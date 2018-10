Volby 2018 | SLIBY STRAN: Boj proti autům bez filtru a dostupná obchodní centra, slibuje Praha sobě | E15.cz

Slib: Ulice budou průjezdné

Nikdo nechce stát v koloně, v autě ani v autobuse. Průjezdnost ulic je tragická a zlepšení musí přijít okamžitě. Podrobně projdeme silniční síť a vytipujeme nejproblematičtější místa. Zjistíme, kde lze provést úpravy co nejrychleji, kde jen malou změnou, a novou technologií pomůžeme řidičům nebo cestujícím v MHD. Nástrojem jsou třeba chytře řízené křižovatky nebo systémy navádění a sledování dopravy.

Zlepšení dopravní situace ve městě patří mezi sliby napříč všemi politickými stranami. Data přitom ukazují, že silniční přeprava v Praze rozhodně nepatří mezi nadměrně špatnou, hodnocení slovem „tragická“ tak může být zavádějící. Potvrzuje to například analytická společnost Inrix, podle které si Praha mezi lety 2016 a 2017 polepšila o 70 míst a nyní se nachází na 323. příčce z 1360 měst na světě. Obdobně hovoří také analýza společnosti Tomtom, jež dává Prahu na 30. příčku ze 43 evropských měst. Důvodem je například skutečnost, že v hlavním městě nejsou tak výrazné ranní a odpolední špičky. Česká metropole se v hodnocení dostává například před Stockholm, Oslo nebo Vídeň.

Například chytré semafory jsou však v Praze již hojně využívány. Jejich výměna však neprobíhá naráz, ale v rámci rekonstrukce silnic a ulic. Nová generace chytrých semaforů by přitom měla v Praze jasně převládat do roku 2022, což je mimochodem plán Technické správy komunikací, městské firmy, jež světelné křižovatky spravuje.

Slib: Obchodní centra musí vznikat tam, kde je dobře dostupná MHD

Pohlídáme, aby plánovaná velká obchodní centra vznikala vždy poblíž zastávek běžné MHD. Pokud budeme moci jezdit za nákupy nebo do kina tramvají, metrem či autobusem, sníží se počet aut na krátkých trasách. Městu a nám všem se uleví. Volná kapacita parkovišť u takových obchodních center může být přes noc využita za symbolický poplatek obyvateli okolních domů nebo jako záchytná P+R parkoviště pro přestup z auta na MHD u lidí, kteří do Prahy jen dojíždějí

Ačkoliv o víkendech a svátcích může být doprava u obchodních center v Praze komplikovanější, důvodem není absence napojení na linky MHD. Ze šesti nejvýznamnějších obchodních domů na periferii města (Chodov, Zličín, Europark a Fashion Arena Štěrboholy, Letňany a Černý Most) jsou tři obchodní domy (Černý Most, Chodov a Zličín) přímo u stanic metra. Ve Štěrboholech sice metro není, přímo k obchodním domům však zajíždějí pravidelné linky. Obchodní centrum v Letňanech pak na svém místě stálo ještě několik let předtím, než vznikla stanice Letňany, která však městskou část neobsluhuje a cestující k ní musí dojíždět autobusy. Zbývající pražská obchodní centra jsou zpravidla obsluhována hned dvěma druhy městské hromadné dopravy. Výjimkou je Obchodní centrum Novodvorská, které vzniklo pro potřeby rozlehlého sídliště a Obchodní centrum Šestka. Obě obchodní centra obsluhují pouze autobusy. Problematická dostupnost může být například v rámci obchodní čtvrti v Průhonicích a Čestlicích, ta už však není součástí Prahy.

Slib: Chceme univerzity, školy a státní instituce v centru města

Budeme systematicky podporovat zachování a rozvoj úřadů, škol, univerzit a dalších významných institucí v centru města. Centrum Prahy se nesmí stát pouze turistickou destinací, kam běžný Pražan nechodí.

Realita: Významné instituce v centru Prahy rozhodně sídlí. Ze čtrnácti ministerstev jich jedenáct sídlí v Praze 1 nebo 2. Výjimkou jsou ministerstva obrany, vnitra a životního prostředí. Ministerstvo obrany tedy sice sídlí v Praze 6, nicméně je v docházkové vzdálenosti Pražského hradu. Ministerstvo vnitra je v Praze 7, avšak na tramvajové trati vedoucí několik minut na Malostranské náměstí, které je v blízkosti Poslanecké sněmovny a Senátu. Ministerstvo životního prostředí sídlí v Praze 10 a je tedy nejvzdálenějším ministerstvem od centra Prahy.

