Koalice SPOLU může být problémová, ANO a SPD jsou ale horší, říká startupista v týmu Starostů | E15.cz

STAN získal ve volbách sedm procent, mandát tak získáte i vy. Co říkáte na výsledky voleb?

Jsme spokojení, nevěděli jsme, jak Dozimetr zahýbá s preferencemi, měli jsme signály, že můžeme být pod pěti procenty, ale cokoli nad sedm považujeme za úspěch.

Ukazovaly tedy vaše interní průzkumy, že byste se nemuseli dostat?

To je právě paradoxní, naše interní průzkumy ukazovaly nejméně ze všech, v průzkumech ostatních stran jsme byli kolem sedmi a osmi procenty, ale u nás jsme byli 14 dní před volbami kolem čtyř procent. Byli jsme kvůli tomu skeptičtí, touto optikou je náš výsledek super.

Jak vidíte koaliční vyjednávání? Jaká bude vaše priorita?

Bude to složité, pevně věřím, že Spolu nepůjde do koalice s hnutím ANO, už jen kvůli celostátní spolupráci. My nechceme spolupracovat s ANO a SPD, okruh potenciálních partnerů se zužuje, ale doufáme, že se do koalice dostaneme.

Není i Spolu pro vás problémové? Na kandidátce je například Jiří Pospíšil, který je spojen s kauzou Dozimetr, po jejímž vypuknutí jste se dostal na kandidátku STAN v rámci očisty strany.

Může být problémové, když to ale srovnáte s ANO nebo s SPD, tak ve Spolu je stále spoustu dalších lidí, se kterými si spolupráci dokážeme představit. Tím, že nebude možné zachovat půdorys stávající koalice, budeme muset jednat.

Přišel jste ze startupového prostředí. Jak hodnotíte zkušenost s politickou kampaní?

Byla to super zkušenost, hrozně jsem si to užil. Říkal jsem si, že i kdyby to nevyšlo, tak jsem za to rád. Potkal jsem celou řadu zajímavých lidí. Bál jsem se, jaká bude reakce lidí po Dozimetru, ale kromě jednoho výkřiku byla vesměs pozitivní, lidé říkali, že nám dají druhou šanci.

Budete se chtít angažovat v hnutí STAN?

Je to cesta. Kdybychom byli ve vládnoucí koalici, tak bych chtěl mít pod sebou gesci a chtěl bych být členem hnutí STAN.

Máte ambici zasednout v radě?

Bavili jsme se o možnosti radního pro digitalizaci nebo pro technologie, což jsou obory, které mi jsou blízké. Pokud by ta možnost byla, tak bych se nebránil, ale uvidíme při koaličních jednáních. Ze startupu jsem zvyklý chodit do věcí po hlavě.

Odejdete z vedení Donia?

Pokud budeme v koalici, tak ano, pokud budeme v opozici, tak asi ne, není to práce na plný úvazek.

