Drahé energie se staly hitem voleb. V Praze strany soutěží v nabídkách | E15.cz

Na městskou radu tvořenou Piráty, uskupením Praha sobě, TOP 09 a STAN, která pro letošní a příští rok schválila balíček opatření pro domácnosti za 780 milionů korun, se snáší kritika. „Pomoc je nedostatečná a zapomíná na ty, kteří ji reálně potřebují,“ míní dvojka pražské kandidátky občanských demokratů Alexandra Udženija.

Dodává k tomu, že město k 30. červnu hospodařilo s přebytkem přes dvanáct miliard korun, a proto by uvítala štědřejší politiku. „I kdybychom pomohli všem seniorům, středoškolákům a samoživitelům jednorázově částkou osm tisíc korun, stálo by to 4,5 miliardy. Všichni ale pomoc nepotřebují, ohrožena je v Praze zhruba čtvrtina z nich. Celkový náklad by tedy činil 1,25 miliardy korun,“ podotkla zastupitelka a starostka Prahy 2.

Lídr ANO v hlavním městě Patrik Nacher nabízí pestrou paletu slev, kterou by v případě, že se stane primátorem, prosazoval. Jeho hitem je dočasné zavedení veřejné dopravy zdarma pro rok 2023, který podle Nachera bude krizový. Dále je to snížení poplatků za vodné a stočné, systémové příspěvky na bydlení pro nejpotřebnější občany nebo rozšíření finanční podpory nízkopříjmovým rodinám.

„Současná vláda kritizovala předchozí kabinet za amatérismus. Nadcházející volby jsou první příležitostí, jak spokojenost lidí otestovat. Je zjevné, že antibabiš faktury za plyn a elektřinu nezaplatí,“ prohlašuje Nacher.

Vedle slev nabízí Nacher speciální energetický tarif pro skupiny obyvatelstva, kterým začínají hrozit problémy s placením nutných výdajů. „Město je stoprocentním vlastníkem Pražské plynárenské a má vůči této firmě, která distribuuje také elektřinu, příslušná práva. Nechal jsem si udělat právní analýzu, průchodné to je,“ tvrdí zastupitel a rovněž poslanec.

Fialův kabinet, který v pondělí rozhodl o zastropování cen plynu a elektřiny, sklízí také kritiku pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). A to přesto že jeho vlastní strana sedí ve vládě. „Jako město suplujeme stát, museli jsme dát půjčky Pražské plynárenské stoprocentně vlastněné městem. To v zahraničí řeší centrální vlády,“ uvedl v debatě uchazečů o primátorský řetěz uspořádané deníkem E15 Hřib. Rada, kterou vede, nedávno schválila půjčku pro Pražskou plynárenskou ve výši dvou miliard korun a zároveň se firmě zaručila za čtyřmiliardový úvěr.

Jednička uskupení Praha sobě Jan Čižinský dosavadní kroky magistrátu hájí. „První pilíř je pomoc potřebným domácnostem s dětmi, kterým magistrát pomůže zaplatit školkovné, družiny, obědy, kroužky či školy v přírodě. Druhý pilíř spočívá v motivaci lidí, aby si zažádali o příspěvek na bydlení,“ řekl.

Podle Čižinského mají na tento příspěvek nárok až tři čtvrtiny domácností v Praze. „Zdaleka všechny ho ale nečerpají. Od prvního ledna doplníme ke každému schválenému příspěvku 1500 korun měsíčně navíc,“ dodal. Třetím pilířem je oddlužení lidí s exekucemi v rámci Milostivého léta.

Jednička pražské kandidátky STAN Petr Hlaváček považuje za zásadní zbavit město závislosti na ruském plynu. „Proto jsem představil projekt energocentra u Ústřední čistírny odpadních vod v Bubenči, které bude dodávat teplo z odpadních vod potenciálně až do třetiny domácností v Praze. Je to vlastně jediná pražská domácí surovina, které bude čím dál více s tím, jak metropole poroste,“ uvedl Hlaváček.

Poslední průzkum České televize přisuzuje v Praze největší šance koalici Spolu. Její nejvyšší možný zisk činí 38 procent. Potenciál Pirátů je podle šetření 28 procent. Těsně za nimi se umístilo ANO.