Přímo v centru Prahy sídlí i magistrát, přičemž budova v Jungmannově ulici, kde se nachází většina úředníků, však není ve vlastnictví města.

I přesto, že hnutí Praha sobě klade důraz na univerzity v centru města, veřejných škol sídlících v samém srdci Prahy je hned několik. Jedná se především o budovy Univerzity Karlovy, která disponuje menšími nemovitostmi v blízkosti Staroměstského náměstí (Pedagogická fakulta), Národního divadla (Fakulta sociálních věd), případně rozlehlými objekty jako je Filozofická fakulta u Rudolfina nebo Právnická fakulta sídlící s Čechovým mostem. Na Karlově náměstí a Albertově je možné najít budovy Lékařské fakulty a také Českého vysokého učení technického. ČVUT má kromě svého sídla v Dejvicích také budovu nedaleko Národní třídy nebo na Florenci. Vysoká škola ekonomická sídlí v Praze 3 u východní části hlavního nádraží. Mimo dostupnost metra nebo tramvajových linek se tak nachází především Česká zemědělská univerzita, která si však díky možnostem na Suchdole mohla postavit komplexní areál kampusového typu, kde na jednom místě najdete kromě učeben, vysokoškolských kolejí a menzy také školní skleníky nebo výcvikové pole.

Slib: Plánovat se musí podle místních, ne od stolu

Už Tomáš Baťa věděl, že chodníky mezi novými domy lze s úspěchem vydláždit podle toho, kudy začnou přirozeně chodit lidé. Budeme pravidelně a co nejvíce mluvit s Pražany o našem městě a jejich potřebách. Kdo jiný než oni ví lépe, co Praze schází? Na rozdíl od současných politiků nebudeme rozhodovat o Pražanech bez Pražanů. Zapojíme všechny, kdo budou chtít, do diskuse už od začátku – ať už půjde třeba o úpravu náměstí, výstavbu nové budovy, nebo využití volného prostoru. Do přípravy střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb přizveme hlavně ty, kdo služby využívají. Díky tomu včas předejdeme chybám v projektech a společně vytvoříme město, které vyhovuje měnícím se potřebám obyvatel.

Městské části v současnosti samozřejmě mají kompetence, jak rozhodovat o výstavbě jednotlivých budov a dalších projektů, stejně tak jako existují instituty, podle kterých se do stavebního řízení může zapojit veřejnost, tedy v případě, pokud má o záležitost zájem. Příkladem veřejné participace je i nedávné zpracovávání Metropolitního plánu, jehož navrženou podobu mohla veřejnost připomínkovat. Poté, co připomínky veřejnosti magistrát zpracuje, proběhne i druhé kolo připomínek. Institut plánování a rozvoje rovněž celý proces komunikoval s obyvateli přímo v jednotlivých městských částech.

Slib: Zoufalé shánění místa ve škole či školce je nepřípustné

V kvalitním vzdělání je budoucnost našich dětí. Proto na něj klademe důraz. Naším plánem je zajistit dostatečné kapacity v pražských základních školách a v předškolních zařízeních a dobré učitele. Nejsou to prázdná slova. V Praze 7, kterou nám její obyvatelé ve volbách před čtyřmi roky svěřili do správy, jsme vytvořili několik set nových míst ve školách i školkách, i když naši předchůdci z ODS lidem roky tvrdili, že to vůbec nelze. Stejně změníme celou Prahu. Vytvoříme nová místa v předškolních zařízeních pro děti od dvou let, jejichž rodiče o to budou mít zájem. Je nepřípustné a nedůstojné, aby Pražané zoufale sháněli místo pro své dítě ve školce či škole, museli se doprošovat a nakonec byli nuceni jezdit přes půl města.

Místa v mateřských školách jsou kvůli uplynulému „baby boomu“ v současnosti skutečně problém, podle ministerstva školství však není situace nejhorší v Praze, ale v přilehlých okresech Praha-východ a Praha-západ, kam kompetence pražského primátora nespadají. Stejně jako u škol základních však u mateřských škol funguje systém spádových oblastí, jak však uvádí iDnes, systém mohou narušovat rodiče, kteří přihlašují své děti do více školek najednou, čímž celý systém blokují. Návrhem na vyřešení tohoto problému se ale již ministerstvo školství zabývá.

Slib: Prach a smog musí postupně mizet

I když vám řada lidí bude tvrdit, že to není možné, je v našich společných silách zlepšit vzduch, který v Praze dýcháme. Nejsou na to nutné obrovské sumy peněz. Budeme trvat na velkých pokutách pro řidiče aut s odmontovanými filtry pevných částic. Šokující je, že pouhých 5–10 % řidičů může až za 70 % emisí. Relativně jednoduché je také trvat na tom, aby stavby ve městě byly řádně zakryté plachtami a neprášilo se z nich. Při smogové situaci zavedeme spolu s dalšími opatřeními MHD zcela zdarma, aby všichni jednoduše poznali, že znečištění ovzduší je v takových dnech kritické.

