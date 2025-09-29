Průzkum NMS: SPOLU má méně než 18 procent, Motoristé a Stačilo! by se dostali do Sněmovny
Hnutí ANO by nyní ve sněmovních volbách získalo podle agentury NMS Market Research 29,5 procenta hlasů. Druhá by skončila koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s 17,8 procenta před hnutím SPD s 13,1 procenta a STAN s 11,8 procenta. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti, Motoristé a Stačilo!, plyne z průzkumu pro server Novinky.cz. V porovnání s průzkumem agentury z počátku září si opoziční ANO a vládní Spolu a STAN pohoršily, zatímco u SPD, Pirátů, Morotistů a Stačilo! podpora stoupla. Volby do dolní komory se uskuteční tento pátek a sobotu.
Nejvíce si od počátku měsíce podle NMS pohoršila koalice Spolu, které odepsala 2,1 procentního bodu. Podpora ANO klesla o 1,5 bodu a u STAN o 0,8 bodu. Naopak nejvíce posílili Motoristé, a to 2,3 bodu na 7,7 procenta. Stačilo! by nyní volilo 7,3 procenta občanů, tedy o 1,8 bodu více než na počátku září. Piráti si od té doby polepšili o šest desetin bodu na 9,6 procenta, SPD by nyní mělo o osm desetin bodu vyšší zisk než před třemi týdny.
Odhad výsledku voleb v pondělí zveřejnila také agentura Median, podle které by se do doplní parlamentní komory dostalo jen šest stran, přičemž na prvních pěti místech by byly tytéž subjekty jako u NMS Market Research. Šesté místo by podle Medianu obsadilo Stačilo! Motoristé by skončili půl procentního bodu pod hranicí pro vstup do Sněmovny.
Z průzkumu NMS Market Research rovněž vyplynulo, že při přepočtu na mandáty by ANO nyní disponovalo 66 poslaneckými křesly, což je o šest méně, než má v současné Sněmovně. O poslance by podle agentury přišlo o Spolu a STAN. Koalice Spolu by měla 38 poslanců, zatímco nyní jich má 71, a STAN by přišel o deset poslaneckých křesel z nynějších 33. Ostatní strany by si naproti tomu polepšily. SPD by v dvousetčlenné komoře získalo 26 míst místo nynějších 20, Piráti by si polepšili z nynějších čtyř na 19 a Stačilo! a Motoristé, kteří nyní poslance nemají, by jich měli 13, resp. 15.
Od úterý začne platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů. Má zabránit ovlivňování voličů na poslední chvíli. Zákaz skončí v sobotu ve 14:00, tedy po uzavření volebních místností.