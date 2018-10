Volby 2018 | Zastropovat kampaně do komunálních voleb dost dobře nejde, míní Outlý | E15.cz

Už jste řešili nějaké závažnější chyby v současných kampaních do komunálních a senátních voleb?

Nějaké volební účty chyběly, šlo to na vrub nepochopení nebo špatného výkladu zákona. To se týkalo hlavně koalic, kdy ty strany měly za to, že stačí založit volební účet strany a koalice účet mít nemusí. Jestli se to už řešilo, to po pravdě řečeno nevím, spíš bych řekl, že ne. Jinak si myslím, že toho moc nebylo, průběžně zpracováváme podněty, kterých přišlo dost.

Jsou letošní souběžné volby největší zkouškou vašeho úřadu?

Nepřipadá mi to. Pro komunální volby neplatí žádný limit, takže se to tam neřeší. A pro senátní volby je limit tak vysoký, že pokud je mi známo, tak jen velmi málo kandidátů bude tu dvoumilionovou hranici atakovat. Senátní rozpočty jsou obvykle v řádu statisíců, nejvýše kolem milionu. Těch hrozeb porušení zákona ve smyslu limitů je podle mého názoru méně než v těch sněmovních volbách.

Na komunální volby utrácejí některé strany desítky milionů korun, nechybí podle vás u nich podobná hranice?

Strop není otázka transparentnosti, strop je čistě politické rozhodnutí. To s financováním nemá nic společného, transparentně se dá klidně vykázat i půlmiliardová kampaň. Mám také pocit, že v té šíři, když tu máte 6250 zastupitelstev a desítky tisíc kandidujících subjektů, je potenciál zastropování kampaní dost omezený. Je také otázka, jak to udělat prakticky, jedná se o více než šest tisíc samostatných volebních systémů s různou rozlohou a počtem obyvatel.

Hnutí ANO chce dát jenom na pražskou kampaň 50 milionů, co o tom míníte?

To, že hnutí ANO vynaloží nějakou částku, nic neříká o hodnotě té kampaně. Velkou část té hodnoty mohou tvořit bezúplatná plnění. Když někdo dá milion na kampaň, tak to neznamená, že hodnota té kampaně nemůže být desetinásobná. To se těžko hodnotí.

V minulých týdnech jste kritizoval vedení dohledového úřadu za to, že institut nemá jasnou metodiku a vázne i vyhodnocení minulých voleb. Ředitel reagoval tím, že chce kontrolovat vaše mediální výstupy. Je úřad paralyzovaný?

Já bych to už nechal být. Nekritizoval jsem primárně předsedu, ale byl jsem dotazován, proč se ty věci nehýbou, tak jsem odpověděl tak, jak to cítím. Myslím si, že ten můj veřejný výstup přispěje k tomu, že se ty věci trochu rozhýbou.

Jaký je finanční limit pro kampaně? Volby do Poslanecké sněmovny 90 milionů korun Volby do Senátu 2 miliony korun (2,5 milionu v případě postupu do 2. kola) Prezidentské volby 40 milionů korun (50 milionů v případě postupu do 2. kola) Krajské volby 7 milionů korun Komunální volby Bez limitu Volby do Evropského parlamentu 50 milionů korun

Pramen: Zákon o volbách do Parlamentu ČR