Ke zlepšení situace vypouštění emisí oxidu uhličitého se již Praha zavázala letos v září, kdy slíbila v následujících letech omezit vypouštění oxidu uhličitého o 40 procent. Také proto musí Praha v následujících dvou letech vypracovat akční plán, který objasní konkrétní kroky, jakými chce město snížení emisí dosáhnout.

Postihování řidičů s demontovanými filtry pevných částic může být řešením, odhady jejich podílu na znečištění jsou však podle odborníků nižší, než kolik udává hnutí Praha sobě, jež pramen čísla neuvedla. Jak uvádí časopis dTest s odkazem na magistrátní analýzu, pět procent „nejšpinavějších“ vozů se podílí na 50 procentech emisí, oficiální magistrátní dokument pak odhaduje, že 10 procent aut s největším znečištěním produkuje 60 procent částic. Právě magistrát se přitom stejnou agendou již o prázdninách zabýval.

V současnosti policie může podezřelý vůz doprovodit na STK, kde proběhne kontrola technického stav vozidla. Jak uvádí ministerstvo dopravy, po změně regulí na začátku října bude odstranění filtru pevných částic při kontrole emisí odhalitelné, což mu znemožňuje další jízdu. Součástí technické kontroly je přitom i fyzická kontrola úplnosti systému, což poukazuje na dostatek úředních pravomocí, kteří policisté při kontrole mají.

MHD zdarma v případě zvýšeného smogu je běžným nástrojem, kterým některá města zhoršené ovzduší chtějí řešit. Například v lednu 2017 k němu chtěla přistoupit i Praha, než ale radní návrh schválili, došlo ke zlepšení situace ovzduší. V Brně zase MHD zdarma při zvýšeném smogu nespustili proto, že by zavedení nebylo dostatečně efektivní. MHD zdarma vyjde pražský dopravní podnik asi na čtyři miliony denně.

Slib: Chytré město nejsou předražené lavičky s wi-fi

Musíme z Prahy udělat skutečné chytré město. Zatím je projekt Smart Prague pod taktovkou Operátora ICT spíše přehlídkou zmařených příležitostí. Skutečně chytré město si nepronajímá odpadkový koš za 75 tisíc korun a nekupuje lavičky s wi-fi za čtvrt milionu. Zlepšuje život svých obyvatel tím, že na prvním místě dává k dispozici data o svém fungování a spolupracuje s tvořivými a aktivními lidmi, kteří je umí využít. Je nutné vytvořit vizi, určit si priority a vytyčit cesty, jak se k nim dostat. To znamená například vybudovat datovou platformu, která umožní zlepšení dopravy, úsporu času i peněz a transparentní řízení města. Chytré město například sází stromy, podporuje využití dešťové vody, udržuje a monitoruje své mosty, podporuje vzdělání svých obyvatel a jejich nápady. Chytré město má zkrátka využívat data a nápady vlastních obyvatel k rychlým zlepšením každodenního života v něm.

Lavičky se solárním panelem případně snaha o rozšíření bezdrátového internetu patřila mezi nejvýraznější projekty Operátora ICT, městské firmy, který má na starosti rozvoj myšlenky Smart Cities v Praze. To ale neznamená, že by se měst sdílením dat pro potřeby třetích stran nezabývala. Strategii na jejich poskytování totiž Operátor ICT odhalil v červnu letošního roku v rámci katalogu Datové platformy Prahy. Městská data obsahují například informace o parkování, MHD, kartě Lítačka, městském mobiliáři nebo kvalitě ovzduší. Celkem ale datatým magistrátu připravuje celkem 30 sad informací, jak uvádí Lupa.cz. Některé z nich nebudou veřejné a magistrát z nich bude vypracovávat interní analýzy, například pro zlepšení dopravy ve městě.

Pro objektivní porovnání volebních programů bylo vybráno sedm slibů od každé strany. Po dvou kategoriích byly vybrány sliby z oblasti dopravy a rozvoje města, po jednom slibu pak z oblasti školství, prostředí ve městě a technologií. Vybrány byly takové sliby, které strana akcentuje přímo ve svém programu, jedná se o faktické prohlášení, které je pokud možno unikátní. Mnohé sliby, na kterých se strany shodovaly, jsou zpravidla vysvětleny pouze v jednom dílu seriálu.