ČSSD musí mít vůči ANO ostřejší lokty, míní politolog | E15.cz

V minulých krajských volbách získala ČSSD přes patnáct procent hlasů, nyní v některých krajích propadla pod pět procent. Čím si to vysvětlujete?

Sociální demokraté se před volbami tvářili hodně optimisticky, spoléhali na dvouciferný výsledek. Tomu jsem rozhodně nevěřil. Pod pěti procenty skončili v pěti krajích. To je vlastně docela úspěch, když průzkumy dávají straně podporu pět až deset procent. Šetření odrazila realitu.

Co stranu čeká dál? Mají šanci na hejtmana alespoň v Pardubickém kraji, kde chce Martin Netolický pokračovat v dosavadní koaliční radě?

Důležité bude, jak ČSSD se stávající podporou naloží. Martin Netolický šanci má. Se svojí předvolební formací 3PK – Pro prosperující Pardubický kraj skončil druhý. Pokud v regionu sestaví koalici bez hnutí ANO, může Netolický křeslo hejtmana obhájit. V některých dalších krajích ale ČSSD dosáhla nejvýše na třetí nebo čtvrté místo. Pokud by tam získala hejtmany, bylo by to velmi překvapivé.

Napověděly něco výsledky hlasování o volbách do Poslanecké sněmovny, které se konají příští rok na podzim?

Důležité jsou dvě věci. Hlavně to, jestli sociální demokracie dokáže být magnetem pro přilákání zajímavých a nezávislých osobností na kandidátky, nebo zda je obsadí opět jen socialisty. Martin Netolický zvolil první možnost, a vyplatilo se mu to.

V celostátní politice pak záleží na tom, jak bude ČSSD postupovat vůči hnutí ANO. Určitě musí mít ostřejší lokty. Obě uskupení mají společná některá témata, především v sociální oblasti. ANO má ale silnějšího koně, na něhož voliči sázejí. Navíc Jan Hamáček a Andrej Babiš občas vystupují jako dvojčata. I z toho samozřejmě profituje ANO.

Budou se opoziční strany ještě více snažit spolupracovat? Volby ukázaly, že to lidé ocenili.

Snahu mít určitě budou, určitá naděje na integraci pravice je. Ale záleží na tom, kdo se s kým spojí, a nakolik to vysvětlí členské základně a voličům. To je myslím ještě hodně otevřené. V zásadě se ukazuje, že koaliční spolupráce smysl má. Aby se ale domluvilo pět subjektů, je nereálné.

Jak hodnotíte úspěch Pirátů, kteří jsou s dvanáctiprocentním ziskem hlasů skokanem voleb?

Piráti se více méně snaží osamostatňovat, pohybují se na politické scéně sami. Nicméně zdaleka nejsilnější formace před sněmovními volbami by mohla vzniknout spojením Pirátů a STAN. Výsledky krajských voleb ukazují, že na Olomoucku se to osvědčilo.

Takže koalice jsou pro menší strany jediná možná cesta, jak uspět?

Koalice před krajskými volbami byly různorodé, byl to tak trochu každý pes, jiná ves. Když se ale potkaly dvě poměrně silné strany jako v Královéhradeckém kraji ODS a STAN, zafungovalo to. Pravděpodobně post hejtmana získají.

Je to ale jen jeden region. Pokusit se uzavřít takovou dohodu celostátně před sněmovními volbami by bylo mnohem těžší. Strany se musejí naučit upozaďovat svoje vlastní utilitární zájmy. To je zvlášť pro ty menší asi jediná možná cesta, protože nemají žádného silného lídra, který by dokázal zastínit Andreje Babiše.