Pavel vyzval k boji se lžemi Babiše. Odpověď na jeho „válečné“ billboardy zatím nechystá | E15.cz

Nebývale ostrá kampaň proti Petru Pavlovi, těsnému vítězi prvního kola volby prezidenta, kterou spustil jeho soupeř Andrej Babiš, zřejmě zůstane bez adekvátní odpovědi. Na billboardy s nápisy „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják. Prezident Babiš“ zatím nebude Pavlův tým reagovat v podobném rozsahu a duchu, tedy velkoplošnou propagací s konfrontační rétorikou. Plyne to z reakcí členů týmu.

Tvrzení Babiše je zcela nepravdivé, platné zákony mimo jiné neumožňují hlavě státu vyhlašovat válku, mobilizaci nebo posílat české vojáky z povolání bojovat do zahraničí. Prezident také nemůže obnovit povinnou vojenskou službu, což je jedno z témat, které v souvislosti se zprávami z anonymních účtů rozebírají lidé na sociálních sítích.

Pavlovi se na transparentním kontu už v pondělí dopoledne sešlo přes sedm milionů korun. Maximální částka, kterou může stejně jako šéf ANO v tomto a příštím týdnu před druhým kolem volby využít, je deset milionů. Ty měl mít Pavel shromážděné kolem poledne.

VIDEO: Rozhovor s Michalem Horáčkem

Video se připravuje ... • VIDEO Jan Novotný, E15

„Andrej Babiš nás nepřekvapil, čekali jsme, že v situaci, kdy už nedokáže získat nové voliče, začne používat lži, manipulace a zastrašování voličů svého soupeře. Jinak, než zneužíváním strachu, Babiš ani kampaň vést neumí. Dělal to tak vždycky, úplně stejně to dělal i jeho podporovatel Miloš Zeman, a dělá to i Babišův maďarský přítel Viktor Orbán. Takto funguje jejich pro-ruský svět,“ řekl deníku E15 Pavel.

Dodal, že kampaň jeho týmu na to odpoví stejně, jako na všechny Babišovi dosavadní útoky - šířením pravdy, a zdůrazňováním toho, že Babiš má jedinou motivaci útočit na Pavla, a to je strach lídra ANO z prohry.

Prezidentský kandidát zároveň zveřejnil výzvu na Twitteru: „Zeman 2013: Lži o Sudetech. Zeman 2018: Lži o migrantech. Babiš 2023: Lži o zatahování do války. Babiš se bojí, proto vás zneužívá a straší. Pojďme se lžemi proruského světa Babiše a Zemana bojovat šířením pravdy. Prosím sdílejte toto sdělení.“

Podle experta na volební marketing Jakuba Horáka se Babiš snaží přesvědčit veřejnost o tom, že největší nebezpečí je nyní válka a vykresluje Pavla jako člověka, který chce zemi do ozbrojeného konfliktu zavléct. „Je to kampaň v nejlepších tradicích propagandy sovětského bloku, která líčila Západ jako válečné štváče a Sovětský svaz jako mírotvůrce. Parazitovat na strachu z války je to nejhorší, co jsme v politických kampaních zatím viděli,“ míní Horák, který se jako autor strategie podílel například na kampani Pirátské strany v parlamentních volbách v roce 2017. Babišovu propagaci před prvním kolem zhodnotil Horák jako nevýraznou.

Podobnou rétoriku jako v současnosti Babiš zvolil před pěti lety Zeman proti Jiřímu Drahošovi. Využíval obav lidí z migrantů, ačkoliv uprchlická vlna v Evropě vyvrcholila v letech 2015 a 2016. „Stop imigrantům a Drahošovi. Volte Zemana!“ stálo na billboardech Drahošova soupeře.

Babišovo ujišťování, že by jako prezident „nezavlekl Česko do války“, je nesmyslné. Hlava státu žádné takové pravomoci nemá, a pokud by je chtěla získat, musely by se na tom ústavní většinou shodnout Poslanecká sněmovna a Senát. Strany zastoupené v parlamentu přitom odmítají i okrajové změny ústavy týkající se například zákonodárné iniciativy Hradu.

Branný zákon podmínky pro mobilizaci stanoví jasně: Mobilizaci ozbrojených sil nařizuje prezident na návrh vlády. Sám prezident tedy mobilizaci vyhlásit nemůže.

Aby mohla být navíc mobilizace nařízena, musela by se Česká republika nacházet ve válečném stavu. Ten vyhlašuje parlament nadpoloviční většinou poslanců a senátorů rovněž na návrh vlády, jak je zakotveno v ústavním zákoně o bezpečnosti ČR.