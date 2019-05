Messenger, fotbal nebo Holubová. Podívejte se, na co vsadili politici v nových volebních spotech | E15.cz

Zbývají tři týdny do voleb do Evropského parlamentu a politické strany mohou ze zákona od středy využít vysílací čas v České televizi a Českém rozhlasu. Více než čtyři desítky stran tak mohou představit své programy v krátkých volebních spotech. Podívejte se, na co chtějí kandidáti voliče nalákat.