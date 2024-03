Úroky na spořicích účtech poslední roky Češi bedlivě sledují, ostatně patří mezi velmi populární bankovní produkty – loňský průzkum Raiffeisenbank ukázal, že spořicí účet má šest z deseti Čechů. Jsou oblíbené jak díky okamžité dostupnosti úspor v případě potřeby, tak díky zajímavým úrokovým sazbám v poslední době. Ty se navíc navzdory očekávanému poklesu kvůli snížení základní úrokové sazby stále drží. Jedním z důvodů je konkurenční boj.

Britsko-indický majitel huti Sandžív Gupta si připsal důležité vítězství. Středeční řízení ostravského soudu, který potvrdil pokračování moratoria ostravské ocelárny Liberty, nebylo jen formalitou a nedůležitou epizodou, ale ostrou bitvou právníků s původně nejistým výsledkem. Dokládá to fyzická přítomnost samotného ocelářského magnáta i jeho dlouhá řeč u ostravského soudu, kterou má e15 k dispozici.

Kanadská energetická společnost MCF Energy zalistovaná na torontské a frankfurtské burze hodlá roztočit kolo štěstěny a obnovit těžbu plynu na severovýchodní Moravě. Dohodla se na koupi těžebních práv pro tři tamní lokality a k tomu získá tři licence pro průzkumnou činnost v sousedních oblastech. Původním majitelem práv byla podle informací e15 společnost Lomenská těžební podnikatele Miloše Báči, od něhož je v lednu koupil kanadský podnikatel Sean Pearson. Kupující zaplatí prostřednictvím svých nových akcií v celkové dnešní hodnotě 84 milionů korun a k tomu přidá navrch 31 milionů korun.

Hostem e15 Castu byl bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza • e15

Rozsáhlý a léta opuštěný brownfield v Bubnech-Zátorech protne do podzimu nový asfaltový chodník pro pěší a cyklisty. Komunikace propojí Holešovice a Letnou a výrazně tak zkrátí cestu mezi oběma čtvrtěmi Prahy 7. Město využilo probíhající modernizaci železniční trati, která umožnila vytvoření průchodu.

Už v závěru února by měl poslat první splátku svých dluhů někdejší olympionik Robert Změlík. Krajský soud v Praze totiž v závěru ledna odsouhlasil bývalému sportovci a podnikateli v jedné osobě oddlužení a splátkový kalendář jeho závazků nabraných během jeho ambiciózního podnikání s neslavným koncem. Pro věřitele, mezi které patřila třeba i finanční skupina PPF, to přesto není ten druh zpráv, které by chtěli slyšet. Soudem odsouhlaseným tempem totiž během příštích pěti let nesplatí bývalý vícebojař ani jedno procento svých dluhů. Ty jdou totiž do miliardové výše.

V závodech společnosti Continental Automotive Czech Republic přijde o práci asi 230 lidí. Půjde o pracovníky v administrativě. Médiím to ve středu sdělil mediální zástupce firmy Petr Kubíček. Propouštění v českých závodech je součástí úsporného programu německého koncernu Continental zrušit v automobilových aktivitách kolem 7150 míst, tedy přes tři procenta celkové pracovní síly podniku. Propouštění se nejvíce dotkne závodu ve středočeském Brandýse nad Labem, na což už v polovině února upozornil deník e15.

Ještě mnohem hůř, než se čekalo. Německé ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu vydalo každoroční zprávu o stavu německého hospodářství. Podle té letošní jsou naděje na oživení největší ekonomiky Evropy bohužel téměř nulové.

Průmyslová skupina Jaroslava Strnada CE Industries zeštíhluje své aktivity v oblasti energetiky. Francouzské skupině Veolia prodala dodavatele energetických služeb Advance Energo, se kterým před čtyřmi roky začala budovat svou energetickou divizi. Pro CE Industries se po rozmachu jiných oborů ve skupině energetické služby staly okrajovou záležitostí, naopak pro Veolii je akvizice příležitostí k posílení na trhu, kde působí teprve krátce a musí dotahovat konkurenci. Transakci e15 potvrdily obě strany obchodu, její velikost ale nekomentovaly.

Startupy a zbytek ekonomiky vždy fungovaly trochu mimoběžně, mladé firmy se na rozdíl od jejich zavedených kolegů dosud také vyhýbaly i kontaktu se státem. Důsledkem toho je, že chybějí ucelená data o tom, jak je to pro tuzemskou ekonomiku vůbec důležitý obor. Podle Smart Reportu, který daly dohromady firmy StartupJobs, J&T Banka a organizace Nápad roku, je přitom v českých startupech zaměstnáno více lidí než v celém zemědělství.