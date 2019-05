Češi jsou z unie jediní, kdo volí europoslance dva dny | E15.cz

Začaly volby do Evropského parlamentu. Zatímco Britové a Nizozemci mají po včerejšku odvoleno, ve většině zemí včetně Česka se volební místnosti teprve otevřou. Češi jsou jediní unijní voliči, kteří mohou své europoslance volit ve dvou dnech, v pátek a v sobotu, drtivá většina evropských zemí plánuje volby až na neděli.

Právě v neděli v jedenáct hodin večer po uzavření poslední italské volební místnosti budou známé první výsledky. A to i za Českou republiku, byť tuzemské hlasy budou spočítány už v průběhu soboty. „Každý typ voleb má nějaké specifikum, tentokrát je to utajení výsledků a čas jejich zveřejnění až po nedělní 23. hodině,“ řekla Eva Krumpová z Českého statistického úřadu. Úřad ještě v neděli po uzavření italských volebních místností oznámí celkové výsledky za Česko včetně rozdělení mandátů. Výsledky za EU by měly být známé v průběhu noci.

V Česku mohou přijít lidé k urnám tradičně v pátek od dvou hodin odpoledne do desíti večer, v sobotu pak od osmi hodin ráno do dvou hodin odpoledne. Češi rozhodují o obsazení 21 křesel v Evropském parlamentu a mohou vybírat z rekordních 39 politických uskupení a 842 kandidátů. Každý volič může zakroužkovat maximálně dva kandidáty a tím jim udělit preferenční hlas.

Odhady sázkařů mluví spíše ve prospěch sněmovních stran, bude však významně záležet na volební účasti. Vítězství bude obhajovat hnutí ANO, své mandáty budou hájit také europoslanci za TOP 09 a STAN, ČSSD, ODS, KDU-ČSL či KSČM. Nové zástupce v Bruselu by mohli získat Piráti nebo hnutí SPD. Spíš než osobnosti budou lidé volit podle stran, míní odborníci. „Voliči budou hlasovat primárně na základě domácích stranických preferencí,“ řekl politolog Josef Mlejnek.

Celkem má Evropský parlament 751 členů, v případě odchodu britských europoslanců kvůli brexitu se jejich počet sníží na 705. Voliči budou mít nepřímý vliv i na obsazení dalších unijních pozic, zejména post předsedy Evropské komise, kterého chtějí nominovat europoslanci.