Aktualizováno: Hlasování o důvěře vládě bude v polovině ledna, řekl Okamura po schůzi koalice

Předseda SPD Tomio Okamura

Předseda SPD Tomio Okamura Zdroj: profimedia.cz

ČTK
ČTK
  • Jmenování vlády proběhne do několika dnů po jmenování Babiše premiérem
  • Hlasování o důvěře bude v polovině ledna
  • Lídři koalice probrali přesný harmonogram nástupu nové vlády

Jmenování vlády ANO, SPD a Motoristů by se podle předsedy SPD Tomia Okamury mělo odehrát do několika dní po jmenování předsedy ANO Andreje Babiše premiérem, tedy po úterý 9. prosince. Novinářům to řekl po pátečním jednání koaličních lídrů v centrále ANO na pražském Chodově. Uvedl také, že hlasování Sněmovny o důvěře nové vlády by mohlo být 13. ledna, nebo následující den. Jako předseda Sněmovny začne schůzi připravovat.

Lídři ANO, SPD a Motoristů dnes podle Okamury probrali přesný harmonogram nástupu nového kabinetu. Domluvili se na prvních schůzích vlády i tom, že se jich bude Okamura účastnit jako předseda dolní parlamentní komory. První jednání se podle něj určitě uskuteční ještě před vánočními svátky. „V případě, že by k jmenování vlády mělo dojít v řádu dní po jmenování předsedy Babiše premiérem, máme naplánována dvě až tři zasedání ještě před Vánoci,“ uvedl.

Předseda Motoristů Petr Macinka doplnil, že na úvodní organizační schůzi by noví ministři měli zamířit hned po jmenování prezidentem Petrem Pavlem.

První schůze s obvyklým programem by se podle prvního místopředsedy Karla Havlíčka ANO měla uskutečnit den po jmenování kabinetu. Uvedl, že by na ní ministři mohli probrat například připravovanou změnu stavebního zákona. „Nechceme zdržovat nic ani o jeden den,“ řekl.

