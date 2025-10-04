Volby 2025 obrazem: Politici míří do štábů, Maláčová, Rakušan a Richterová už dorazili
Sčítání hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny je v plném proudu. Do volebních štábů jednotlivých stran se sjíždějí politici, aby společně sledovali, jak volby 2025 dopadnou. Jaká je atmosféra ve volebním štábu SPOLU, ANO, STAN nebo Pirátů? Podívejte se na fotografie přímo z místa.
Místopředseda ANO Radek Vondráček by považoval za velký úspěch, pokud by hnutí získalo 30 a více procent hlasů. Za nepříjemnost označil to, kdyby ANO mělo „malý poslanecký klub“, řekl při svém příjezdu do volebního štábu. Klub hnutí se v končícím volebním období ve Sněmovně skládal ze 71 poslanců a poslankyň. O zisku více než 30 procent jako o úspěchu mluvili při svém příchodu i ostatní politici a političky ANO.
Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová ocenila vysokou volební účast, zejména mladých voličů. Podle ní mohou přispět k dalšímu směřování Česka na Západ. K povolebnímu vyjednávání uvedla, že Piráti jej zahájí až v neděli. Povolební strategii včetně prosazování základních bodů programů mají podle ní rozepsanou na sto dní po volbách.