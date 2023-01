Nepřijala jste zodpovědnost, řekl Pavel Nerudové. Univerzita není armáda, reagovala v debatě | E15.cz

Volba prezidenta

Termín voleb a volební systém

Prezidentské volby proběhnou v lednu. Souhrnný článek o systému prezidentských voleb, mandátu prezidenta a přesném termínu konání prvního a druhého kola najdete na stránkách E15.cz zaměřujícím se na prezidentské volby 2023.

Kandidáti na prezidenta

Podívejte se na souhrnný přehled všech kandidátů na prezidenta. Pak vás bude zajímat obecný článek Prezidentští kandidáti 2023, jenž pokrývá všechny oznámené kandidáty. Zajímají vás názory, volební programy a okolnosti kandidatury jednotlivých uchazečů o Hrad? Deník E15 vypracoval podrobné medailónky následujících prezidentských kandidátů:

Andrej Babiš | Jaroslav Bašta | Karel Diviš | Pavel Fischer | Marek Hilšer | Danuše Nerudová | Petr Pavel | Josef Středula | Tomáš Zima

Volební průzkumy a sázkové kurzy

Na stránkách webu E15.cz naleznete také pravidelně aktualizované volební průzkumy a preference jednotlivých kandidátů. Podívejte se i na průběžné kurzy sázkových kanceláří pro prezidentské kandidáty.

Volební kalkulačka

Jaké mají kandidáti na prezidenta 2023 názory a preference? Jaké mají priority? Co říká jejich volební program? V čem se shodují a v čem naopak rozcházejí dosavadní favorité prezidentských voleb Danuše Nerudová a Petr Pavel? Jaký je jejich názor na českou vládu, pomoc Ukrajině, a jaký mají postoj k Rusku? Jak by vláda podle nich měla řešit inflaci a energetickou krizi? Co říkají na zvyšování daní? Koho by s sebou vzali na Hrad a koho preferovali v radě ČNB a na Ústavním soudu? Prozradí vám to naše názorová volební kalkulačka pro prezidentské volby 2023.

Voličský průkaz

Pokud se chystáte volit mimo trvalé bydliště, nezapomeňte si vyřídit volební průkaz. Na stránkách E15.cz se dočtete, kdy a jak o voličský průkaz žádat, ale i co k voličskému průkazu potřebujete, nebo kdy vám přijde na adresu vašeho přechodného bydliště.

Jak volit

Jak správně volit, aby byl váš hlas ve volbě prezidenta 2023 platný? Jak zjistíte, kde máte volit? Kdo může volit? Kde naleznete vaší volební místnost a kde leží váš volební okrsek? Jak použít volební lístky při volbě prezidenta? Co s sebou ve volební místnosti potřebujete? Kdy je hlasovací lístek neplatný? Jak se stát členem volební komise? Přečtěte si náš návod jak volit prezidenta 2023.

Volební účast

Prezidentské volby patří v Česku k těm nejpopulárnějším. Na E15.cz najdete srovnání historické volební účasti nejen pro prezidentské volby.