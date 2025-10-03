Předplatné

Přímý přenos: Volební studio CNN Prima News komentuje volby 2025

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 jsou v plném proudu, hlasování začalo v pátek 3. října. Web e15 vám ve spolupráci se CNN Prima News přináší živé vysílání, kde můžete sledovat nejnovější zprávy, novinky a aktuality kolem voleb 2025. Volební místnosti se uzavřou v sobotu 4. října ve 14:00, kdy se začnou sčítat hlasy. Živý stream z volebního studia přinese aktuální informace minutu po minutě.

Parlamentní volby rozhodnou o složení nové Poslanecké sněmovny, v ČR se běžně konají jednou za čtyři roky. Volební studio CNN Prima News monitoruje všechny důležité události a novinky živě. Vysílání na Primě přinese vedle nejnovějších výsledků také komentáře, reportáže, živé vstupy a  informace o tom, jaká panuje aktuálně atmosféra u stran a kandidátů.

Volby do Poslanecké sněmovny v ČR sledujeme i v rámci online zpravodajství, aktualizovaných infografik a článků, kde najdete nejnovější data a zprávy v voleb.

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2025

V roce 2025 se v ČR konají volby do Poslanecké sněmovny. Projděte si klíčová témata, mezi které patří aktuální volební průzkumy, termín a čas voleb, strany, kandidáty, postup ve volební místnosti a volební systém ČR pro parlamentní volby 2025 (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu):

