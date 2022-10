Andrej Babiš potvrdil kandidaturu na prezidenta. ANO ho podpoří | E15.cz

„Budu čelit přesilovce tří kandidátů pětikoalice, vím, že použijí cokoliv, aby mě očernili,“ prohlásil Babiš. Vládní strany přitom žádného vlastního kandidáta nepředstavily. Podle Babiše ovšem reálně hrozí, že příští prezident půjde na ruku vládě.

„Lidé teď více než kdy jindy potřebují naději,“ prohlásil Babiš. „Potřebují člověka s jasným plánem a jasnou vizí. Člověka, který bude nezávislý, kterého nikdo nemůže koupit ani zkorumpovat, který se nebude bát mocných,“ dodal.

„Myslím, že mě znáte a víte, co ode mě očekávat. České republice můžu nabídnout nejen zkušenosti z vysoké politiky, ale i kontakty,“ řekl Babiš.

Bývalý premiér v neděli v televizi Nova řekl, že chce hlavně hájit zájmy českých občanů. Vstoupit do prezidentské volby se rozhodl poté, co sleduje nečinnost vlády, prohlásil. Sám si myslí, že příliš velké šance na zvolení nemá, chce ale přesvědčit voliče, že je dobrý kandidát na prezidenta.

Kandidáti na prezidenta musí k přihlášce připojit podpisy nejméně deseti senátorů, dvaceti poslanců, nebo 50 tisíc občanů. Babiš řekl, že požádá o podporu poslance.

Babiš zatím pro svou prezidentskou kampaň enzaložil transpatentní účet. Musí si ho založit nejpozději do 8. listopadu, kdy se podávají přihlášky do prezidentských voleb, řekl František Sivera z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Podle něj by měl Babiš do čtyřicetimilionového limitu kampaně pro první kolo zahrnout také část propagace, ve které se objevil od vyhlášení termínu prezidentských voleb začátkem července. Další část by však mohlo hnutí ANO označit jako kampaň v souvislosti s jinými volbami jako například se zářijovými volbami do Senátu.