Volební systém USA - prezidentské volby | E15.cz

Aby se mohl člověk stát americkým prezidentem, musí mít na občanství Spojených států nárok od narození. Tato skutečnost znemožňuje kandidaturu na nejvyšší exekutivní post například rakouskému rodáku Arnoldu Schwarzeneggerovi, který byl guvernér Kalifornie a republikánské nominaci by se nebránil. Adept na post šéfa Bílého domu musí být starší 35 let a pobývat na americkém území po dobu čtrnácti let. V tomto směru není ale zcela jasné, co je přesně pobytem míněno a zda musí být souvislý.