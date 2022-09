ONLINE: Debata kandidátů na primátora Prahy - ŽIVĚ | E15.cz

Patrik Nacher (ANO): Naše období pod Adrianou Krnáčovou bylo takovým revizním obdobím, byly to nepopulární věci jako Opencard a nájem Škodova paláce, které nikdo dělat nechtěl. Jak nazvat to uplynulé období, to opravdu nevím. Našimi priority je dokončení vnitřního a vnější obchvatu, radiál, metra. Je to i o komunikaci se státem, aby na to přispěl, jak to udělal v Brně. Bez státu nejsme schopni to ufinancovat. Umožní nám to vzít úvěry na investice.