je však podle Úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚOHS) zakázané. Úřad se hodlá na podobné dohody zaměřit.

Více než miliardu korun utržila skupina CPI Property Group realitního byznysmena Radovana Vítka dalším rozprodejem svého majetku v Itálii a Turecku. Firma tak chce získat peníze na snížení svého vysokého zadlužení. Od začátku roku prodala skupina pozemky a nemovitosti v přepočtu za téměř deset miliard korun.

Boom generativní umělé inteligence žene vzhůru akcie technologické společnosti Nvidia. Jejich hodnota vylétla o 28 procent poté, co čtvrtletní výsledky hospodaření firmy překonaly už tak vysoká očekávání analytiků. Padnout může i rekord v růstu hodnoty, dosud držený Applem.

Jedna z nejtradičnějších firem v tuzemském jaderném průmyslu, plzeňská Škoda JS, věří v renesanci svého oboru. Její šéf František Krček je navíc přesvědčený, že český průmysl zvládne velkou část budoucích zakázek zajistit sám. A pokud by se stavěly čtyři velké jaderné bloky, potenciální zakázky by byly skutečně významné. „U jednoho bloku jde určitě o miliardy korun. Pokud by se stavěly čtyři, mohlo by to být i dvojciferné číslo v miliardách,“ uvádí Krček s tím, že Škoda JS počítá také se zakázkami pro malé modulární reaktory.